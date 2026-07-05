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Мбаппе сравнялся с Месси в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026

У обоих по семь голов.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся с аргентинским форвардом Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года по футболу.

На счету Мбаппе семь голов по итогам матча ⅛ финала против команды Парагвая (1:0). В активе Месси столько же забитых мячей, однако сборной Аргентины еще предстоит провести встречу на этой стадии.

По количеству результативных действий Мбаппе, также дважды ассистировавший партнерам, упрочил лидерство — 9. У Месси пока нет голевых передач.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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