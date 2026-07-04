Превзойдет ли Мбаппе рекорд Месси. Чего ждать в первый день ⅛ финала ЧМ

Мбаппе довел общее число голов на чемпионатах мира до 18. На счету Месси 20 мячей — аргентинец является абсолютным рекордсменом по голам на мундиалях. На то, что Мбаппе отметится одним голом в матче с Парагваем, букмекеры дают коэффициент 1,54−1,65, а на два и более мячей — 3,60−4,00.