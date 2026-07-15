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Ибрагимович: «После “Руки бога” Англия теперь увидит левую ногу бога»

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович связал предстоящий полуфинал ЧМ-2026 с самым знаменитым матчем в истории противостояния Англии и Аргентины.

Источник: Sport24

«Англия уже видела “Руку бога”. Теперь они увидят левую ногу бога», — сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports., имея в виду лидера альбиселесте Лионеля Месси.

В четвертьфинале ЧМ-1986 Диего Марадона на 51-й минуте опередил вратаря Питера Шилтона и рукой переправил мяч в ворота. Судья нарушения не заметил, и позже гол вошел в историю под названием «Рука Бога». Аргентина победила со счетом 2:1 и впоследствии стала чемпионом мира.

Матч Англия — Аргентина пройдет в Атланте и начнется в 22:00 мск.

Футбол. ЧМ-2026
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Англия
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:
Аргентина
0
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