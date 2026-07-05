Мбаппе раскритиковал парагвайцев за грубую игру в матче ЧМ с французами

«Сборная Франции — не просто команда, которая умеет играть только в атакующий футбол. Мы умеем играть в любой футбол. И в грязный футбол тоже умеем. Если нужно испачкать руки в грязи, мы это сделаем. Мы вышли на поле и победили, вот и все, — сказал Мбаппе. — Соперники думали, что мы будем играть в смокингах, но мы тоже умеем играть в грязный футбол. Даже в это мы играем лучше них».