Избранные. Как гонка бомбардиров на ЧМ-2026 стала величайшей в истории

На чемпионате мира 2026 года сложилась необычная ситуация — в гонке за Золотую бутсу сразу несколько топ-игроков идут буквально ноздря в ноздрю, а общее число забитых мячей заметно превышает показатели многих предыдущих мундиалей.
Cразу шесть футболистов преодолели отметку в четыре гола. По 8 мячей на счету Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, 7 — у Эрлинга Холанда, по 6 — у англичан Джуда Беллингема и Харри Кейна, 5 — у Усмана Дембеле. Это уникальный случай в истории чемпионатов мира. В современную эру, когда большинство сборных делают ставку на организованную оборону, редко удается увидеть сразу столько атакующих убийц соперников, демонстрирующих такую результативность.
Чтобы точнее оценить масштаб явления и нивелировать фактор расширения турнира с 32 до 48 команд (а значит, и увеличения общего количества матчей), можно мысленно заморозить гонку бомбардиров на текущем этапе и сравнить ее с результатами других мундиалей. На ЧМ-2022 только два игрока забили больше четырех голов (Мбаппе — 8, Месси — 7). То же самое было на турнире 2014 года (Хамес Родригес — 6, Томас Мюллер — 5). На мундиале в России лишь один футболист преодолел эту планку, им стал Кейн с шестью мячами. А на ЧМ-2006 единственным игроком с более чем четырьмя голами был Мирослав Клозе (5 голов).
И все же, в последние десятилетия были турниры с большим разнообразием голеадоров. На ЧМ-2010 сразу четверо футболистов забили по пять мячей, на ЧМ-2002 больше четырех голов оформили трое. Но сразу шесть игроков в нынешнем веке никогда столько не забивали. Таким образом, нынешняя бомбардирская гонка — беспрецедентный случай, и у этой аномальной результативности есть сразу несколько причин, которые стоит разобрать подробнее.
Снижение уровня сопротивления
Одной из самых прозаичных, хотя и не самых приятных для общего имиджа турнира, причин высокой результативности стало снижение уровня сопротивления в матчах с участием аутсайдеров. Да, на ЧМ-2026 многие андердоги сумели проявить характер и показать достойную игру, но индивидуальный класс отдельных исполнителей, особенно в линиях обороны, все же давал о себе знать. Именно на фоне таких соперников некоторые лидеры атаки смогли заметно пополнить свой голевой счет.
Например, половину своих голов Кейн забил в ворота относительно скромных сборных Панамы (2:0) и ДР Конго (2:1). Холанд оформил дубль в матче против национальной команды Ирака (4:1). У Месси в числе соперников были коллективы из Иордании (3:1) и Кабо-Верде (3:2).
При этом важно понимать, что данный фактор — лишь одна из составляющих общей картины. Даже с учетом более легких оппонентов, сама способность стабильно реализовывать моменты и превращать их в голы заслуживает искреннего восхищения. Ведь в футболе разница между хорошим игроком и великим часто кроется именно в умении забивать тогда, когда это действительно важно.
Отличная форма топ-сборных и их лидеров
Второй причиной яркой бомбардирской гонки стало отличное физическое и психологическое состояние фаворитов мундиаля. Показательным моментом является тот факт, что в полуфинал пробились четыре лучшие сборные по рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА) — это само по себе говорит о высочайшем уровне подготовки и концентрации ведущих национальных команд.
Многие футболисты, несмотря на изнурительно длинный клубный сезон, подошли к старту чемпионата мира на пике формы. При этом предыстория у каждого из главных претендентов на Золотую бутсу разная.
Месси пропустил часть подготовительного этапа из-за травмы, но сумел быстро набрать кондиции и вернуться на привычный уровень. Кейн провел величайший сезон в карьере и на мундиале не сбавляет оборотов, демонстрируя стабильность и лидерские качества. Беллингем, напротив, провел клубный сезон не лучшим образом: его часто использовали в неудобной для него роли, слишком глубоко опуская в полузащиту. Мбаппе был как всегда результативен, но параллельно конфликтовал с болельщиками. Дембеле регулярно оказывался в лазарете, однако, выходя на поле, продолжал демонстрировать высокий класс. Холанд провел нормальный год, но бывало и лучше.
У каждого из этих игроков своя история, но всех их объединяет одно: победа на чемпионате мира стала для них приоритетной задачей на сезон. К тому же от выступления на мундиале во многом зависит и борьба за главную индивидуальную награду в футболе — Золотой мяч.
Команды строятся вокруг одного игрока
Примечательная особенность текущего чемпионата мира — возвращение к модели, когда футбольные коллективы строятся вокруг ярко выраженных лидеров, а не наоборот. Тренеры сознательно выстраивают систему игры под своих звездных исполнителей, давая им максимальную свободу действий. Это напоминает футбольные эпохи прошлого, когда вся команда фактически работала на одного или двух главных творцов.
Самый яркий пример — сборная Аргентины, где Месси позволено делать практически все, что он считает нужным. Легенда не тратит силы на энергозатратную работу в обороне, благодаря чему все так же эффективно взрывается в решающих эпизодах, а партнеры по команде активно играют на него, стараясь доставлять мяч в зоны, где Лео способен творить чудеса.
Похожая ситуация наблюдается и в сборной Норвегии: Холанд, в отличие от Месси, почти не опускается в глубину поля, но при этом получает максимум возможностей для завершения атак. У национальной команды Англии сразу два ярко выраженных лидера — Кейн и Беллингем. Кроме них в коллективе почти никто не забивает.
Немного выпадает из этой тенденции сборная Франции, но и в ее тактике заметна явная ставка на Мбаппе: не зря в фанатской среде появились шутки про «диктатора», они относятся не только к статусу Килиана, но и к его большой роли на поле.
Пожалуй, единственным исключением является сборная Испании, где по прогнозам главной примой должен был стать Ламин Ямаль, но игра строится не только через него. Как следствие — отсутствие представителей красной фурии в числе лучших голеадоров.
Аномальная реализация
Наконец, последней причиной аномальной плотности бомбардирской гонки стала феноменальная реализация моментов. Статистика ожидаемых голов показывает крайне интересную картину: реальное количество забитых мячей существенно превышает расчетные показатели. Например, на групповом этапе разница между фактическими голами и ожидаемыми составила около 17%. Это означает, что футболисты не просто получали много шансов — они действительно чаще реализовывали даже не самые очевидные возможности.
Особенно сильно в этом плане выделялась сборная Франции: в первой части турнира французы забили 10 мячей при ожидаемых пяти. Такая реализация напрямую повлияла на результативность Усмана Дембеле, который большую часть своих голов забил в очень короткий промежуток времени, а именно — за 30 минут встречи с резервным составом сборной Норвегии (4:1). В таких условиях даже один удачно сложившийся отрезок способен серьезно изменить положение в гонке бомбардиров.
Таким образом, впечатляющая результативность отдельных игроков на ЧМ-2026 — это результат сочетания сразу нескольких факторов, которые вместе создали уникальную бомбардирскую гонку, которая уже вошла в историю футбола. А впереди нас ждет ее развязка, которая должна получится крайне интересной.
Автор: Денис Бояров