Андерсон, Джака, Берг и другие скрытые герои чемпионата мира

От Патрика Берга до Эллиота Андерсона
ЧМ-2026 стал лебединой песней для многих звезд, чье присутствие на экране во время крупных (и не очень) турниров было нормой на протяжении не то что лет — десятилетий. Криштиану Роналду, Лука Модрич, Мануэль Нойер, Кевин Де Брейне… Список, к сожалению, далеко не полный, и он продолжает множиться известными именами.
Есть у поклонников игры номер один и поводы для оптимизма. Этот чемпионат мира открыл зрителю множество талантливых сменщиков: Йохана Манзамби, Яна Диоманде, Крисенсио Саммервила, Ибрагима Мазу и других.
Но существует и третья категория футболистов. Они — в пику первым двум группам игроков — практически весь турнир оставались на задворках зрительского внимания. Если звезды уровня Месси — признанные хедлайнеры, а талантливый молодняк — своего рода сессионные артисты, то последних можно приравнять разве что к бэк-вокалистам. Вы, конечно, слышали их имена по ходу турнира, но вряд ли точечно следили за самой игрой. Меж тем без них посыплется сама структура команды, слетят все тренерские настройки, размоется игровой рисунок.
Ниже список тех, чье влияние на игру прощупывается тогда, как их нет поле.
Гранит Джака, Швейцария
Йохан Манзамби — один из двух лучших джокеров турнира (о втором мы поговорим чуть позже). Парень быстро оформил 3+2, был тут же обласкан вниманием прессы и зрителей, успел раздать несколько флеш-интервью и заметно прибавил в цене, так что в будущем успеет порадовать еще и «Фрайбург», сделав ему кассу.
Но про главную фигуру швейцарцев, как кажется, многие забыли, а ведь результат на дистанции приносил именно он, а не Манзамби. Джака был великолепен: давал ширину под давлением или, напротив, заужал атаки команды при быстрых выходах со своей половины поля; всегда своевременно открывался в не занятой партнером и, что куда более важно, соперником зоне; дирижировал темпом, сохраняя максимальную концентрацию даже в финальные отрезки матчей, когда, казалось бы, стабильная когнитивная работа уже невозможна.
Словом, что бы Гранит ни делал, это было умное движение. Никакой суетливой беготни с целью поднять статистику своего пробега — все действия подчинены строгой логике.
Квинтэссенцией игровых умений Джаки стал матч с Канадой. Стилистически североамериканцы были самым неудобным соперником для Швейцарии за весь турнир: они активны в переходных фазах, любят действовать высоко и агрессивно, вдавливая оппонента в штрафную. Якин, зная об этом, все равно не стал подстраховывать Гранита вторым волнорезом и… не прогадал. Ветеран уверенно и без помарок отработал даже в самых тяжелых эпизодах.
Хочется надеяться, что дирижерское искусство Гранита мы увидим и на следующем Евро.
Аюб Буадди, Марокко
Яссин Буну и Исмаэль Сайбари провели выдающийся чемпионат мира. Первый в очередной раз стал одним из лучших вратарей турнира по общему проценту отраженных ударов и особенно здорово проявил себя в серии одиннадцатиметровых. Второй забил в каждом матче группового этапа, впечатлил боссов «Баварии» и укатил в Мюнхен за 55 миллионов евро.
Мало кто ожидал, что оба будут настолько убедительны, но в еще меньшей степени надеялись на третьего героя марокканцев — Аюба Буадди. 18-летний вундеркинд, представляющий «Лилль» (пока, ведь интерес «Сити» все более предметный), продемонстрировал не по годам зрелый футбол. Против Бразилии выдал матч жизни, став вторым по молодости игроком за последние 60 лет, сделавшим 50+ передач в матче ЧМ (набралось 60 точных из 66).
В той же игре Буадди сделал три удачные обводки и шесть возвратов владения — статистика уже сама по себе потрясающая. А если учесть, что речь идет о контролирующем опорнике, кажется, что на ближайших крупных турнирах достижение Аюба не перекроет ни один хавбек возрастом до 20 лет. Примечательно, что до турнира Буадди сыграл за «атласских львов» всего 180 минут.
Густаво Пуэрта, Колумбия
Прошлым летом московский ЦСКА активно вел Пуэрту. Договориться с колумбийцем, а в большей степени даже с его клубом, «Халлом», не удалось. Но удалось это испанскому «Расингу» из Сегунды. Там Пуэрта и провел минувший сезон, причем провел достаточно успешно: забил в первом же матче, быстро закрепился в основе и помог бело-зеленым завоевать путевку в элиту. Но одно дело котироваться в ранге лучшего опорника второго испанского дивизиона, и совсем другое — сиять на чемпионате мира. У Густаво получилось.
Яркой, смелой, играющей без центра поля сборной Колумбии требовался двужильный игрок, способный стать своего рода транзистором: связать одновременно и оборону с атакой, и фланги. Пуэрта оказался идеальным кандидатом для этой роли. Во-первых, он вездесущ: страхует, скажем, защитную линию, а уже через несколько секунд помогает Хамесу на правом полуфланге атаки. Для ртутного футбола, исповедуемого Колумбией, игрок без четкой позиционной привязки — важное слагаемое успеха. Во-вторых, игровой стиль Густаво крайне авантюрен, но в его случае это плюс. Он может сыграть накоротке прямо в опорной зоне или начать открываться между линий даже выше условного Диаса. Что это дает команде? Позволяет запутать персоналки оппонента и получить +1 игрока там, где соперник меньше всего ждет.
Факт, говорящий за Пуэрту лучше любых слов: до вылета Колумбии он шел вторым после Майкла Олисе по дистанции, покрытой относительно партнеров, — в среднем Густаво пробегает на 13 процентов больше, чем они.
Эллиот Андерсон, Англия
«Он абсолютно полноценный, завершенный игрок. Обожает защищаться, бороться за мяч, пасовать и разбивать линии. Даже со стороны за ним очень приятно наблюдать. Он дает невероятный объем и очень чисто пасует», — охарактеризовал Томас Тухель Эллиота Андерсона.
Реверанс главного тренера англичан в сторону своего полузащитника понятен. Всего за год Андерсон превратился из подающего надежды опорника из «Ноттингем Форест» стоимостью в 30 миллионов евро в самый желанный лот на английском трансферном рынке. Лот, впрочем, уже ушедший с молотка. Летом «Манчестер Сити» раскошелился и выложил за разыгрывающую «шестерку» «лесников» 135 миллионов. Теперь Эллиот может козырнуть званием самого дорогого футболиста с английским паспортом в истории.
Разумеется, зная, как устроен рынок АПЛ, к сумме можно отнестись со скепсисом. Но можно взглянуть на факты.
- Эллиот — абсолютный лидер по выигранным владениям в прошедшем сезоне. Не только в АПЛ — вообще в Европе. У него их набралось 306. Для понимания, следующий за ним Андре Нето имеет всего 212
- Андерсон является одним из лучших игроков ЧМ по проценту выигранных верховых единоборств (60, и это 75-й перцентиль), общему проценту выигранных дуэлей (77 процентов — 88-й перцентиль) и доле успешных подкатов (почти половина от всех — 88-й перцентиль)
- К полуфиналам Эллиот подошел в статусе самого неуступчивого футболиста турнира: 48 выигранных единоборств — на пять больше, чем у ближайшего преследователя.
При этом нужно понимать, что 23-летнему полузащитнику здорово дается игра не только в разрушении, но и на мяче. К примеру, против норвежцев Эллиоту покорился необычный показатель: первый тайм он закончил со стопроцентной точностью паса (49/49). Если вы смотрели тот матч, скорее всего, самой игрой Андерсон вам не запомнился. Между тем именно он координировал атаки из глубины (Кейн играл выше, чем обычно) и страховал партнеров в самых необычных зонах.
Даже под занавес встречи, когда весь основной костяк англичан уже был снят с игры, Эллиот не просто оставался на поле, но и активно помогал разбивать прессинг норвежцев. Конечно, до геройств Беллингема ему далеко, однако не будь на поле Андерсона, не факт, что мяч вообще доходил бы до Джуда.
Патрик Берг, Норвегия
Одним из ключевых антагонистов Андерсона по центру поля в достопамятном матче Норвегия — Англия был Патрик Берг — невысокий, но в меру крепкий игрок. Зачастую его вклад в успехи сборной Норвегии отходит на второй план, ведь рядом играет настоящая суперзвезда — Мартин Эдегор. Но именно Берг создает для капитана пространство для маневра. Он же будет первым, кто предложит себя в качестве адресата под ответную передачу. Более того, в их удивительном симбиозе есть место третьему — Сандеру Берге, опорнику северян.
Дуэт Берге — Берг позволяет Эдегору выпутываться как из ситуаций, в которых соперник берется за него персонально, так и при зонных перекрытиях. Ну, а первичная цель существования этого трио — бесперебойная доставка мячей любой сложности вингерам. И тут Мартину повезло вдвойне: мало того что коллеги по центральной оси всегда разгрузят, так еще и Берг может подменить его в ситуациях, когда по нему играют персонально.
Первый тайм против Бразилии — хрестоматийный пример сотворчества игроков центральной линии. Тогда Сандер, Мартин и Патрик сделали всего три неточные передачи на троих, показав абсолютно новый уровень взаимовыгодной позиционной подстраховки.
Так почему же скрытый герой именно Берг? Все просто. Если игра не пойдет у Эдегора, Норвегия лишится атакующего креатива и возможности проводить выверенные позиционные атаки. Если не с той ноги встанет Берге, сборная будет вынуждена осесть в тылах, перейдя в режим коллективной обороны. Но если на поле не окажется Берга, оба — и Мартин, и Сандер — окажутся не у дел: не смогут сыграть с ближним, выйти из-под давления и даже сделать средний, да что там средний, короткий пас.
Микель Мерино, Испания
Испания слишком хороша в командной игре, чтобы можно было выделить кого-то отдельно. Фактически это сборная плеймейкеров: Родри диктует темп и создает пространство, Руис и Педри изолируют от этого же пространства соперников, Ольмо и Ойярсабль играючи создают моменты для себя и партнеров, а вольноотпущенный Ямаль участвует в эпизодах, где и когда хочет.
Но игра Мерино все равно стоит особняком. Перечисленные выше кудесники мяча — эталонные представители на своих позициях. У Микеля же ее нет. Вот уже несколько лет он мечется между ролями и зонами, становясь идеальной затычкой, своего рода джокером поневоле. И Артета, и де ла Фуэнте готовы задействовать Мерино в центре — на «родной», что называется, позиции, — но делают это неохотно. Причина — тот объем работы, что Микель готов дать в атаке. Там он будет самым разносторонним (от таргетмена до ложной «девятки») и самым непредсказуемым футболистом (защитники, включая персональных опекунов, так и не научились считывать движения Мерино), в то время как в центре, учитывая его культуру паса, просто затеряется среди более классных распасовщиков.
На чемпионате мира Микель играл больше антрепризами: выходил со скамейки и тут же выдавал космический объем беговой работы, параллельно становясь героем встречи. Всего пять минут отыграл Мерино против Португалии — забил; менее четырех против Бельгии — снова забил. И ведь сыграл, не будучи профильным форвардом, получше многих заправских нападающих: сначала забежал за спины защитникам в ожидании паса, а затем, увидев, что передача не последовала, вернулся за линию офсайда, после чего подкараулил отскок и вновь ворвался во вратарскую на добивание. Удивительная выдержка и голевое чутье.
Перед полуфиналом Ямаля спросили, верит ли он в нумерологию. Тот ответил: «Не верю, потому что тренер Португалии говорил об этом [о нумерологии]… а потом появился Микель Мерино!».
Леандро Троссар, Бельгия
Троссар — самая яркая фигура в этой сборной Бельгии. Леандро умудрялся находить своими тонкими передачами кого угодно: Доку, Тилеманса, де Кетеларе плюс сам забивал регулярно.
Еще удивительнее то, что Троссар успевал выступить не только подносчиком, но и адресатом опасных передач. Его показатели рывков за спину защитникам соответствуют цифрам признанных мастеров игры через забегания — Мармуша, Диаса, Торреса и Мбаппе.
Жаль, что с сезона-2026/27 наблюдать за действиями экс-вингера «Арсенала» можно будет только в чемпионате Турции: игрок перешел в «Бешикташ».
Лисандро Мартинес, Аргентина
«Я всерьез подумывал завершить карьеру, когда в прошлом году порвал кресты. В первый месяц после травмы мне просто не хотелось больше страдать. Я ведь уже проходил через все это, когда сломал пятую плюсневую кость, но эта травма — честно, самая жесткая, просто худшая из всех», — поделился Мартинес после победы над Кабо-Верде.
В составе «Альбиселесте» есть как минимум два неброских пахаря, заслуживающих оказаться в этом рейтинге, — Лаутаро Мартинес и Кристиан Ромеро. Но именно из-за предыстории попасть в список заслуживает именно Лисандро. Да, футбол Аргентины хаотичен и эпизодически напоминает скорее беготню курицы без головы, чем хоть сколько-нибудь структурно определимую игру. И да, разумеется, ответственность за это лежит в том числе на защитниках, вносящих хаос еще на стадии билд-апа. Их экспрессивный стиль игры нередко оказывает медвежью услугу Эми Мартинесу и всей остальной команде, а провалы между линий, происходящие из-за их опрометчивых выдергиваний, почти всегда наказуемы: в лучшем случае нарвутся на контратаку, в худшем — привезут гол.
Лисандро — живое олицетворение этого стиля, но вместе с тем очень неуступчивый и жесткий защитник, способный свести с ума своей персональной опекой любого нападающего планеты. По ходу турнира он нередко влетал в соперника в жестком подкате, грубо и не всегда по правилам теснил корпусом, прихватывал и толкал локтями, но никогда не уступал ему и миллиметра пространства без боя.
А еще Мартинес на удивление классно видит поле. Его длинные диагональные и вертикальные передачи способны взломать любую оборону с блоком выше среднего. Неудачную, но очень смелую попытку отдать прямой ассист при помощи 50-метровой закидушки Лисандро сделал в матче с австрийцами. Удачную — в поединке с Кабо-Верде: прочувствовал движение Месси и выполнил точную доставку мяча на Лео в убойную зону. А потом еще сам забил.
Так что Мартинес — не просто взбалмошный футболист, переключающийся между режимами цепного пса и откровенного грубияна, но еще очень полезный винтик в слабо отлаженной тактически игре Аргентины. Сзади — полулиберо-полуопорник, а на чужой половине — игрок-диверсант, врывающийся в штрафную в самые неожиданные моменты.