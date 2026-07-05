Бруно Гимараэс уже стал лучшим хавбеком АПЛ. А сейчас тащит Бразилию к чемпионству и гонится за рекордом Пеле

«Он всегда открыт для дискуссий и рассуждений, — говорит Бартем. — Он не из тех парней, которые думают, что все прекрасно, когда он в форме, а в итоге получают спад в игре. Он всегда хочет большего, очень быстро впитывает информацию и искренне интересуется деталями. Также он погружен в футбольный мир. Некоторые игроки просто хотят тренироваться и играть, и им достаточно футбола. Бруно же следит за всем. Ему интересно, что делают другие команды, что делают другие тренеры, как выступают разные игроки. Он помешан на футболе».