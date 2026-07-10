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Мбаппе повторил за Месси: не забил пенальти грозному Буну, но царил во втором тайме

С настроем полный порядок.

Источник: Getty Images

Килиан Мбаппе снова стал главным героем сборной Франции в матче чемпионата мира-2026. В четвертьфинале против Марокко 27-летний нападающий не забил пенальти в первом тайме, зато во втором оформил отличный гол и отдал результативную передачу.

Коварная пауза

Французы заработали 11-метровый в середине первого отрезка — Нуссаир Мазрауи сбил Килиана в штрафной, и арбитр Факундо Тельо немедленно указал на точку. Бить отправился сам пострадавший.

Правда, быстро это сделать не получилось — вмешался ВАР и пауза затянулась. Мбаппе простоял перед мячом больше трех минут, и когда решающий момент все-таки наступил, пробил максимально неудачно — слабо и низом. Голкипер Марокко Яссин Буну легко парировал.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 9.07.2026, 23:00
Франция
2
Марокко
0

Похоже, французского форварда сбила затяжка времени — он и сам пошел что-то высказывать Тельо.

О причинах такой задержки можно только догадываться. Эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров выдвинул свою версию.

«Почти наверняка видеоассистенты изучали повторы того, как началась атака французов: не было ли фола на одном из марокканцев при отборе мяча. В итоге решение арбитра было подтверждено. При этом Тельо при выполнении 11-метрового удара попросил Мбаппе поправить мяч. По правилам он должен быть установлен неподвижно таким образом, чтобы часть касалась или находилась над центром 11-метровой отметки. Иногда судьи и игроки об этом забывают — в том числе в чемпионате России», — написал Бобров.

Буну — в списке легенд

Для Мбаппе нереализованный пенальти стал неприятным ударом. Килиан — всего лишь второй в истории сборной Франции футболист, который не смог попасть с «точки» на чемпионатах мира. Первым был Карим Бензема, которого неудача постигла на ЧМ-2014.

А вот Буну своим сейвом вошел в историю как настоящий специалист по пенальти. Как сообщает Opta, на счету 35-летнего марокканца уже четыре отраженных удара на ЧМ, включая послематчевые серии. Столько же у Икера Касильяса, Доминика Ливаковича, Даниеля Субашича, Серхио Гойкочеа и Харальда Шумахера. Общая статистика по 11-метровым у Буну тоже невероятная — за 9 попыток он пропустил всего дважды (4 отразил, еще 3 удара пришлись мимо).

Однако шикарная статистика по пенальти не помогла Буну. На 60-й минуте Мбаппе все-таки отличился — забил красивым выстрелом от линии штрафной. Гол стал победным для французов и восьмым для Килиана на текущем чемпионате мира. А позднее он отдал ассист на Усмана Дембеле.

В гонке бомбардиров звезда «Реала» догнал аргентинца Лионеля Месси, который ранее в ⅛ финала также не забил с «точки» в матче с Египтом (3:2), а затем отметился голом и передачей.

Килиан — первый игрок в истории, который оформил 10+ по «гол+пас» на двух ЧМ. На прошлом турнире у него было 8+2, на этом — уже 8+3. Правда, Мбаппе покинул поле из-за дискомфорта. У болельщиков «Трехцветных» есть повод для переживаний.

Артем Белинин