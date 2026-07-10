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Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
2
:
Марокко
0
П1
X
П2
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Хайдук С
2
:
Жилина
0
П1
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Мбаппе стал рекордсменом по числу победных голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции забил победный мяч в матче ¼ финала против Марокко (2:0) и довел число таких голов до восьми.

Источник: Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил победный мяч в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 против Марокко (2:0) и стал единоличным рекордсменом по числу победных голов на чемпионатах мира, пишет Opta.

На счету француза стало восемь подобных мячей.

В ¼ финала ЧМ-2026 против команды Марокко Мбаппе отметился голом и результативной передачей — он открыл счет на 60-й минуте, а на 66-й помог отличиться Усману Дембеле.

Теперь у Мбаппе 11 очков на ЧМ-2026 (8+3). Он лидер турнира по голевым действиям. На втором месте идет аргентинец Лионель Месси, у которого девять (8+1) очков. Третье место делят набравшие по семь очков Усман Дембеле (5+2), Гарри Кейн (6+1) и Эрлинг Холанд (7+0).

В матче против Марокко Мбаппе также не реализовал пенальти на 28-й минуте — его удар отразил вратарь марокканцев Яссин Буну. Этот промах стал для французского форварда первым нереализованным 11-метровым в карьере на чемпионатах мира.

Также теперь у Мбаппе 100 результативных действий за сборную Франции (64+36). Он стал первым игроком национальной команды с такой результативностью.

Теперь французы в полуфинале сыграют с сильнейшим в противостоянии сборных Испании и Бельгии.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти