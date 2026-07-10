Мбаппе повторил за Месси: не забил пенальти грозному Буну, но царил во втором тайме

«Почти наверняка видеоассистенты изучали повторы того, как началась атака французов: не было ли фола на одном из марокканцев при отборе мяча. В итоге решение арбитра было подтверждено. При этом Тельо при выполнении 11-метрового удара попросил Мбаппе поправить мяч. По правилам он должен быть установлен неподвижно таким образом, чтобы часть касалась или находилась над центром 11-метровой отметки. Иногда судьи и игроки об этом забывают — в том числе в чемпионате России», — написал Бобров.