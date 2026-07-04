Аршавин считает, что Месси думает быстрее шахматного компьютера

«Думаю, что Килиан Мбаппе точно побьет рекорд Месси по голам на чемпионатах мира. Я не ставил и не думал, что Месси сейчас в таком порядке. Но если сравнить лучший шахматный компьютер и Месси, то в его голове все еще быстрее происходит. На 10 ходов вперед просчитывает, поэтому всегда находит правильные решения и позиции — фантастический игрок», — отметил Аршавин.