Превзойдет ли Мбаппе рекорд Месси. Чего ждать в первый день ⅛ финала ЧМ

Канада — Марокко
Дата и время: 4 июля 20:00 мск.
Место: Houston Stadium (Хьюстон, США).
Сборная Канады впервые в своей истории выиграла матч плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала канадская команда обыграла ЮАР благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время. Победный мяч полузащитника «Порту» Стивена Эустакио на 92-й минуте позволил команде выйти в ⅛ финала.
Если Канада победит в ⅛ финала, она станет первой сборной с 2002 года, выигравшей два стартовых матча плей-офф после дебютного выхода из группы.
Марокко пробилось в эту стадию после драматичного матча с Нидерландами (1:1). Африканцы сравняли счет на 91-й минуте, а затем оказались сильнее в серии пенальти (3:2).
Марокканская команда не проигрывает уже девять матчей подряд (шесть побед и три ничьих). На ЧМ-2022 марокканцы впервые в своей истории дошли до полуфинала.
Капитан Марокко Ашраф Хакими может провести 15-й матч на чемпионатах мира и стать первым африканским футболистом, достигшим этой отметки.
По оценкам букмекеров, сборная Марокко подходит к матчу против Канады с преимуществом. Коэффициенты на победу марокканцев — 1,74−1,83, на ничью — 3,35−3,55, а на успех канадской команды — 4,90−5,10.
Парагвай — Франция
Дата и время: 5 июля 0:00 мск.
Место: Philadelphia Stadium (Филадельфия, США).
Сборная Парагвая стала автором одной из главных сенсаций плей-офф, выбив Германию в серии пенальти (1:1 основное время, 4:3 по пенальти). Команда Густаво Альфаро приблизилась к повторению своего лучшего результата на чемпионатах мира — выхода в четвертьфинал в 2010 году.
После поражения в стартовом туре парагвайцы не проигрывают три матча подряд (две победы и одна вничья). За этот период они пропустили лишь один мяч.
Франция уверенно прошла предыдущую стадию, разгромив Швецию со счетом 3:0. Эта победа стала пятой подряд, в которой команда забила не менее трех мячей.
С 2006-го Франция не проигрывала на ЧМ в матчах ⅛ финала.
У форварда Килиана Мбаппе 11 результативных действий в пяти последних матчах чемпионатов мира (девять голов и две голевые передачи).
Мбаппе довел общее число голов на чемпионатах мира до 18. На счету Месси 20 мячей — аргентинец является абсолютным рекордсменом по голам на мундиалях. На то, что Мбаппе отметится одним голом в матче с Парагваем, букмекеры дают коэффициент 1,54−1,65, а на два и более мячей — 3,60−4,00.
Франция считается явным фаворитом встречи с Парагваем. Коэффициент на победу французской сборной — 1,18−1,22, на ничью — 6,60−7,50, а на успех парагвайцев — 14,50−18,50.