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Колумбия
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П1
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П2
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завершен
Канада
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:
Марокко
3
П1
X
П2

Мбаппе побил рекорд по голам в плей-офф на ЧМ

Килиан Мбаппе забил с пенальти пенальти в матче ⅛ финала против Парагвая (1:0). Ранее он отметился дублем в игре против Швеции.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории, которому удалось забить как минимум три гола в плей-офф на трех разных чемпионатах мира.

В матче ⅛ финала против Парагвая (1:0) Мбаппе отличился с пенальти на 70-й минуте. Для нападающего этот мяч стал третьим в текущем плей-офф чемпионата мира. Ранее он оформил дубль в матче 1/16 финала против Швеции.

На ЧМ-2018 Мбаппе отличился в плей-офф трижды, забив два мяча аргентинцам в ⅛ финала и один гол хорватам в финале. На ЧМ-2022 он записал на свой счет пять мячей: два — в ⅛ финала против Польши — и три — в финальном матче против Аргентины.

Сейчас на счету француза 19 мячей в матчах чемпионатов мира. По этому показателю он уступает лишь Лионелю Месси, у которого 20 голов. При этом оба форварда на текущем ЧМ-2026 забили по семь мячей, возглавляя список лучших бомбардиров турнира.

27-летний Мбаппе с 2024 года выступает за мадридский «Реал», в составе которого стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне 2024/25. В составе сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира-2018 в России и стал серебряным призером ЧМ-2022 в Катаре.

В ¼ финала сборная Франции 7 июля сыграет против Марокко. Их матч состоится 9 июля в 23:00 по мск.

Матчи ¼ финала запланированы на 9—11 июля, полуфиналы — на 14—15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти