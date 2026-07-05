Дешам: «Килиан Мбаппе — диктатор? В действительности все наоборот»

«Ребята, вы пытаетесь сделать из Килиана Мбаппе диктатора. В действительности все наоборот. Его публичный образ никак не отражает реальность. Килиан всегда был зрелым человеком, вся команда следует за ним. Я очень рад, что Килиан — капитан. Когда он говорит, то представляет всю команду — на поле и за его пределами», — приводит слова Дешама инсайдер Фабрицио Романо.