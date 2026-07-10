Назван фаворит «Золотого мяча-2026»

Ранее Мбаппе рассказал, почему не реализовал пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира с Марокко, в котором французы выиграли со счетом 2:0. «Ситуация была сложной: возникла путаница с арбитром. Он сказал мне, что пенальти назначен. Я приготовился бить, но он снова подошел ко мне и сказал, что пенальти уже нет. Я позволил себе отвлечься и потерял концентрацию», — сказал форвард.