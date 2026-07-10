Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Испания
1
:
Бельгия
1
Все коэффициенты
П1
2.87
X
2.12
П2
14.00
Футбол. Первая лига
11.07
Уфа
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.26
П2
3.75
Футбол. Первая лига
11.07
Волга
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.21
П2
3.00
Футбол. Первая лига
11.07
Нефтехимик
:
Велес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.27
П2
3.79
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.75
П2
1.89
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
2
:
Марокко
0
П1
X
П2

Мбаппе сможет сыграть в полуфинале ЧМ-2026, несмотря на повреждение в матче с Марокко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сможет сыграть в полуфинальном матче чемпионата мира-2026, несмотря на подозрения на травму. Об этом сообщает L"Equipe.

Источник: Getty Images

9 июля 27-летний форвард не смог провести полный матч с Марокко (2:0) в четвертьфинале из-за повреждения правой стопы. На 77-й минуте футболисту понадобилась вынужденная замена, после чего ему сразу наложили холодный компресс.

Ожидается, что в субботу Мбаппе сможет вернуться к групповым тренировкам. Однако нагрузка нападающего будет распределена, чтобы он смог сыграть во вторник в полуфинале против Испании или Бельгии.

Также в матче ½ финала турнира сможет сыграть полузащитник Орельен Тчуамени. Он пропустил две предыдущие игры из-за травмы бедра.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти