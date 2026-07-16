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«Тухель в сборной Англии — это безумие, провал и катастрофа». Колонка Аленичева

Авторская колонка одного из самых титулованных футболистов в истории России, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывшего главного тренера «Спартака» (2015−2016) с итогами полуфиналов ЧМ-2026 и ожиданиями от финала.

Источник: Спорт-Экспресс

Мы получили идеальный финал. Достаточно посмотреть на оба полуфинала, в которых футбол победил антифутбол. Именно Испания и Аргентина должны были встретиться в решающем матче. Думаю, благодаря им он получится зрелищным.

Испания вообще преподала Франции урок современной игры. Да, не сверхатакующей и не настолько зрелищной, какую умеет показывать «Красная фурия», но именно современной — как в обороне, так и в атаке. Испанцы не создали огромного количества моментов — но посмотрите, что они позволили (точнее, не позволили) индивидуально сильным французам. Мбаппе, Дембеле, Олисе, Барколя — одни из лучших на планете — не имели ни одного по-настоящему голевого шанса.

После финального свистка поймал себя на мысли. В последние годы видел практически все матчи сборной Франции — на чемпионатах мира и Европы, в Лиге наций, даже товарищеские против сильных соперников. И не припомню ни одной настолько беспомощной игры. Ни разу за последние 12 лет «Трехцветные» не были так растеряны. Они действительно выглядели абсолютно беспомощными.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 14.07.2026, 22:00
Франция
0
Испания
2

Мы знаем, какими индивидуальными качествами обладают те же Мбаппе, Дембеле, Барколя, Олисе, в этом же ряду стоит Дуэ. Но на флангах Кукурелья и Педро Порро не позволили грозным оппонентам НИ-ЧЕ-ГО. Французы один в один не могли никого обыграть. А два центральных защитника Кубарси и Ляпорт просто сожрали Мбаппе: не дали ни пространства, ни времени, ни возможности пробить.

Полностью выпал и такой фантастический футболист, как Олисе. Лучший в Бундеслиге, которому все пели дифирамбы и называли, возможно, главной звездой этого чемпионата. Парень отдал пять голевых передач на групповом этапе, но в полуфинале просто пропал, исчез без следа.

Когда Испания повела, подумал: «Елки-палки, как же французской команде не хватает в центре поля Зидана!» Будь там Зизу, он даже после первого пропущенного мяча наверняка попытался бы найти ключи к коллективному футболу, создавал бы моменты для Дембеле, Мбаппе и остальных.

А так командной игры у Франции и прежде было не так много, а тут вообще… О каких отлаженных взаимодействиях можно говорить, если в центре поля располагаются Рабьо и Тчуамени?.. Ставка делалась прежде всего на индивидуальное мастерство людей из группы атаки, однако она не сработала. Защитники «Красной фурии» и Родри в середине поля просто поужинали соперниками.

И тут возникают вопросы к Дидье Дешаму. Допускаю, что его план состоял вот в чем: забить первыми, а затем отойти назад — пусть и не настолько глубоко, как Англия в своем полуфинале. Тогда Испании пришлось бы бежать вперед отыгрываться, а у Мбаппе и Ко появилось бы свободное пространство. Но «Трехцветные» пропустили — и варианта Б у Дешама не нашлось. Странно — это все-таки тренер мирового уровня, поэтому у него должны быть предусмотрены любые сценарии матча. Но у Дидье не оказалось ничего, кроме плана А… И я давно не видел Дешама настолько растерянным даже внешне…

А вот Испания, поведя в счете, не отошла назад — продолжила играть в свой футбол и взяла мяч под контроль. Французы просто бегали за соперниками и не могли ничего сделать. А команда Луиса де ла Фуэнте не отходила от своего фирменного стиля — это абсолютно противоположно тому, что произошло со сборной Англии. Именно этим Испания и восхитила не только своих болельщиков, но и весь футбольный мир.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 15.07.2026, 22:00
Англия
1
Аргентина
2

Я уже упомянул, что французам не хватало на поле Зидана — зато после окончания ЧМ он появится на скамейке. При нем футбол сборной станет более интересным и атакующим — почти не сомневаюсь. Улучшатся командные взаимодействия. Зинедин сам был феноменальным центральным полузащитником, так что сделает акцент на контроле мяча, чего «Трехцветным» в последнее время не хватало. Да, титулы они брали, но именно в коллективной игре уступали некоторым сборным как Европы, так и других континентов.

Перейду к противостоянию Аргентины с Англией. Честно говоря, сильно расстроился в момент гола Гордона: сразу возникла мысль, что мы не увидим в финале чемпионата мира Месси. Не скрою — сильно переживал.

На 85-й минуте счет стал 1:1 — и эмоции просто переполнили. А когда Лаутаро забил второй, радовался как маленький мальчик. Не прыгал, конечно, но был безумно счастлив, потому что понимал: в финал все-таки выйдет Аргентина, а не Англия. На фоне того, что началось в исполнении «Трех львов» начиная с 55-й минуты, это стало максимально справедливым итогом. То, что, поведя, творили британцы, у меня в голове не укладывается.

О чем говорить, если один лучших центральных нападающих — подчеркиваю, нападающих — мира Харри Кейн на протяжении 40 минут находится у линии своей штрафной?! А остальные девять полевых футболистов — внутри нее. Это просто безумие! Вот чем тот же Кейн запомнился? Тем, что действовал как опорный полузащитник и выполнил две-три хорошие точные диагональные передачи метров на 50. Вот чем отметился класснейший центрфорвард в полуфинале чемпионата мира…

Футбол
Чемпионат мира 2026
Матч за 3-е место, 19.07.2026, 0:05
Франция
-
Англия
-

Организаторы ЧМ уже сейчас могут вручать два приза. Один, понятно, Месси — как лучшему футболисту турнира. Вне зависимости от результата финала он практически наверняка получит эту награду.

А вот тренерским «героем» уже сейчас нужно назвать Томаса Тухеля. Опустить всю команду в свою штрафную при счете 1:0 и продолжать придерживаться такой тактики без единого намека на контригру — катастрофа! Владение мячом доходило чуть ли не до соотношения 90 процентов на 10 в пользу Аргентины. Как можно рассчитывать, что в такой ситуации соперник за оставшиеся 40, с учетом добавленного времени, минут ничего не создаст?! Неужели англичане не понимали, к чему все идет? Почему бы не подняться немного выше, к центру поля, а не запираться так глубоко? Часто говорил: когда команда настолько садится в оборону и ставит автобус, остаются только такие варианты для вскрытия — дальние удары, стандартные положения и передачи с флангов. Как забила Аргентина? Дальним ударом и после навеса Месси на Лаутаро. В общем, для меня поражение «Трех львов» в полуфинале — главная тренерская неудача чемпионата мира-2026. И за свои решения в этой встрече Тухель должен получить соответствующий сатирический приз. Это просто провал.

В финале небольшое преимущество все-таки отдаю Испании. Она на сутки больше отдыхает — временной фактор может сказаться. По владению мячом преимущество тоже, без сомнения, окажется у «Красной фурии». Но как именно сложится игра, предсказать сложно. Не сомневаюсь лишь в одном: и в решающей битве за трофей Месси нас чем-нибудь удивит. А Ямаль не захочет отставать от Лео — особенно на фоне разговоров об их сравнении, несмотря на солидную разницу в возрасте.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
Испания
-
Аргентина
-

Как звездный аргентинец умудряется поддерживать такую форму в 39 лет? У него есть личный тренер по функциональной подготовке. Судя по всему, это специалист очень высокого класса, который сумел подвести Месси к чемпионату мира в оптимальном состоянии. Как я понимаю, его целенаправленно готовили именно к ЧМ. Посмотрите, что Лионель показал на этом турнире: восемь голов и четыре результативные передачи — 12 очков по системе «гол плюс пас», и ведь предстоит еще одна игра. В пяти из семи встреч Лео признавали лучшим футболистом. Что здесь еще добавишь?

Да, он практически не участвует в оборонительных действиях. Но его партнеры и тренер прекрасно понимают, что этого от него и не требуется. Задача — создавать моменты, и Месси полностью оправдывает оказанное ему доверие. В финале против Лео, скорее всего, придется работать Кукурелье, особенно если аргентинец начнет смещаться на правый фланг. Марк — хороший футболист, но мне все равно что-то подсказывает, что именно с Лионелем испанцы не справятся. Кстати, все уверены, что для него это последний чемпионат мира, но я не сильно удивлюсь, если Месси попадет в заявку еще на один. Понятно, что в старте выходить уже не будет, но получать минут 20−30 — почему бы и нет? А выступление на Кубке Америки-2028 мне вообще кажется вполне вероятным.

А вот в тренерской дуэли финала поставил бы на де ла Фуэнте. На мой взгляд (при всем уважении к Лионелю Скалони), испанец обладает более глубокими знаниями и гораздо большим опытом. Грубо говоря, есть дед, а есть сын. Тут я на стороне испанского дедушки.

В общем, с нетерпением жду финал — в надежде на яркий футбол.

Дмитрий Аленичев

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