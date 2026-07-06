Холанд стал первым дебютантом ЧМ за 52 года, забившим семь голов

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд довел число голов на чемпионате мира — 2026 до семи, повторив достижение, которое не покорялось на протяжении 52 лет.
В последний раз футболист, который впервые выступает на мировом первенстве, показывал такой результат в 1974 году. Тогда семь мячей забил поляк Гжегож Лято. Рекордсменом является француз Жюст Фонтен, который на чемпионате мира — 1958 поразил ворота соперников 13 раз.
Холанду 25 лет, с лета 2022 года он выступает за английский «Манчестер Сити». За это время нападающий трижды становился лучшим бомбардиром национального первенства. В составе английского клуба норвежец дважды выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу — суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. По ходу карьеры он выступал за норвежские «Брюне» и «Мольде», австрийский «Зальцбург» и германскую «Боруссию» из Дортмунда.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Ранее ТАСС сообщал, что Холанд сравнялся с французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата мира — 2026.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти