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Месси или Мбаппе? Эксперты обновили котировки на лучшего бомбардира ЧМ-2026 перед полуфиналами

К решающей стадии подошел ЧМ-2026. В деле осталось всего четыре сборные, и только одна из них останется без медалей. А впереди у нас всего четыре матча, где решится судьба «Золотой бутсы» чемпионата мира.

Источник: Getty Images

На фоне плотной гонки Лионеля Месси и Килиана Мбаппе аналитики FONBET пересмотрели котировки.

Основным претендентом на звание лучшего бомбардира считается Килиан Мбаппе, который уже забил 8 мячей. Его итоговый успех предлагается за коэффициент 1.85.

Совсем рядом находится Лионель Месси, также записавший на свой счет 8 голов. На успех великого можно поставить с коэффициентом 2.50.

Следующим в списке идет Гарри Кейн. У английского форварда 6 забитых мячей, а его шансы выиграть гонку оцениваются котировкой 11.00.

На импровизированное четвертое место вырвался Джуд Беллингем, разразившийся дублем в ворота Норвегии. Теперь у Джуда в активе 6 голов, а его бомбардирский триумф на ЧМ-2026 оценен котировкой 12.00.

Следом расположился Усман Дембеле. В активе 5 голов, а его победа в гонке голеадоров умножит сумму вашей ставки на 50.00.

Четыре мяча забил Микель Оярсабаль. На бомбардирский успех испанца предлагается самый большой коэффициент — 100.00.

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