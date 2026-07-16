Месси назвал абсурдными разговоры о помощи судей сборной Аргентины на ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после полуфинала ЧМ-2026 ответил на слова о якобы особом отношении со стороны ФИФА и судей к аргентинской команде. Его слова приводит Foot Mercato.
В полуфинале сборная Аргентины вырвала победу у англичан в компенсированное время со счетом 2:1 и вышла в финал турнира. Месси отдал голевые передачи в обоих эпизодах и был признан лучшим игроком матча.
«Абсурдно ставить под сомнение все, чего мы добились. Мы вышли в пять финалов подряд и во второй подряд финал чемпионата мира — это само по себе говорит об уровне нашей команды. В последние годы мы были лучшей сборной мира. И неважно, что думают или говорят некоторые люди — нам никто ничего не подарил. Все, что у нас есть, мы завоевали на футбольном поле», — заявил Месси.
Ранее в интернете появилась петиция с требованием выгнать Аргентину с турнира из-за спорных судейских решений в матчах ЧМ-2026. Она набрала уже более 13 млн подписей.
Петиция против Аргентины была создана на волне возмущения судейством в матчах ЧМ-2026. В первом туре группового раунда Месси избежал удаления за наступ на защитника Алжира, хотя позже за подобные нарушения удаляли других игроков.
В матче с Египтом (3:2), где аргентинцы отыгрались с 0:2, арбитр не назначил пенальти на Мохамеде Салахе и отменил гол Мостафы Зико, после чего египетский футболист заявил, что «турнир сфальсифицирован». В четвертьфинале со Швейцарией (2:1) Лаутаро Мартинес избежал второй желтой карточки, а швейцарец Брель Эмболо был удален за симуляцию в спорной ситуации.
Аргентина, действующий чемпион мира, продолжает защиту своего титула. На ЧМ-2022 команда вышла в финал, где обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — пен.). Сборная выигрывала каждый полуфинал, в который выходила.
В финале сборная Аргентины встретится с Испанией. Матч пройдет 19 июля (начало — в 22:00 мск). Если аргентинцы выиграют второй подряд чемпионат мира, они повторят достижение сборной Бразилии, которая побеждала в 1958 и 1962 годах с Пеле в составе.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти