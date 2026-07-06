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Холанд сравнялся с Месси и Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026

Футболисты забили по 7 голов.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд стал одним из лидеров списка бомбардиров чемпионата мира — 2026.

Благодаря дублю в игре ⅛ финала против команды Бразилии (2:0) на счету норвежца стало 7 голов. Столько же за турнир забили французский нападающий Килиан Мбаппе и аргентинский форвард Лионель Месси, с которыми он делит первое место по этому показателю. Однако аргентинцам позднее еще предстоит провести встречу ⅛ финала.

Для Холанда это первый чемпионат мира в карьере. Сборная Норвегии не участвовала в мировом первенстве с 1998 года. Ее следующим соперником станет победитель матча между командами Мексики и Англии, который пройдет в ночь на 6 июля по московскому времени.

Холанду 25 лет, с лета 2022 года он выступает за английский «Манчестер Сити». За это время нападающий трижды становился лучшим бомбардиром национального первенства. В составе английского клуба норвежец дважды выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу — суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. По ходу карьеры он выступал за норвежские «Брюне» и «Мольде», австрийский «Зальцбург» и германскую «Боруссию» из Дортмунда.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд. завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти