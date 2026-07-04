Месси забил с игры на ЧМ-2026 столько же, сколько Роналду за все мундиали

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси за один чемпионат мира 2026 года забил с игры столько же голов, что и его главный соперник португалец Криштиану Роналду за все мундиали.
Месси отличился в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде (3:2 — дополнительное время). На счету аргентинца стало семь голов, он является лучшим снайпером турнира.
Также Месси с 20 голам является лучшим снайпером в истории чемпионатов мира. На счету Роналду 11 мячей. Оба футболиста проводят свой шестой чемпионат мира в карьере.
Все голы на ЧМ-2026 Месси забил с игры, у Роналду три мяча (один — с пенальти).
Всего у Роналду из 11 голов на чемпионатах мира четыре были забиты с пенальти, у Месси также было четыре точных 11-метровых.