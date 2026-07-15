Мемы и мама. Болельщики, затмившие футбол на чемпионате мира

Следующая героиня стала мамой «миллионера» всего за один матч. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после дебютной игры в группе против испанцев (0:0) стал одним из главных символов чемпионата мира и всего за сутки набрал почти 10 млн подписчиков в соцсетях. К концу своего пути на турнире его аккаунт преодолел отметку в 21,5 млн, что сделало его одним из самых популярных вратарей мира. Но дебют Возиньи был омрачен — его мать не смогла быть на игре с испанцами из-за отказа в американской визе.