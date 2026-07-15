Влияние Месси и масштаб Беллингема. Колонка Казанского — о полуфинале Англия — Аргентина

Харри Кейн едва ли мог говорить. Его голос постоянно кувыркался веселым фальцетом на интервью. Это видел весь мир. Главный нападающий сборной Англии на мексиканской «Ацтеке» сорвал голос в караоке прямо на стадионе. Вместе с болельщиками он не пел, а кричал Wonderwall — победную песню Англии на этом чемпионате мира. Вместе они только что пережили тяжелейший матч с мексиканцами, выстояли вдесятером, забили на гол больше хозяев в сложнейших эмоциональных, природных и физических условиях.
Спустя пять дней Кейн едва мог произнести хотя бы слово этой песни. Перед теми же фанатами на сцене в Майами под тот же победный текст и ноты.
Сборная Норвегии забрала все силы.
Почти весь матч Англия играла скверно. Ее трясло от осознания собственного превосходства и невозможности его реализовать. Первые касания, странные решения, потери мяча — стресс, которым Норвегия могла воспользоваться. Но не получилось. Точно не из-за судьи или троса камеры. Это оправдание.
При счете 1:0 классическая контратака два в одного должна была довести мяч до ноги Холанна. С 0:2 такая Англия в этот день не вернулась. Бы. Вместо этого перед перерывом — ничья.
Большие матчи — время появления больших игроков.
Мне повезло оказаться на этой игре и своими глазами видеть и чувствовать, как Джуд управляет процессом. Он берет на себя ответственность в сложный период игры, выдерживает давление и показывает постоянный класс. Все минуты матча.
Оба его мяча залетели в ворота норвежцев в критические точки времени — перед перерывом и в начале первого дополнительного тайма. Этот режим убивает психологию соперника. Им надо подниматься в гору своей уверенности. Англия не позволила это сделать. Например, интересными ходами Тухеля — двойная перестановка Риса Джеймса — его появление во втором тайме, перевод из опорной зоны на правый край обороны. Добавление Дэна Берна третьим центральным защитником (просто феноменальное впечатление от его мощи вживую), презентация в атаке Моргана Роджерса. Когда Столе Сольбаккен перед началом второй дополнительной 20-минутки снял Холанна — стала очевидна капитуляция. Других таких у него нет.
Весь чемпионат мира в Майами погоды нет. Есть только дикий зной. На трибунах в день игры просто нечем было дышать. Представьте, что вас завернули в фольгу и отправили в духовку на медленный огонь. Как чувствовали себя игроки, мы увидели сразу после финального свистка. Обе команды рухнули на газон без малейших признаков остатка сил. На морально-волевых они пошли к своим трибунам.
Одни погребли в сторону дома, грустно и вяло командуя «Ру». Другие как могли пели про свой полуфинал.
Он обречен стать событием мировой художественной культуры.
Встреча Англии и Аргентины целиком состоит из подтекста. Цена игры — финал чемпионата мира — его только увеличивает.
Стадион «Ацтека», 1986-й. Дальше и говорить ничего не надо. Все сразу вспоминают «руку Бога» и один из самых (если не самый) выдающихся голов чемпионата мира, созданный тем же гением, только уже ногой. Два!
1998-й, изгнание из Франции Дэвида Бекхэма. Его нервная реакция на Диего Симеоне и спектакль аргентинца в ⅛ финала. В той же ткани матча были шедевр Майкла Оуэна и серия пенальти имени вратаря аргентинцев Карлоса Роа. Три!
Они еще играли между собой после французского эпоса пару раз, но масштаб игры не мог подарить такие ожидания. Как сейчас.
Парадоксально, но Лионель Месси ни разу в своей длинной биографии не стоял на поле во время исполнения английского гимна. Такое могло случиться в 2005-м, в товарищеском (если это слово уместно) матче. Но Месси дисквалифицировали за красную карточку в первой же игре за сборную. Вышел на 49 секунд с венграми и удалился. Тогда он был в начале своего пути к мировому обожанию. Позвонить в ФИФА было некому.
И вот первая игра против Англии. Хотя слово «игра» вряд ли передает весь масштаб ожидания и напряжения.
Аргентина весь плей-офф выживала. Кабо-Верде и Возинья, Египет и Салах, Швейцария и Якин заставляли нас сомневаться в магии действующих чемпионов. В каждом матче обязательно был момент, который переворачивал бытие. Сколько и как бы ни уступала (в счете или в процессе) Аргентина, она всегда знает и помнит о своей силе воли и характере. Это исходит от человека с «десяткой» на спине.
Удивительная способность большого игрока в любом виде спорта делать своих партнеров лучше.
Месси проводит этот чемпионат мира на запредельном уровне собственных возможностей и мотивации. Аргентина растет до своего лучшего игрока каждым матчем.
Англичане это видят и понимают. У них есть свой собственный джентльмен, который меняет команду. Чемпионат-2026 стал его «цыганочкой с выходом» на мировую сцену. О таланте говорили давно. На турнире все увидели его масштаб — почему «Бирмингем» (его первый клуб) вывел номер из обращения, зачем «Реал» отдал англичанину «пятерку» Зидана.
Джуд Беллингем — предположу, за всю новейшую историю сборной — ее самый влиятельный игрок. За эти шесть матчей он ни разу не опустил планку собственного таланта. Наоборот. Он каждую игру поднимает ее на новую высоту. И, как большой игрок, делает команду лучше. С норвежцами матч удерживали от серии пенальти постоянно травмированный Рис Джеймс (он пропускал матчи и на этом турнире), очень далекий от своей вменяемой формы Букайо Сака, самый взрослый английский дебютант турнира Дэн Берн, не игравший полгода Джон Стоунс… Это тоже говорит о характере команды, которую сложил Тухель, а склеивает Беллингем.
Поэтому ему позволено больше других. Пикировка с главным тренером в послематчевом интервью показала всем нам, что, может, сил осталось не так много. А вот эмоций — еще несколько танкеров. Это и есть ключевой момент с Аргентиной.
Состав у англичан ровнее, но он не настолько хорош, как у Франции или Испании. Ни о каком преимуществе в классе речи идти не может.
Аргентина только что была в финале. И выиграла его.
Почти все футболисты Скалони знают, как сделать этот предпоследний шаг. Англия в финале не играла с 1966-го. Отрицательный опыт полуфинала-2018 в составе Тухеля не так много кто помнит.
Аргентина на свидание с Англией пришла совсем другой. Она не столько преодолела сопротивление соперников, сколько себя. Это вдвойне ценнее.
Победить сейчас не команду, а нацию будет невозможно.
Но ее можно обыграть. Спровоцировать на ошибку далеко не блестящую оборону. Настырными флангами заставить сидеть у штрафной и выбивать мячи на любимые творческие стандарты англичан. Мастерства в ногах игроков команды Тухеля куда больше в сравнении с предыдущими соперниками Аргентины. Как и у самого немца.
Поражение от Норвегии ему бы не простили. Именно он был под суровой проверкой английской реальностью. Местами игра была очень похожа на худшие образцы прошлого — все та же растерянность, неуверенность и расхлябанность с противником классом ниже. Плавали. Точно знаем. Вылеты с мира или Европы были частенько одной природы.
Однако сейчас полуфинал чемпионата мира. Совсем другие эмоции. Тухель это знает и знает, как их достать из игроков. Иначе бы в его биографии не было такого количества именно кубковых побед!
Только эмоции помогут реализовать мастерство и забить на один мяч больше. Чтобы потом тактическими приемами оставить эту разницу на табло. Не в пользу Аргентины. Этого пока не удалось сделать никому в матчах на вылет.
На всякий случай потренировать пенальти тоже стоит. Чтобы вновь услышать Wonderall и голос Кейна.
Денис Казанский