Шалимов считает, что Холанд не достоин «Золотого мяча»

О том, какой игровой запас у Франции, стало понятно после матча с Парагваем — соперник хамил, бил исподтишка, старался вывести из себя, и французы справились. А Марокко вообще ничего не смог придумать — на мой взгляд, уже в игре с Канадой марокканцы выглядели точно не лучше соперника, а против Франции шансов вообще не было. Французы взяли мяч под контроль, причем на половине поля соперника — защитники располагались очень высоко — просто загнали марокканцев к свой штрафной. В первый раз, когда Марокко вылезли в позиционную атаку, — это тут же перехват и опасная атака французов. Глупая ошибка защитника Марокко при пенальти с Мбаппе — зачем катиться, сопровождай его! Мбаппе не забил пенальти, но удар при голе исполнил мастерски — не думаю, что тут надо предъявлять претензии что защитнику, что вратарю марокканцев. Вообще без шансов.
По первому голу французов надо отметить, как команда вступает в отбор после потери мяча. Слышал, что у Гаттузо в командах при потере мяча команда вся должна вернуться на свои позиции. Здесь французы идут в стыки сразу же — теряют мяч, тут же возвращают, но никто не убегает в оборону, мяч стараются отобрать максимально быстро. Из этого и пришел гол. Второй гол удивителен тем, как невнимательно марокканцы сыграли при ауте соперника — французы быстро вылетели в атаку три в три. А когда счет стал 0:2, стало понятно, что Франция уже в полуфинале — это Египет или Сенегал могут отпускать такие матчи, но не французы. Команда Марокко даже навала не организовала — за 10 минут до конца марокканцы разыгрывали мяч от своей штрафной через вратаря.
Испания при всей игровой доминации, контроле мяча прошла Португалию только после ошибки центрального защитника этой команды, а Бельгию — после ошибки вратаря. Турнир еще раз показывает, что на таком уровне ошибки не прощаются. Не понял ситуации по Куртуа и разговора о том, что вратарь выбивать мяч далеко не мог, а продолжить игру — мог. Это как? Когда команда вылетает, разгоняют странные сценарии и провоцируют конфликты. На мой взгляд, если вратарь мог реально продолжать и сказал бы тренеру об этом, его бы оставили на поле. По ошибке вратаря бельгийцев я бы вообще говорил о тенденции — очень много ситуаций в футболе стало, когда после таких дальних ударов вратари не ловят мячи, а отбивают их. Скажу так — Дасаев такие мячи, как после удара в ворота Бельгии, ловил 10 из 10. Он именно ловил мяч, чтобы ввести потом в игру. Здесь вратари отбивают их прямо на набегающего — и в данном случае это вообще привело к вылету Бельгии из турнира. Есть вопросы и к вратарю Испании, который поймал запару в самом конце. Симон начудил два раза в конце игры, и я увидел в глазах парня панику.
В полуфинале у Франции против Испании, конечно, более сильный состав — но мячом больше владеть будут испанцы, и любая ошибка будет наказана. Пока счет 0:0, никто в этой паре в прессинг не пойдет, команды будут караулить ошибку. На этом ЧМ мы видим, что взломать оборону соперника очень тяжело — решают или звезды своим индивидуальным мастерством, или ошибки в концовке.
Норвегия забила Англии сумасшедший гол — мне он напомнил гол Воробьева в ворота ЦСКА от углового флага. Сумасшедший по силе и точности удар, и тут у меня нет больших вопросов к вратарю. При 1:0 Норвегия играла на такой спокухе! Во многом ключевой эпизод — когда Серлот и Холланд вышли два в одного, но первый не отдал пас и сам не смог нормально ударить. Как ему стоило поступить? Вспоминаю свои игроцкие годы — замахивался и делал пас прямо под поднятую ногу защитника. Да, есть риск перехвата, этот пас мог выглядеть комичным, но если получалось по исполнению — мяч проходил. Или другой вариант — просто Серлоту быстро и сразу идти в лоб на защитника. А он в итоге принял половинчатое решение, сделал паузу — но тут надо отметь и грамотную позиционную игру защитника англичан, который перекрывал вариант для передачи.
Беллингем вытащил Англию в двух подряд стадиях плей-офф, и по степени влияния на игру команды я бы его сравнивал с французом Олисе. Только если Олисе пока не забивает, то Джуд уже четырежды отличился.
Не понял отмены пенальти в ворота Норвегии в матче с Англией. То, что игрок Англии поставил ногу и подставился — это же не значит, что нарушения правил не было. Игрок вместе с ногой поставил корпус вместе с ногой — и в итоге его снесли. В чем тут не нарушение правил? А вот по отмененному голу Норвегии вопросов нет — Холланд толкнул игрока, это нарушение правил. И интересно то, что арбитр не нарушение правил зафиксировал, а потребовал перебить угловой — мяч в игре еще не вошел. На этом ЧМ вообще много моментов, которые требуют освещения применительно к чемпионату России. Потому что даже на ЧМ швейцарцы, по-моему, не поняли новинок к трактовках — если по симуляции арбитра зовут на ВАР, то дают желтую. И удаление Эмболо после второй карточки — просто подстава швейцарцев. Не понял, о каком фоле тут вообще говорят, это чистая симуляция.
Когда начинают говорить, что Холланд достоин «Золотого мяча» из-за сумасшедшей результативности, не соглашусь с этим. «Золотой мяч» — это для творцов, для футболистов, которые игру создают. Норвежец — это «Золотая бутса», он в игре вообще мало участвует, это человек-функция, каждое касание — гол. Понимаю, когдаю приз дают людям исключительного таланта — как Месси, Платини, Роналду, Зубастик Роналдо, который, щелкая голы, обладал исключительным индивидуальным мастерством.
Аргентина после гола в ворота Швейцарии ушла в оборону, и не особенно напрягаясь, выстроилась по позициям и защищалась. Никакого «Аргентину возят» я не увидел — по телекартинке кажется, что аргентинцы в обороне пешком ходят, а если с поля смотреть, их не пройдешь. И так же будет в полуфинале с Англией — все зависит от того, кто ошибется, гол себе привезет.
В обоих полуфиналах не могу выделить фаворитов, шансы абсолютно равны. Если говорить про пару Испания — Франция, то у французов в атаке состав поинтереснее, но у испанцев есть игра, плюс есть Ямаль, который может выстрелить. У Англии есть Беллингем и Кейн, у Аргентины — Месси, который решает на этом турнире. Но важно, исходя из четвертьфиналов, чтобы не наошибались вратари — потому что, как показали эти матчи, фактор ошибок голкиперов оказывается решающим.
О российских событиях. Говорят о том, что Головин может быть продан «Монако» в Саудовскую Аравию — мне это представляется нормальным вариантом для игрока. Ему 30, и если «Монако» нужны деньги, то никто в РПЛ лучшие условия, чем саудиты, и клубу, и игроку не даст. Все логично. «Спартак» близок к подписанию испанца Порады — игрок может сыграть и слева на фланге, и на позиции левого центрального защитника. Универсализм это хорошо, но важно понять — он кто по позиции, левый защитник или левый центральный? В принципе, любой футболист может сыграть на непрофильной позиции — это доказывают примеры Зобнина и особенно Жедсона, который стал выходить справа в обороне. Но тут вопрос в том, может ли «Спартак» взять сильных, мощных профильных футболистов? В ЦСКА привезли Рейеса, — и по весенней части непонятно, какая для него позиция профильная.