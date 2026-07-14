Шалимов считает, что Холанд не достоин «Золотого мяча»

Испания при всей игровой доминации, контроле мяча прошла Португалию только после ошибки центрального защитника этой команды, а Бельгию — после ошибки вратаря. Турнир еще раз показывает, что на таком уровне ошибки не прощаются. Не понял ситуации по Куртуа и разговора о том, что вратарь выбивать мяч далеко не мог, а продолжить игру — мог. Это как? Когда команда вылетает, разгоняют странные сценарии и провоцируют конфликты. На мой взгляд, если вратарь мог реально продолжать и сказал бы тренеру об этом, его бы оставили на поле. По ошибке вратаря бельгийцев я бы вообще говорил о тенденции — очень много ситуаций в футболе стало, когда после таких дальних ударов вратари не ловят мячи, а отбивают их. Скажу так — Дасаев такие мячи, как после удара в ворота Бельгии, ловил 10 из 10. Он именно ловил мяч, чтобы ввести потом в игру. Здесь вратари отбивают их прямо на набегающего — и в данном случае это вообще привело к вылету Бельгии из турнира. Есть вопросы и к вратарю Испании, который поймал запару в самом конце. Симон начудил два раза в конце игры, и я увидел в глазах парня панику.