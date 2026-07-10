Назван фаворит «Золотого мяча-2026»

Эксперты назвали французского нападающего Килиана Мбаппе фаворитом на звание лучшего футболиста мира 2026 года. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2,875.
Ближайшими конкурентами Мбаппе являются англичанин Харри Кейн и аргентинец Лионель Месси. Сделать ставки на их успех можно с коэффициентами 3,25 и 7,00, соответственно.
Ранее Мбаппе рассказал, почему не реализовал пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира с Марокко, в котором французы выиграли со счетом 2:0. «Ситуация была сложной: возникла путаница с арбитром. Он сказал мне, что пенальти назначен. Я приготовился бить, но он снова подошел ко мне и сказал, что пенальти уже нет. Я позволил себе отвлечься и потерял концентрацию», — сказал форвард.
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти