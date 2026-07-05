Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет для него последним в карьере

На вопрос, не боится ли он предстоящего матча со сборной Испании, который может стать для него последним, португалец ответил: «Вы так сильно хотите, чтобы я не вернулся. Этот день настанет, да. Я буду с вами честен. Что бы ни случилось завтра, Криштиану уйдет отсюда со спокойной совестью. Не на 100% — на все 1000%. Я отдал все футболу и своей жизни. Страсть, желание. Не по нужде. Слава богу, у меня все хорошо. Но это страсть. Я играю за сборную и в клубах, потому что в восторге от игры в футбол. Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив. Я не могу давить на себя: “Ты должен выиграть”. Будет так, как бог даст. Я забил три гола. Другие забили больше, потому что они в отличной форме. Но я не плох, я верю… Посмотрим, забью ли я завтра».