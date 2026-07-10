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Назван фаворит «Золотого мяча-2026»

Назван фаворит «Золотого мяча-2026». Об этом сообщает Betonmobile.

Источник: Reuters

Эксперты назвали французского нападающего Килиана Мбаппе фаворитом на звание лучшего футболиста мира 2026 года. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2,875.

Ближайшими конкурентами Мбаппе являются англичанин Харри Кейн и аргентинец Лионель Месси. Сделать ставки на их успех можно с коэффициентами 3,25 и 7,00, соответственно.

Ранее Мбаппе рассказал, почему не реализовал пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира с Марокко, в котором французы выиграли со счетом 2:0. «Ситуация была сложной: возникла путаница с арбитром. Он сказал мне, что пенальти назначен. Я приготовился бить, но он снова подошел ко мне и сказал, что пенальти уже нет. Я позволил себе отвлечься и потерял концентрацию», — сказал форвард.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти