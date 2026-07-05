Дешам: «Килиан Мбаппе — диктатор? В действительности все наоборот»

Во второй половине 2026 года в соцсетях стал популярным мем «Килиан-диктатор», который во время ЧМ-2026 стал еще более трендовым.
«Ребята, вы пытаетесь сделать из Килиана Мбаппе диктатора. В действительности все наоборот. Его публичный образ никак не отражает реальность. Килиан всегда был зрелым человеком, вся команда следует за ним. Я очень рад, что Килиан — капитан. Когда он говорит, то представляет всю команду — на поле и за его пределами», — приводит слова Дешама инсайдер Фабрицио Романо.
Мбаппе забил семь голов на ЧМ-2026 и возглавляет гонку бомбардиров вместе с аргентинцем Лионелем Месси. В ¼ финала Франция сыграет с Марокко.
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти