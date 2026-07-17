Трамп покалечил ФИФА и футбол. Чем еще расстроил ЧМ-2026?

А что же так возмутило критиков в турнирной сетке? Мало того, что они указывают на везение «альбиселесте» с судейством (якобы сам Инфантино чистит для Лео дорогу ко второму Кубку мира), так еще бесит, что до встречи с Англией она за шесть матчей не сыграла ни одного матча с командой из топ-10 рейтинга ФИФА. Что правда: Месси и компания в группе встречались с командами Алжира, Австрии и Иордании, а в плей-офф выясняли отношения с Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией.