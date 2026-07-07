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Месси повторил рекорд Клозе по числу матчей в плей-офф на ЧМ

39-летний нападающий сборной Аргентины вышел в стартовом составе на матч ⅛ финала чемпионата мира против Египта и проводит свою 14-ю встречу в плей-офф мундиалей.

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Источник: AP 2024

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч ⅛ финала чемпионата мира-2026 против Египта и повторил рекорд чемпионатов мира по числу проведённых матчей в плей-офф.

Теперь на счету 39-летнего аргентинца и бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе по 14 встреч на стадиях плей-офф мировых первенств.

Ранее по ходу нынешнего розыгрыша турнира Лионель Месси повторил и превзошел рекорд того же Клозе по общему количеству голов на чемпионате мира. Сейчас в активе аргентинца уже 20 мячей, а немец занимает третью строчку с 16 голами.

К тому же матч против Египта стал для Месси 31-м на чемпионатах мира, что позволило ему установить абсолютный рекорд по количеству проведенных матчей на мундиалях с учетом женских команд. Ранее Месси делил первое место по этому показателю с американкой Кристин Лилли, которая в последний раз принимала участие в турнире в 2007 году.

Среди мужчин ближайшим преследователем аргентинца является португалец Криштиану Роналду, на счету которого 27 матчей на чемпионатах мира. Однако Роналду с Португалией уже завершил выступление на ЧМ-2026, проиграв Испании в ⅛ финала со счетом 0:1.

Счет в матче ⅛ финала ЧМ-2026 Аргентина — Египет 1:0 в пользу египтян.

Победитель этой пары в ¼ финала встретится с победителем противостояния Швейцария — Колумбия.

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