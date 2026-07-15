Ибрагимович: «После “Руки бога” Англия теперь увидит левую ногу бога»

«Англия уже видела “Руку бога”. Теперь они увидят левую ногу бога», — сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports., имея в виду лидера альбиселесте Лионеля Месси.
В четвертьфинале ЧМ-1986 Диего Марадона на 51-й минуте опередил вратаря Питера Шилтона и рукой переправил мяч в ворота. Судья нарушения не заметил, и позже гол вошел в историю под названием «Рука Бога». Аргентина победила со счетом 2:1 и впоследствии стала чемпионом мира.
Матч Англия — Аргентина пройдет в Атланте и начнется в 22:00 мск.
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