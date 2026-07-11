Бублик признался, что ему интереснее смотреть на игру Роналду, чем Месси

«По поводу футбола — я смотрю его раз в два года. И вот когда Криштиану получает мяч, мне интереснее смотреть, что он с ним будет делать. Не знаю, кто из них с Месси лучше — я не знаю результатов, кто сколько выиграл, количество титулов, побед в Лиге чемпионов и так далее. Но мне Роналду больше нравится», — сказал Бублик.