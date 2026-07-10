Мбаппе стал рекордсменом по числу победных голов на чемпионатах мира

Теперь у Мбаппе 11 очков на ЧМ-2026 (8+3). Он лидер турнира по голевым действиям. На втором месте идет аргентинец Лионель Месси, у которого девять (8+1) очков. Третье место делят набравшие по семь очков Усман Дембеле (5+2), Гарри Кейн (6+1) и Эрлинг Холанд (7+0).