Мемы и мама. Болельщики, затмившие футбол на чемпионате мира

Одним из самых обсуждаемых болельщиков уже на старте турнира стал символ матчей сборной ДР Конго — Мишель Каку Омангила, более известный под прозвищем «Лумумба». Его строгое лицо и яркие классические костюмы давно стали неотъемлемой частью игр национальной команды. Во время матча Лумумба стоит абсолютно неподвижно с застывшими чертами лица и поднятой вверх рукой, словно живая статуя. Его образ отсылает к Патрису Лумумбе, национальному герою Конго и первому премьер-министру страны — символу борьбы за свободу и достоинство Африки.
Из-за вспышки эболы в ДР Конго Лумумба вынужден был уйти на карантин, что заставило его пропустить дебютный матч национальной команды против сборной Португалии (1:1). Позднее ему отказали в американской визе, из-за чего он не смог попасть на первый в истории конголезцев матч плей-офф турнира. Однако Лумумба все же смог посетить матч группового этапа в Мексике, где он, улыбающийся в ярко-красном костюме, не отказывал в фотографиях с фанатами, несмотря на поражение сборной ДР Конго от колумбийцев (0:1).
Главная мама Кабо-Верде
Следующая героиня стала мамой «миллионера» всего за один матч. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после дебютной игры в группе против испанцев (0:0) стал одним из главных символов чемпионата мира и всего за сутки набрал почти 10 млн подписчиков в соцсетях. К концу своего пути на турнире его аккаунт преодолел отметку в 21,5 млн, что сделало его одним из самых популярных вратарей мира. Но дебют Возиньи был омрачен — его мать не смогла быть на игре с испанцами из-за отказа в американской визе.
После того, как трогательная история разлетелась в прессе и в соцсетях, власти США вмешались и в ускоренном режиме позволили маме вратаря въехать в страну. Ана Кандида Эвора впервые увидела игру сына на чемпионате мира в матче с командой Уругвая (2:2). Каждое появление женщины в эфире сопровождалось новой волной мемов: пользователи сравнивали ее эмоции с переживаниями миллионов родителей по всему миру. В результате она стала не просто героиней социальных сетей, а символом родительской поддержки, которую понимают даже те, кто далек от футбола.
Пожилая поклонница Месси
Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси на нынешнем чемпионате мира устанавливает рекорды почти в каждом матче. В этом ему помогает персональная болельщица — 100-летний блогер Полин Кана, известная в сети как «Гангстерская бабушка». Славу ей принесли юмористические ролики, которые она снимает вместе со своим внуком Россом Смитом.
Впервые пожилую болельщицу заметили на игре группового этапа между сборными Аргентины и Австрии (2:0). Камеры поймали момент, когда она с улыбкой держала изображение аргентинской легенды и эмоционально поддерживала свою команду. Интернет моментально влюбился в эту историю. Пользователи называли ее «главной болельщицей века», а фотографии разошлись далеко за пределы футбольных сообществ. На фоне бесконечных мемов именно этот эпизод напомнил, что футбол объединяет людей любых поколений.
Свой среди чужих, чужой среди своих
Самыми заметными болельщиками турнира по праву можно назвать норвежцев, которые покорили США своим Viking row. Фанаты упражнялись в гребле везде — вместе с командой на стадионе, на главной площади Нью-Йорка «Таймс-сквер», на крышах Далласа и даже у ворот Букингемского дворца. Но самый абсурдный мем турнира связан с единственным норвежцем, который прославился своей «ненавистью к гребле».
Эмиль Лаппен сделал все, чтобы отказаться участвовать в послематчевом традиционном праздновании, несмотря на то, что сидел среди своих соотечественников. «Когда они это придумали, я подумал, что это глупо и раздражает, и я не хотел в этом участвовать», — так Лаппен прокомментировал свой молчаливый протест.
Именно эта нелепость и сделала момент вирусным. Пользователи начали массово придумывать новые версии того, что еще можно бойкотировать во время футбольного матча, а сам норвежец мгновенно стал одним из символов чемпионата. Болельщик вряд ли может назвать себя настоящим викингом, поскольку за отказ грести на «драккарах» его могли высадить на необитаемый остров.
«Королева» Виктория против футбола
Последним мемом, который захватил интернет, стала Виктория Бэкхем. Ее каменное выражение лица на фоне безудержной радости мужа и поклонников сборной Англии в четвертьфинальной игре в норвежцами (2:1) символизировало всех женщин мира, уставших от бесконечного футбола, которым увлечены их мужчины вот уже более месяца.
Чемпионат мира 2026 года вновь доказал, что героями турнира становятся не только футболисты. Иногда достаточно нескольких секунд в телевизионной трансляции, чтобы превратиться в звезду интернета. Каждый из болельщиков сделал этот мундиаль чуть ярче — и подарил моменты, которые будут вспоминать еще долго после финального свистка.
Автор: Даниил Онищенко