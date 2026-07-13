Избранные. Как гонка бомбардиров на ЧМ-2026 стала величайшей в истории

Чтобы точнее оценить масштаб явления и нивелировать фактор расширения турнира с 32 до 48 команд (а значит, и увеличения общего количества матчей), можно мысленно заморозить гонку бомбардиров на текущем этапе и сравнить ее с результатами других мундиалей. На ЧМ-2022 только два игрока забили больше четырех голов (Мбаппе — 8, Месси — 7). То же самое было на турнире 2014 года (Хамес Родригес — 6, Томас Мюллер — 5). На мундиале в России лишь один футболист преодолел эту планку, им стал Кейн с шестью мячами. А на ЧМ-2006 единственным игроком с более чем четырьмя голами был Мирослав Клозе (5 голов).