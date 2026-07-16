«Тухель в сборной Англии — это безумие, провал и катастрофа». Колонка Аленичева

Мы получили идеальный финал. Достаточно посмотреть на оба полуфинала, в которых футбол победил антифутбол. Именно Испания и Аргентина должны были встретиться в решающем матче. Думаю, благодаря им он получится зрелищным.
Испания вообще преподала Франции урок современной игры. Да, не сверхатакующей и не настолько зрелищной, какую умеет показывать «Красная фурия», но именно современной — как в обороне, так и в атаке. Испанцы не создали огромного количества моментов — но посмотрите, что они позволили (точнее, не позволили) индивидуально сильным французам. Мбаппе, Дембеле, Олисе, Барколя — одни из лучших на планете — не имели ни одного по-настоящему голевого шанса.
После финального свистка поймал себя на мысли. В последние годы видел практически все матчи сборной Франции — на чемпионатах мира и Европы, в Лиге наций, даже товарищеские против сильных соперников. И не припомню ни одной настолько беспомощной игры. Ни разу за последние 12 лет «Трехцветные» не были так растеряны. Они действительно выглядели абсолютно беспомощными.
Мы знаем, какими индивидуальными качествами обладают те же Мбаппе, Дембеле, Барколя, Олисе, в этом же ряду стоит Дуэ. Но на флангах Кукурелья и Педро Порро не позволили грозным оппонентам НИ-ЧЕ-ГО. Французы один в один не могли никого обыграть. А два центральных защитника Кубарси и Ляпорт просто сожрали Мбаппе: не дали ни пространства, ни времени, ни возможности пробить.
Полностью выпал и такой фантастический футболист, как Олисе. Лучший в Бундеслиге, которому все пели дифирамбы и называли, возможно, главной звездой этого чемпионата. Парень отдал пять голевых передач на групповом этапе, но в полуфинале просто пропал, исчез без следа.
Когда Испания повела, подумал: «Елки-палки, как же французской команде не хватает в центре поля Зидана!» Будь там Зизу, он даже после первого пропущенного мяча наверняка попытался бы найти ключи к коллективному футболу, создавал бы моменты для Дембеле, Мбаппе и остальных.
А так командной игры у Франции и прежде было не так много, а тут вообще… О каких отлаженных взаимодействиях можно говорить, если в центре поля располагаются Рабьо и Тчуамени?.. Ставка делалась прежде всего на индивидуальное мастерство людей из группы атаки, однако она не сработала. Защитники «Красной фурии» и Родри в середине поля просто поужинали соперниками.
И тут возникают вопросы к Дидье Дешаму. Допускаю, что его план состоял вот в чем: забить первыми, а затем отойти назад — пусть и не настолько глубоко, как Англия в своем полуфинале. Тогда Испании пришлось бы бежать вперед отыгрываться, а у Мбаппе и Ко появилось бы свободное пространство. Но «Трехцветные» пропустили — и варианта Б у Дешама не нашлось. Странно — это все-таки тренер мирового уровня, поэтому у него должны быть предусмотрены любые сценарии матча. Но у Дидье не оказалось ничего, кроме плана А… И я давно не видел Дешама настолько растерянным даже внешне…
А вот Испания, поведя в счете, не отошла назад — продолжила играть в свой футбол и взяла мяч под контроль. Французы просто бегали за соперниками и не могли ничего сделать. А команда Луиса де ла Фуэнте не отходила от своего фирменного стиля — это абсолютно противоположно тому, что произошло со сборной Англии. Именно этим Испания и восхитила не только своих болельщиков, но и весь футбольный мир.
Я уже упомянул, что французам не хватало на поле Зидана — зато после окончания ЧМ он появится на скамейке. При нем футбол сборной станет более интересным и атакующим — почти не сомневаюсь. Улучшатся командные взаимодействия. Зинедин сам был феноменальным центральным полузащитником, так что сделает акцент на контроле мяча, чего «Трехцветным» в последнее время не хватало. Да, титулы они брали, но именно в коллективной игре уступали некоторым сборным как Европы, так и других континентов.
Перейду к противостоянию Аргентины с Англией. Честно говоря, сильно расстроился в момент гола Гордона: сразу возникла мысль, что мы не увидим в финале чемпионата мира Месси. Не скрою — сильно переживал.
На 85-й минуте счет стал 1:1 — и эмоции просто переполнили. А когда Лаутаро забил второй, радовался как маленький мальчик. Не прыгал, конечно, но был безумно счастлив, потому что понимал: в финал все-таки выйдет Аргентина, а не Англия. На фоне того, что началось в исполнении «Трех львов» начиная с 55-й минуты, это стало максимально справедливым итогом. То, что, поведя, творили британцы, у меня в голове не укладывается.
О чем говорить, если один лучших центральных нападающих — подчеркиваю, нападающих — мира Харри Кейн на протяжении 40 минут находится у линии своей штрафной?! А остальные девять полевых футболистов — внутри нее. Это просто безумие! Вот чем тот же Кейн запомнился? Тем, что действовал как опорный полузащитник и выполнил две-три хорошие точные диагональные передачи метров на 50. Вот чем отметился класснейший центрфорвард в полуфинале чемпионата мира…
Организаторы ЧМ уже сейчас могут вручать два приза. Один, понятно, Месси — как лучшему футболисту турнира. Вне зависимости от результата финала он практически наверняка получит эту награду.
А вот тренерским «героем» уже сейчас нужно назвать Томаса Тухеля. Опустить всю команду в свою штрафную при счете 1:0 и продолжать придерживаться такой тактики без единого намека на контригру — катастрофа! Владение мячом доходило чуть ли не до соотношения 90 процентов на 10 в пользу Аргентины. Как можно рассчитывать, что в такой ситуации соперник за оставшиеся 40, с учетом добавленного времени, минут ничего не создаст?! Неужели англичане не понимали, к чему все идет? Почему бы не подняться немного выше, к центру поля, а не запираться так глубоко? Часто говорил: когда команда настолько садится в оборону и ставит автобус, остаются только такие варианты для вскрытия — дальние удары, стандартные положения и передачи с флангов. Как забила Аргентина? Дальним ударом и после навеса Месси на Лаутаро. В общем, для меня поражение «Трех львов» в полуфинале — главная тренерская неудача чемпионата мира-2026. И за свои решения в этой встрече Тухель должен получить соответствующий сатирический приз. Это просто провал.
В финале небольшое преимущество все-таки отдаю Испании. Она на сутки больше отдыхает — временной фактор может сказаться. По владению мячом преимущество тоже, без сомнения, окажется у «Красной фурии». Но как именно сложится игра, предсказать сложно. Не сомневаюсь лишь в одном: и в решающей битве за трофей Месси нас чем-нибудь удивит. А Ямаль не захочет отставать от Лео — особенно на фоне разговоров об их сравнении, несмотря на солидную разницу в возрасте.
Как звездный аргентинец умудряется поддерживать такую форму в 39 лет? У него есть личный тренер по функциональной подготовке. Судя по всему, это специалист очень высокого класса, который сумел подвести Месси к чемпионату мира в оптимальном состоянии. Как я понимаю, его целенаправленно готовили именно к ЧМ. Посмотрите, что Лионель показал на этом турнире: восемь голов и четыре результативные передачи — 12 очков по системе «гол плюс пас», и ведь предстоит еще одна игра. В пяти из семи встреч Лео признавали лучшим футболистом. Что здесь еще добавишь?
Да, он практически не участвует в оборонительных действиях. Но его партнеры и тренер прекрасно понимают, что этого от него и не требуется. Задача — создавать моменты, и Месси полностью оправдывает оказанное ему доверие. В финале против Лео, скорее всего, придется работать Кукурелье, особенно если аргентинец начнет смещаться на правый фланг. Марк — хороший футболист, но мне все равно что-то подсказывает, что именно с Лионелем испанцы не справятся. Кстати, все уверены, что для него это последний чемпионат мира, но я не сильно удивлюсь, если Месси попадет в заявку еще на один. Понятно, что в старте выходить уже не будет, но получать минут 20−30 — почему бы и нет? А выступление на Кубке Америки-2028 мне вообще кажется вполне вероятным.
А вот в тренерской дуэли финала поставил бы на де ла Фуэнте. На мой взгляд (при всем уважении к Лионелю Скалони), испанец обладает более глубокими знаниями и гораздо большим опытом. Грубо говоря, есть дед, а есть сын. Тут я на стороне испанского дедушки.
В общем, с нетерпением жду финал — в надежде на яркий футбол.
Дмитрий Аленичев