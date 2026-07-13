Месси или Мбаппе? Эксперты обновили котировки на лучшего бомбардира ЧМ-2026 перед полуфиналами

На фоне плотной гонки Лионеля Месси и Килиана Мбаппе аналитики FONBET пересмотрели котировки.
Основным претендентом на звание лучшего бомбардира считается Килиан Мбаппе, который уже забил 8 мячей. Его итоговый успех предлагается за коэффициент 1.85.
Совсем рядом находится Лионель Месси, также записавший на свой счет 8 голов. На успех великого можно поставить с коэффициентом 2.50.
Следующим в списке идет Гарри Кейн. У английского форварда 6 забитых мячей, а его шансы выиграть гонку оцениваются котировкой 11.00.
На импровизированное четвертое место вырвался Джуд Беллингем, разразившийся дублем в ворота Норвегии. Теперь у Джуда в активе 6 голов, а его бомбардирский триумф на ЧМ-2026 оценен котировкой 12.00.
Следом расположился Усман Дембеле. В активе 5 голов, а его победа в гонке голеадоров умножит сумму вашей ставки на 50.00.
Четыре мяча забил Микель Оярсабаль. На бомбардирский успех испанца предлагается самый большой коэффициент — 100.00.