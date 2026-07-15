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Названы стартовые составы сборных Аргентины и Англии на полуфинал ЧМ

Капитанами команд будут Гарри Кейн и Лионель Месси.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Англии на полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

За англичан с первых минут выйдут Джордан Пикфорд (вратарь), Рис Джеймс, Джон Стоунз, Марк Геи, Джаред Спенс, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Морган Роджерс, Энтони Гордон, Гарри Кейн.

У аргентинцев в стартовый состав вошли Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Энцо Фернандес, Леандро Паредес, Алексис Макалистер, Джулиано Симеоне, Лионель Месси, Хулиан Альварес. Капитанами команд будут Кейн и Месси.

Встреча начнется в 22:00 мск. Она пройдет в Атланте (США, штат Джорджия). Победитель сыграет в финале против команды Испании.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.