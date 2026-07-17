Андерсон, Джака, Берг и другие скрытые герои чемпионата мира

Но игра Мерино все равно стоит особняком. Перечисленные выше кудесники мяча — эталонные представители на своих позициях. У Микеля же ее нет. Вот уже несколько лет он мечется между ролями и зонами, становясь идеальной затычкой, своего рода джокером поневоле. И Артета, и де ла Фуэнте готовы задействовать Мерино в центре — на «родной», что называется, позиции, — но делают это неохотно. Причина — тот объем работы, что Микель готов дать в атаке. Там он будет самым разносторонним (от таргетмена до ложной «девятки») и самым непредсказуемым футболистом (защитники, включая персональных опекунов, так и не научились считывать движения Мерино), в то время как в центре, учитывая его культуру паса, просто затеряется среди более классных распасовщиков.