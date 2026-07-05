Мбаппе побил рекорд по голам в плей-офф на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории, которому удалось забить как минимум три гола в плей-офф на трех разных чемпионатах мира.
В матче ⅛ финала против Парагвая (1:0) Мбаппе отличился с пенальти на 70-й минуте. Для нападающего этот мяч стал третьим в текущем плей-офф чемпионата мира. Ранее он оформил дубль в матче 1/16 финала против Швеции.
На ЧМ-2018 Мбаппе отличился в плей-офф трижды, забив два мяча аргентинцам в ⅛ финала и один гол хорватам в финале. На ЧМ-2022 он записал на свой счет пять мячей: два — в ⅛ финала против Польши — и три — в финальном матче против Аргентины.
Сейчас на счету француза 19 мячей в матчах чемпионатов мира. По этому показателю он уступает лишь Лионелю Месси, у которого 20 голов. При этом оба форварда на текущем ЧМ-2026 забили по семь мячей, возглавляя список лучших бомбардиров турнира.
27-летний Мбаппе с 2024 года выступает за мадридский «Реал», в составе которого стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне 2024/25. В составе сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира-2018 в России и стал серебряным призером ЧМ-2022 в Катаре.
В ¼ финала сборная Франции 7 июля сыграет против Марокко. Их матч состоится 9 июля в 23:00 по мск.
Матчи ¼ финала запланированы на
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти