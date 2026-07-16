«Тухель в сборной Англии — это безумие, провал и катастрофа». Колонка Аленичева

А вот тренерским «героем» уже сейчас нужно назвать Томаса Тухеля. Опустить всю команду в свою штрафную при счете 1:0 и продолжать придерживаться такой тактики без единого намека на контригру — катастрофа! Владение мячом доходило чуть ли не до соотношения 90 процентов на 10 в пользу Аргентины. Как можно рассчитывать, что в такой ситуации соперник за оставшиеся 40, с учетом добавленного времени, минут ничего не создаст?! Неужели англичане не понимали, к чему все идет? Почему бы не подняться немного выше, к центру поля, а не запираться так глубоко? Часто говорил: когда команда настолько садится в оборону и ставит автобус, остаются только такие варианты для вскрытия — дальние удары, стандартные положения и передачи с флангов. Как забила Аргентина? Дальним ударом и после навеса Месси на Лаутаро. В общем, для меня поражение «Трех львов» в полуфинале — главная тренерская неудача чемпионата мира-2026. И за свои решения в этой встрече Тухель должен получить соответствующий сатирический приз. Это просто провал.