Мбаппе побил рекорд по голам в плей-офф на ЧМ

На ЧМ-2018 Мбаппе отличился в плей-офф трижды, забив два мяча аргентинцам в ⅛ финала и один гол хорватам в финале. На ЧМ-2022 он записал на свой счет пять мячей: два — в ⅛ финала против Польши — и три — в финальном матче против Аргентины.