Бублик признался, что ему интереснее смотреть на игру Роналду, чем Месси

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Смотреть за действиями португальского футболиста Криштиану Роналду интереснее, чем за аргентинцем Лионелем Месси. Такое мнение ТАСС высказал представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.
«По поводу футбола — я смотрю его раз в два года. И вот когда Криштиану получает мяч, мне интереснее смотреть, что он с ним будет делать. Не знаю, кто из них с Месси лучше — я не знаю результатов, кто сколько выиграл, количество титулов, побед в Лиге чемпионов и так далее. Но мне Роналду больше нравится», — сказал Бублик.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Португалии завершила участие в чемпионате мира 2026 года, проиграв в ⅛ финала испанцам (0:1). Для Роналду этот матч на мировых первенствах стал последним в карьере.
Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч».