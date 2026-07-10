У Испании железобетонная оборона. 19-летний Кубарси невероятен и мечтает сыграть в финале против Месси

Пау Беккенбауэр
Унаи Симон вписал свое имя в историю мировых чемпионатов еще в 1/16 финала — когда превзошел державшееся 36 лет достижение итальянца Вальтера Дзенги по продолжительности сухой серии. После встречи с Португалией она выросла еще на полтора часа и достигла отметки 609 минут. Голкипер «Атлетика» заложил фундамент еще на турнире в Катаре, а теперь в его копилке отрезок из шести сухарей. Это тоже рекорд.
Но разве Симон выглядит волшебником? Будем честны — повод вспомнить Унаи возник только в связи с его статистикой. Все остальное время мы восхищались 40-летним Возиньей, чудесами выигравшего серию пенальти против Германии парагвайца Хиля или 15 спасениями Рума из Кюрасао в игре с Эквадором. У стража ворот «Красной фурии» за шесть матчей сейвов всего четыре! По разу тревожили вратаря Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай и Португалия. В ⅛ финала Роналду с острого угла пробил туда, где находился его оппонент, а Австрия и вовсе осталась на голодном пайке.
Так что рекорд Симона — торжество системы Луиса де ла Фуэнте и персональная заслуга испанских защитников, среди которых особого внимания заслуживает Пау Кубарси. Отметивший в январе 19-й день рождения защитник всего на полгода старше Ямаля, но к его постоянному присутствию на поле в матчах «Барселоны» и сборной мы привыкли так же, как в случае с Ламином. В персональной коллекции юноши уже пять трофеев на клубном уровне, звание олимпийского чемпиона и серебро последней Лиги наций. А ключевое отличие от Ямаля в том, что тот впереди имеет право на риск и может ошибаться, тогда как каждый просчет Кубарси в силу занимаемой позиции будут рассматривать под микроскопом.
Но с момента дебюта защитника в главной команде «Барсы» он словно не ощущал никакого давления. 18 января 2024 года Пау по ходу кубковой игры с «Унионистас» заменил получившего травму Кристенсена и сумел не только справиться со своими оборонительными задачами, но и ассистировал отправившему мяч в сетку Кунде. Это настолько впечатлило возглавлявшего сине-гранатовых Хави, что трое суток спустя — за день до своего 17-летия — юноша получил место в старте уже в Ла лиге против крепкого «Бетиса». С тех пор его место на поле не подвергалось сомнению, а комплименты сыпались со всех сторон.
Кубарси хвалили и раньше — в «Ла Масии» и во второй команде, которую тренировал Рафа Маркес. Жоау Канселу как-то написал в соцсетях: «Пау Беккенбауэр Кубарси». А Хави, назвав своего подопечного готовым игроком, дал ему самую лестную оценку и предрек большое будущее: «Я не уверен, сколько ему лет. Пау играет как ветеран, у него есть пас и агрессия в защите, и он не проигрывает единоборства. Я очень доволен им. Он очень ответствен и отличается сильным менталитетом. Я не помню, чтобы Кубарси потерял хоть один мяч. Думаю, он ознаменует эпоху».
Ошибки
Насчет эпохи побеседуем лет через десять, а сейчас можно с уверенностью сказать, что испанец уже показал: он умеет справляться не с абстрактным, а с самым настоящим давлением. После прекрасного первого сезона под началом Ханси Флика, когда «Барса» ставила рекорды по числу пойманных в офсайдную ловушку соперников, на второй год многие научились находить уязвимые точки в экстремально высокой линии обороны. Само собой, лучше это удавалось командам топ-уровня, в играх с которыми даже единственный просчет может сбросить недавнего кумира с пьедестала.
Кубарси стал ошибаться. Самый болезненный просчет последнего сезона — красная карточка в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2). На 44-й минуте Пау сбил убегавшего к воротам Джулиано Симеоне и не только оставил «Барсу» в меньшинстве — с заработанного мадридцами штрафного Хулиан Альварес открыл счет. Защитник тогда не стал прятаться от критики, а обратился к болельщикам в соцсетях: «Одно действие может определить исход матча и противостояния. Таков футбол, и я беру на себя ответственность за результат».
Случались и другие неудачные матчи. Против «Жироны», «Реала», того же «Атлетико» в Кубке Испании. Впрочем, глупо было вешать всех собак на 19-летнего игрока, так как сбои давал весь командный механизм. Поэтому Флик брал юношу под защиту в каждом публичном заявлении, беседовал с ним индивидуально и объяснял, что такие моменты — процесс обучения молодых футболистов, а игровая философия «Барсы» подразумевает риск. Показательным было решение взять Кубарси на ответный матч с «Атлетико» в Мадрид, морально поддержав юношу.
Ляпорт вместо Иньиго Мартинеса
Пау тоже копался в себе и искал причины неудач. Он не стеснялся публично признавать, что прежде спокойствия и уверенности ему добавлял опыт Иньиго Мартинеса, который перед началом сезона уехал в Саудовскую Аравию. Зато в сборной де ла Фуэнте фактически вернул Кубарси в максимально комфортную среду, определив ему в напарники Ляпорта.
«Пау играет с потрясающей уверенностью. В решающие моменты игрок вроде Ляпорта привносит свой опыт, и они фантастически дополняют друг друга», — говорил тренер перед матчем с Португалией.
Кубарси тоже молодец. Он уверял, что в сборной полностью абстрагировался от критики, а больше всех он давит на себя сам: стремится стать лучшим футболистом. Его игра на ЧМ подтверждает, что это не просто слова. Да, в отличие от клуба, Пау не нужно сильно рисковать и подниматься максимально высоко. Только это лишь нюанс, не отменяющий общего — восторженного впечатления от игры каталонского таланта.
При средней точности передач 96 процентов (лучшей среди центральных защитников) он не ограничивается короткими и средними пасами. Длинные переводы, когда это требуется, тоже хороши. Адресатов нашли семь из одиннадцати попыток, а четыре передачи привели к созданию опасных моментов. У него 75 процентов успешных единоборств на земле и 68 процентов выигранных воздушных дуэлей при не самом высоком росте (184 см). И всего три нарушения правил, что подтверждает тезис об умении читать игру и предугадывать действия соперника.
Теперь вы понимаете, почему де ла Фуэнте говорил про абсолютное спокойствие перед встречей с Криштиану Роналду? А Флик ранее уверял, что Кубарси влияет на игру в обороне в той же степени, что Ямаль — в атаке. Словом, Пау делает все, чтобы еще на шаг приблизиться к финалу и воплотить там детскую мечту — сыграть против Месси, который во время выступлений за «Барселону» был кумиром его семьи.
Андрей Кузичев