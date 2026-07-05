Бруно Гимараэс уже стал лучшим хавбеком АПЛ. А сейчас тащит Бразилию к чемпионству и гонится за рекордом Пеле

Бразильцы не без проблем стартовали на ЧМ-2026: с трудом добыли ничью в первом туре с Марокко, а во второй игре потеряли Рафинью как минимум до четвертьфинала. Пока сильно спасают вспышки Винисиуса и Матеуса Куньи. Но есть еще один незаметный герой — Бруно Гимараэс. Полузащитник «Ньюкасла» проводит выдающийся турнир: отдал четыре голевые передачи в пяти матчах и на пару с Габи Мартинелли спас команду Карло Анчелотти от дополнительного времени с Японией.
Переезд из Бразилии
Бруно оказался в Европе в разгар сезона-2020/21 — перешел из «Атлетико Паранаэнсе» в «Лион» за 20 миллионов евро. В бразильском клубе Гимараэс за 2,5 года превратился из перспективного игрока в одного из лидеров команды, выиграл чемпионат штата и Южноамериканский кубок (второй по значимости турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес) и в 2019-м вошел в символическую сборную лиги.
Французский отрезок карьеры начался скомканно. Сначала прибытие бразильца отложило выступление за сборную на предолимпийском турнире, а затем вмешалась пандемия коронавируса — футбол поставили на паузу всего лишь после пяти матчей Бруно в составе «Лиона». Полузащитник не терял времени и использовал вынужденный перерыв с пользой, выучив новый для себя язык.
В августе все вернулось, и Гимараэс помог «Лиону» повторить историческое достижение 2010 года — полуфинал Лиги чемпионов. Сначала за счет гостевого гола команда прошла «Ювентус» с Криштиану Роналду, а в четвертьфинале не оставила шансов «Манчестер Сити» (3:1). Остановили героический поход только будущие победители турнира из «Баварии» (0:3).
За следующие полтора года Бруно на максимум выкрутил свою игру. Он зарекомендовал себя качественным и надежным опорным полузащитником, но «Лион» не показывал хороших результатов — четвертое место в сезоне-2020/21 и 10-е на момент ухода Гимараэса. Удерживать южноамериканца становилось сложнее, и зимой 2022-го французы приняли предложение «Ньюкасла» в размере 42,1 миллиона евро.
Капитан, лидер, один из лучших хавбеков АПЛ
Бруно стал первым мощным трансфером «сорок» после прихода Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Это была самая дорогая покупка команды в сезоне-2021/22 и вторая по стоимости за всю историю клуба — чуть больше отдали только за Жоэлинтона.
Восходящая бразильская звезда не зря поверила в новый проект. Бруно мгновенно влюбил в себя город и уже меньше чем через год после перехода продлил контракт до 2028-го.
«Я в полном восторге», — говорил бразилец после подписания нового соглашения. И это отражалось на его игре: он становился еще более универсальным футболистом, чем в «Лионе». В феврале 2024-го оказался третьим в рейтинге лучших дриблеров (уступил только Ламину Ямалю и Жоау Канселу). В АПЛ по итогам чемпионата бразилец стал лидером по пробегу, а в «Ньюкасле» — третьим по числу результативных действий (после Александра Исака и Энтони Гордона).
«Это сердце команды, и здорово, что на поле он стал располагаться ближе ко мне, — восторгался партнером Исак. — Мне нравится играть с Бруно. Он заразителен своей страстью к этому клубу и к футболу. Это заряжает энергией».
В начале сезона-2024/25 — после того как Киран Триппьер перестал быть игроком старта — капитанская повязка перешла к Бруно, а не к Дэну Берну, который периодически замещал англичанина. Вскоре Гимараэс стал первым футболистом «Ньюкасла», поднявшим над головой внутренний трофей за последние 70 лет. Это случилось после победы над «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги со счетом 2:1.
«Это мой второй дом, — растрогался бразилец по окончании матча. — Мы творим историю. Когда-нибудь, когда я покину этот клуб, я хочу, чтобы болельщики скандировали мое имя так же, как они скандируют имя Ширера».
Легендарности английского форварда достичь будет трудно, но прямо сейчас Гимараэс — лучший игрок «Ньюкасла». Минувший сезон он закончил первым бомбардиром команды в АПЛ, лидером по результативным действиям и перехватам, а также вторым по созданным моментам. Если Бруно останется, то точно пробьет отметку в 200 матчей за клуб (сейчас 195), но до Ширера еще далеко — на счету Алана 405 игр.
Интерес топ-клубов
Однако остаться в Ньюкасл-апон-Тайне будет сложно. Гимараэсом уже несколько лет всерьез интересуются ведущие европейские клубы.
Максимально близко к потере своего звездного футболиста «сороки» были в январе 2024-го — тогда на фоне убытков (в том числе из-за последнего места в группе ЛЧ) клуб был готов расстаться с некоторыми дорогостоящими игроками. Вокруг Бруно активно кружили «ПСЖ» и «Барселона», но отступные в 116 миллионов евро не выплатил никто. Каталонцы годом ранее уже могли заполучить Бруно — по данным журналиста Жерара Ромеро, «Ньюкасл» сам предлагал сине-гранатовым Гимараэса и 30 миллионов евро в обмен на Рафинью.
Как утверждает Diario Sport, в контракте полузащитника есть пункт, позволяющий «Барселоне» выкупить игрока за 65−70 миллионов, в то время как для остальных предусмотрена более высокая цена. Сам бразилец мечтает однажды сыграть за каталонцев и не скрывает этого в частных разговорах.
В марте того же года к гонке за Бруно подключился «Манчестер Сити». Команда находилась в поисках опорника и готова была перечислить необходимую сумму отступных тремя траншами. Сделка сорвалась, но зимой 2025-го «горожане» вернулись к этой идее: из-за травмы надолго потеряли Родри, а Гюндоган и Ковачич не убеждали и были далеко от своей идеальной формы. «Ньюкасл» хотел около 100 миллионов, но Пеп остановил выбор на Нико Гонсалесе, который обошелся почти вдвое дешевле.
Уже не первый год заполучить Гимараэса хочет «Арсенал». Бразилец мог оказаться в Лондоне еще в 2022-м, но тогда выбрал «Ньюкасл». Потом «канониры» еще несколько трансферных окон пытались переманить Бруно к себе, но безуспешно. Последний контакт состоялся в середине июня — «сороки» отказались продавать полузащитника за 55 миллионов евро.
Странный номер
На протяжении всей карьеры, если есть такая возможность, Бруно выбирает необычные цифры на спине. Сейчас там красуется «39» — часть номера машины его отца Дика, на которой тот работал в таксопарке Рио-де-Жанейро.
«Я знаю, что многие считают мой номер странным для футболиста, — рассказывал Гимараэс. — Но для меня это особенное и магическое число. Именно оно дало мне все в жизни. Оно привело меня сюда, в “Ньюкасл”, кормило меня, одевало, оплачивало поездки, чтобы я мог гнаться за своей мечтой. Мой отец водил это желтое такси с номером 039 день и ночь, чтобы я мог хорошо питаться. А теперь, когда он гуляет по улицам Ньюкасла, его останавливают прохожие и просят сфотографироваться».
В «Лионе» у Гимараэса сразу возникла проблема — лига разрешает нумеровать игроков первой команды только от 1 до 30. Однако клуб быстро запросил специальное разрешение у Профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы Бруно было комфортно.
Персональный штаб
Современный футбол крайне сложен из-за плотного графика и постоянно растущих требований — так считает Гимараэс. Чтобы быть на маленький шаг впереди соперников, Бруно использует персональный аналитический штаб — с сентября 2021-го он сотрудничает с бразильской компанией Performa Sports, которая генерирует для футболиста индивидуальный видеоанализ.
Первая же встреча вдохновила Гимараэса на дальнейшее сотрудничество. Игроку показали подробный разбор с конкретными закономерностями, а не простую нарезку матчей. Основной проблемой выделили первое касание. Из-за выступлений в футзале в детстве Бруно при приеме ставил ногу на мяч, лишь затем «раскрывая» тело, — это отнимало время и пространство.
С тех пор Бруно и Performa Sports работают практически постоянно. Компания готовит для футболиста предматчевый отчет (сведения о потенциальном оппоненте по позиции, сильные и слабые стороны соперника, подсвечивание зон, которые освобождает полузащита) и анализ после игры, где уже идет глубокий разбор действий хавбека.
Из наиболее видимых улучшений аналитик компании Эдуардо Бартем отмечает количество касаний и удары по воротам. Теперь Бруно тратит меньше времени на работу с мячом, находит лучшую позицию при атаке и более уверен в завершении, хотя раньше признавался, что в спорной ситуации предпочтет отдать передачу.
«Он всегда открыт для дискуссий и рассуждений, — говорит Бартем. — Он не из тех парней, которые думают, что все прекрасно, когда он в форме, а в итоге получают спад в игре. Он всегда хочет большего, очень быстро впитывает информацию и искренне интересуется деталями. Также он погружен в футбольный мир. Некоторые игроки просто хотят тренироваться и играть, и им достаточно футбола. Бруно же следит за всем. Ему интересно, что делают другие команды, что делают другие тренеры, как выступают разные игроки. Он помешан на футболе».
Хороший человек
Бруно завоевал любовь и поддержку города не только работой на поле. За его пределами он также максимально вовлечен в жизнь «Ньюкасла» и всего, что окружает клуб.
В ноябре 2022-го у четырехлетнего Артура Салтерса-Хоулта обнаружили острый лимфобластный лейкоз, а анализы крови выявили хромосомную мутацию, которая ранее никогда не встречалась. Мальчик, как и его отец, был болельщиком «Ньюкасла» — смотрел все матчи даже в больнице и распевал фанатские песни.
Об Артуре быстро стало известно в клубе. «Сороки» подарили маленькому болельщику футболку с надписью «Ты сможешь все», но особенно отличился Гимараэс. Бруно не только навестил его в больнице, но и пригласил вместе с семьей к себе в гости, а также посвятил ему гол в ворота «Брайтона», сложив пальцами букву А. После матча бразилец опубликовал в своих соцсетях фото с Артуром, которое подписал так: «Это для тебя, мой друг! Мы тебя поддерживаем, и все будет хорошо».
Поддержки Бруно всегда могут ждать и товарищи по команде. Один из таких случаев произошел с Сандро Тонали, когда итальянца дисквалифицировали на 10 месяцев из-за скандала со ставками.
«Бруно Гимараэс и Жоэлинтон поддерживали меня каждый день во время отстранения, — вспоминает Тонали. — Киран Триппьер и капитан Джамал Ласкеллес — эти четверо помогали мне больше всего. Это стало для меня сюрпризом, потому что я был новым игроком. Находился здесь всего два месяца».
Медаль Токио и рекорд Пеле
Гимараэсу не впервой быть ведущей силой своей национальной команды. В 2020 году Бруно вызвали на предолимпийский турнир в составе сборной до 23 лет. Бразильцы забрали одну из двух путевок в Токио, а капитан «Селесао» оформил две голевые передачи и был признан лучшим игроком соревнований.
Через полтора года на ОИ-2020 бразильцы выступили фантастически — выиграли трофей, в финале со счетом 2:1 с голом Малкома в дополнительное время обыграв грозную Испанию с Ольмо, Педри, Ойярсабалем и Кукурельей. За весь турнир Гимараэс вновь отдал два ассиста и лишь раз ушел с поля раньше финального свистка.
На ЧМ-2026 Бруно по голевым действиям в своей сборной уступает только Винисиусу — центральный полузащитник четырежды ассистировал партнерам, в том числе точно отдал на гол Мартинелли с Японией на 90+5-й минуте. И это очень близко к бразильскому рекорду по количеству передач за один турнир: Гимараэс сравнялся с Тостао и Зико, а больше делал только Пеле — шесть на ЧМ-1970. Бруно уже обошел Ривелино, Роналдо, Роналдиньо и Кака, которые в разные годы заканчивали выступление с тремя голевыми передачами.
Почти четыре года назад Бруно трогательно почтил память Пеле, ушедшего за несколько дней до встречи «Ньюкасла» и «Лидса». На предматчевое построение Гимараэс надел футболку сборной с фамилией легендарного бразильца на спине. Во время минуты аплодисментов хавбек едва сдерживал слезы.
После игры Бруно опубликовал фото Пеле в короне и подписал: «Что осталось, Король, так это твое наследие, твоя история и все, что ты сделал. Мы благодарны за все, что ты нам дал. Покойся с миром».
Теперь он сам продолжает дело великого бразильца и ведет пятикратных чемпионов к шестому Кубку мира.