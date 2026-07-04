Аршавин считает, что Месси думает быстрее шахматного компьютера

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси на поле думает быстрее шахматного компьютера. Такое мнение на Дне московского спорта высказал бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин.
На чемпионате мира, проходящем в США, Канаде и Мексике, 39-летний Месси забил семь голов и является лучшим бомбардиром турнира. Также он стал рекордсменом по суммарному количеству голов на мировых первенствах (20). Его ближайшим преследователем является француз Килиан Мбаппе с 18 голами.
«Думаю, что Килиан Мбаппе точно побьет рекорд Месси по голам на чемпионатах мира. Я не ставил и не думал, что Месси сейчас в таком порядке. Но если сравнить лучший шахматный компьютер и Месси, то в его голове все еще быстрее происходит. На 10 ходов вперед просчитывает, поэтому всегда находит правильные решения и позиции — фантастический игрок», — отметил Аршавин.
В ⅛ финала чемпионата мира сборная Аргентины 7 июля сыграет с командой Египта.