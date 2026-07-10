Мбаппе стал рекордсменом по числу победных голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил победный мяч в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 против Марокко (2:0) и стал единоличным рекордсменом по числу победных голов на чемпионатах мира, пишет Opta.
На счету француза стало восемь подобных мячей.
В ¼ финала ЧМ-2026 против команды Марокко Мбаппе отметился голом и результативной передачей — он открыл счет на 60-й минуте, а на 66-й помог отличиться Усману Дембеле.
Теперь у Мбаппе 11 очков на ЧМ-2026 (8+3). Он лидер турнира по голевым действиям. На втором месте идет аргентинец Лионель Месси, у которого девять (8+1) очков. Третье место делят набравшие по семь очков Усман Дембеле (5+2), Гарри Кейн (6+1) и Эрлинг Холанд (7+0).
В матче против Марокко Мбаппе также не реализовал пенальти на 28-й минуте — его удар отразил вратарь марокканцев Яссин Буну. Этот промах стал для французского форварда первым нереализованным 11-метровым в карьере на чемпионатах мира.
Также теперь у Мбаппе 100 результативных действий за сборную Франции (64+36). Он стал первым игроком национальной команды с такой результативностью.
Теперь французы в полуфинале сыграют с сильнейшим в противостоянии сборных Испании и Бельгии.
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
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