У Испании железобетонная оборона. 19-летний Кубарси невероятен и мечтает сыграть в финале против Месси

Так что рекорд Симона — торжество системы Луиса де ла Фуэнте и персональная заслуга испанских защитников, среди которых особого внимания заслуживает Пау Кубарси. Отметивший в январе 19-й день рождения защитник всего на полгода старше Ямаля, но к его постоянному присутствию на поле в матчах «Барселоны» и сборной мы привыкли так же, как в случае с Ламином. В персональной коллекции юноши уже пять трофеев на клубном уровне, звание олимпийского чемпиона и серебро последней Лиги наций. А ключевое отличие от Ямаля в том, что тот впереди имеет право на риск и может ошибаться, тогда как каждый просчет Кубарси в силу занимаемой позиции будут рассматривать под микроскопом.