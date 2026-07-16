Месси назвал абсурдными разговоры о помощи судей сборной Аргентины на ЧМ

«Абсурдно ставить под сомнение все, чего мы добились. Мы вышли в пять финалов подряд и во второй подряд финал чемпионата мира — это само по себе говорит об уровне нашей команды. В последние годы мы были лучшей сборной мира. И неважно, что думают или говорят некоторые люди — нам никто ничего не подарил. Все, что у нас есть, мы завоевали на футбольном поле», — заявил Месси.