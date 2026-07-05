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Мбаппе раскритиковал парагвайцев за грубую игру в матче ЧМ с французами

Во время матча парагвайский футболист Матиас Гиларса как минимум дважды ударил футболистов сборной Франции, но не получил ни одной карточки.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Парагвая играли грязно и нападали на французских игроков в матче ⅛ финала чемпионата мира, но команда Франции смогла дать отпор. Такое мнение высказал нападающий испанского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, комментарий которого приводит турецкий портал Futbol Arena.

Сборная Франции обыграла в ночь на воскресенье команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Во время матча парагвайский футболист Матиас Гиларса как минимум дважды ударил футболистов сборной Франции, но не получил ни одной карточки.

«Сборная Франции — не просто команда, которая умеет играть только в атакующий футбол. Мы умеем играть в любой футбол. И в грязный футбол тоже умеем. Если нужно испачкать руки в грязи, мы это сделаем. Мы вышли на поле и победили, вот и все, — сказал Мбаппе. — Соперники думали, что мы будем играть в смокингах, но мы тоже умеем играть в грязный футбол. Даже в это мы играем лучше них».

«Парагвайцы приехали сюда не для того, чтобы играть в футбол. Мы показали им, как в футбол играют. Они пытались напасть на нас, но мы победили их же оружием», — добавил Мбаппе.

Чемпионат мира завершится 19 июля. В четвертьфинале французы сыграют с марокканцами 9 июля.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти