Роналду завершил выступления на чемпионатах мира по футболу

Португальский футболист Криштиану Роналду завершил выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Сборная Португалии проиграла Испании в матче ⅛ финала, вылетев с турнира. Встреча завершилась со счетом 0:1.
На групповом этапе португальцы заняли второе место в группе K, обыграв Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с Колумбией (0:0) и ДР Конго (1:1). В первом раунде плей-офф португальцы победили хорватов — 2:1.
Для 41-летнего Роналду текущий турнир стал шестым и последним в карьере, о чем он заявлял ранее. Португалец дебютировал на мировом первенстве в 2006 году. Всего за время участия в турнирах он провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
В матче с хорватами Роналду впервые в карьере забил в плей-офф мирового первенства (с пенальти).
В каких матчах чемпионата мира Криштиану Роналду забивал голы:
- ЧМ-2006 — 1 гол (матч против Ирана);
- ЧМ-2010 — 1 гол (матч против Северной Кореи);
- ЧМ-2014 — 1 гол (матч против Ганы);
- ЧМ-2018 — 3 гола (матч против Испании);
- ЧМ-2018 — 1 гол (матч против Марокко);
- ЧМ-2022 — 1 гол (матч против Ганы);
- ЧМ-2026 — 2 гола (матч против Узбекистана);
- ЧМ-2026 — 1 гол (матч против Хорватии).
По статистике результативных действий португалец уступает Лионелю Месси, на счету которого 20 голов и восемь ассистов.
Также Роналду не становился лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионатов мира. А наилучшими достижениями форварда являются хет-трик в ворота сборной Испании на ЧМ-2018 и дубль в игре против Узбекистана на текущем турнире.
Лучшим результатом сборной Португалии с участием Роналду стало четвертое место на турнире 2006 года.
Стадии чемпионата мира, до которых сборная Португалии доходила с Роналду:
- 2006 год — заняла четвертое место;
- 2010 год — ⅛ финала;
- 2014 год — групповой этап;
- 2018 год — ⅛ финала;
- 2022 год — ¼ финала;
- 2026 — ⅛ финала.
Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион Европы (2016) и двукратный чемпион Лиги наций (2019, 2025), пятикратный победитель Лиги чемпионов. Португалец является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.
На клубном уровне футболист играл за «Спортинг», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», с 2023 года выступает за «Ан-Наср».
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
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- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти