Мбаппе раскритиковал парагвайцев за грубую игру в матче ЧМ с французами

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Парагвая играли грязно и нападали на французских игроков в матче ⅛ финала чемпионата мира, но команда Франции смогла дать отпор. Такое мнение высказал нападающий испанского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, комментарий которого приводит турецкий портал Futbol Arena.
Сборная Франции обыграла в ночь на воскресенье команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Во время матча парагвайский футболист Матиас Гиларса как минимум дважды ударил футболистов сборной Франции, но не получил ни одной карточки.
«Сборная Франции — не просто команда, которая умеет играть только в атакующий футбол. Мы умеем играть в любой футбол. И в грязный футбол тоже умеем. Если нужно испачкать руки в грязи, мы это сделаем. Мы вышли на поле и победили, вот и все, — сказал Мбаппе. — Соперники думали, что мы будем играть в смокингах, но мы тоже умеем играть в грязный футбол. Даже в это мы играем лучше них».
«Парагвайцы приехали сюда не для того, чтобы играть в футбол. Мы показали им, как в футбол играют. Они пытались напасть на нас, но мы победили их же оружием», — добавил Мбаппе.
Чемпионат мира завершится 19 июля. В четвертьфинале французы сыграют с марокканцами 9 июля.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти