Вратарь сборной Парагвая бросил мяч в спину Мбаппе за отказ от рукопожатия

Игра завершилась победой сборной Франции со счетом 1:0. Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а Хиль прыгнул в противоположную сторону. Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.