Вратарь сборной Парагвая бросил мяч в спину Мбаппе за отказ от рукопожатия

Сразу после игры Мбаппе отказался пожать руку Хилю. В ответ Хиль эмоционально отреагировал на поступок соперника и бросил мяч в спину Мбаппе, когда тот направлялся к партнерам. Однако массовой потасовки не произошло, футболистов быстро разняли представители команд и другие игроки.
Игра завершилась победой сборной Франции со счетом 1:0. Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а Хиль прыгнул в противоположную сторону. Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.
На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.
В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче ⅛ финала со счетом 3:0. Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти