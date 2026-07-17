10 открытий ЧМ-2026: Возинья, Манзамби, Шельдеруп и другие

Возинья
- Сборная: Кабо-Верде.
- Клуб: без клуба.
- Возраст: 40 лет.
- Амплуа: вратарь.
Главным открытием ЧМ-2026 стал 40-летний вратарь, который за несколько дней до старта турнира остался без клуба. До чемпионата мира Возинья выступал во втором дивизионе Португалии за «Шавиш».
В возрасте 40 лет и 12 дней он стал самым возрастным футболистом, дебютировавшим на чемпионатах мира. В первом матче сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с Испанией, а сам голкипер совершил семь сейвов и сохранил ворота в неприкосновенности. После этого количество подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло в разы — сейчас их почти 30 миллионов.
Новую волну популярности голкипер получил после матча 1/16 финала против Аргентины. Сборная Кабо-Верде дала достойный бой действующим чемпионам мира и уступила лишь в дополнительное время. Возинья записал на свой счет восемь сейвов и несколько раз эффектно справился с ударами Лионеля Месси.
С учетом возраста перспективы громкого трансфера выглядят весьма сомнительными. Скорее можно ожидать предложения от крепкого клуба среднего уровня, который получит не только опытного вратаря, но и серьезный медийный эффект.
Жоан Манзамби
- Сборная: Швейцария.
- Клуб: «Фрайбург».
- Возраст: 20 лет.
- Амплуа: центральный полузащитник.
Полузащитник «Фрайбурга» начал чемпионат мира в запасе сборной Швейцарии. В стартовом матче против Катара он провел на поле около получаса и ничем особенным не запомнился. Зато уже во встрече с Боснией и Герцеговиной Манзамби вышел на замену и за 19 минут оформил дубль.
После такого выступления полузащитник получил место в стартовом составе на матч третьего тура против Канады — сначала он отдал голевую передачу, а затем забил победный мяч.
В игре 1/16 финала против Алжира Манзамби вновь отметился результативной передачей, но получил травму и больше на турнире не сыграл. Без него сборная Швейцарии прошла Колумбию в серии пенальти, а затем уступила Аргентине.
Яркое выступление на чемпионате мира резко повысило интерес к футболисту со стороны английских клубов. Сначала СМИ связывали его с переходом в «Ньюкасл», однако позднее журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Астон Вилла» согласовала трансфер полузащитника почти за 70 миллионов евро с учетом бонусов.
Андреас Шельдеруп
- Сборная: Норвегия.
- Клуб: «Бенфика».
- Возраст: 22 года.
- Амплуа: вингер.
На ЧМ-2026 Шельдеруп приехал в статусе запасного вингера сборной Норвегии. В первых двух матчах — против Ирака и Сенегала — 22-летний футболист «Бенфики» выходил на замену в концовке и не отметился результативными действиями.
Шанс проявить себя он получил в заключительном туре группового этапа против Франции. Главный тренер норвежцев выставил резервный состав, а Шельдеруп воспользовался возможностью, записав на свой счет голевую передачу.
Однако в матче 1/16 финала против Кот-д’Ивуара он вновь остался в запасе. Андреас появился на поле только на 71-й минуте, а Норвегия без особых проблем вышла в следующий раунд.
Настоящим героем Шельдеруп стал в игре с Бразилией. После выхода на замену в перерыве он дважды ассистировал Холанну и помог норвежцам пробиться в четвертьфинал.
В игре против Англии Шельдеруп впервые появился в стартовом составе в плей-офф и отметился великолепным голом в ворота Пикфорда. Однако дубль Беллингема принес англичанам победу и завершил выступление норвежцев на турнире.
В итоге Шельдеруп завершил чемпионат мира с четырьмя результативными действиями (1+3), набирая в среднем одно очко по системе «гол плюс пас» каждые 62 минуты.
Айюб Буадди
- Сборная: Марокко.
- Клуб: «Лилль».
- Возраст: 18 лет.
- Амплуа: центральный полузащитник.
Буадди уже успел заявить о себе во французском чемпионате, однако широкая аудитория познакомилась с ним именно на ЧМ-2026. 18-летний полузащитник с первых минут начинал пять матчей сборной Марокко, включая встречи с Бразилией, Нидерландами и Францией.
Футболист провел сильный сезон в «Лилле» и подтвердил свой уровень на чемпионате мира. Буадди проделывает огромный объем работы в центре поля, грамотно действует без мяча и редко допускает ошибки в передачах и принятии решений.
После такого турнира его переход в европейский топ-клуб выглядит лишь вопросом времени. По данным СМИ, наиболее предметный интерес к полузащитнику проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль».
Хильберто Мора
- Сборная: Мексика.
- Клуб: «Тихуана».
- Возраст: 17 лет.
- Амплуа: атакующий полузащитник.
Мора считается одним из главных талантов североамериканского футбола. В 15 лет он дебютировал в чемпионате Мексики, а уже в 17 сыграл на своем первом чемпионате мира.
На турнире полузащитник трижды выходил в стартовом составе — в матчах против Чехии, Эквадора и Англии. В игре 1/16 финала с южноамериканцами Мора стал вторым самым молодым футболистом, вышедшим в старте на матч плей-офф чемпионата мира. Младше него был только Пеле.
Уже сейчас очевидно, что надолго в чемпионате Мексики Хильберто не задержится. Европейские гранды внимательно следят за развитием полузащитника и готовы вступить в борьбу за его трансфер после достижения игроком совершеннолетия.
По информации СМИ, «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Барселона» и «Реал» готовы предложить «Тихуане» до 40 миллионов евро за молодого мексиканца.
Хулиан Киньонес
- Сборная: Мексика.
- Клуб: «Аль-Кадисия».
- Возраст: 29 лет.
- Амплуа: центральный нападающий / вингер.
Любители чемпионата Саудовской Аравии хорошо знают Хулиана Киньонеса. В прошлом сезоне нападающий «Аль-Кадисии» опередил Криштиану Роналду в гонке бомбардиров, забив 33 мяча за 31 матч. Однако широкая футбольная аудитория по-настоящему познакомилась с мексиканцем именно на чемпионате мира.
Киньонес стал одним из лидеров своей сборной, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу в пяти матчах. Без результативных действий он покинул поле лишь во встрече с Южной Кореей.
До переезда в Саудовскую Аравию форвард выступал исключительно в Мексике. После такого турнира нельзя исключать, что он получит шанс попробовать себя в одном из европейских чемпионатов, хотя возраст уже ограничивает количество возможных долгосрочных вариантов.
Дениз Ундав
- Сборная: Германия.
- Клуб: «Штутгарт».
- Возраст: 29 лет.
- Амплуа: центральный нападающий.
Еще в 2020 году Ундав выступал в третьем дивизионе Германии, а спустя шесть лет сыграл на главном турнире планеты. На чемпионат мира форвард приехал в статусе футболиста ротации, однако уже в первых двух матчах стал одним из главных открытий турнира.
В играх с Кюрасао и Кот-д’Ивуаром Ундав выходил на замену, но набрал в них 3+2 по системе «гол плюс пас» всего за 56 минут. Пять результативных действий менее чем за час на поле — выдающийся показатель. Тем самым немец повторил достижение Роже Миллы, который на чемпионате мира 1990 года также набрал пять результативных действий после выходов на замену.
С тремя забитыми мячами Ундав стал лучшим бомбардиром сборной Германии на ЧМ-2026. Впрочем, личные достижения едва ли могли компенсировать сенсационное поражение команды от Парагвая в первом раунде плей-офф. Для футболиста «Штутгарта» турнир завершился гораздо раньше, чем хотелось бы.
Орландо Хиль
- Сборная: Парагвай.
- Клуб: «Сан-Лоренсо».
- Возраст: 26 лет.
- Амплуа: вратарь.
Первый матч на чемпионате мира получился для Орландо Хиля крайне тяжелым. Парагвай уступил сборной США со счетом 1:4, однако сам голкипер не заслужил серьезных претензий.
После неудачного старта Хиль заметно прибавил. В матчах против Турции и Австралии он сохранил ворота в неприкосновенности, записав на свой счет по пять сейвов в каждой встрече.
Ключевую роль в успешном выступлении Парагвая голкипер сыграл уже в плей-офф. В матче 1/16 финала против Германии Хиль совершил шесть сейвов за 120 минут, а в серии пенальти отразил два удара.
Во втором раунде плей-офф против Франции вратарь вновь стал одним из лучших игроков встречи. Он сделал четыре сейва, а единственный мяч пропустил с пенальти.
Хилю 26 лет, но вратарь пока выступал только в чемпионатах Парагвая и Аргентины. После такого чемпионата мира интерес со стороны клубов из ведущих европейских лиг выглядит вполне вероятным.
Исмаэль Сайбари
- Сборная: Марокко.
- Клуб: «Бавария».
- Возраст: 25 лет.
- Амплуа: центральный нападающий / атакующий полузащитник.
Сайбари долгое время считался одним из самых ярких игроков ПСВ и чемпионата Нидерландов, однако на ЧМ-2026 он раскрылся в новой роли. Африканская сборная использовала номинального полузащитника в качестве центрального нападающего, и этот эксперимент полностью себя оправдал.
Исмаэль отличился во всех трех матчах группового этапа, забив Бразилии, Шотландии и Гаити. Однако в матче ⅛ финала против Канады уже на 22-й минуте он был заменен из-за травмы и больше на турнире не сыграл.
Несмотря на отсутствие своего лучшего бомбардира, Марокко сумело пройти Канаду. Но в следующем матче против Франции отсутствие Сайбари оказалось критичным. Марокканцы нанесли всего пять ударов по воротам и набрали лишь 0,14 xG.
Еще до чемпионата мира СМИ сообщали об интересе «Баварии» к футболисту ПСВ. По ходу турнира мюнхенский клуб урегулировал последние детали сделки, после чего официально объявил о переходе марокканца. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.
Николас Раскин
- Сборная: Бельгия.
- Клуб: «Рейнджерс».
- Возраст: 25 лет.
- Амплуа: центральный полузащитник.
Раскин приехал на ЧМ-2026 в статусе игрока «Рейнджерс» и одного из самых недооцененных полузащитников сборной Бельгии. На турнире он принял участие во всех шести матчах, трижды выйдя в стартовом составе — против Ирана, США и Испании.
25-летний хавбек отметился двумя голевыми передачами и проявил себя как универсальный полузащитник. Он вошел в число лучших игроков сборной по продвижению мяча и созданию моментов, став вторым в команде по ожидаемым голевым передачам (1,55) и созданным явным голевым моментам (3). Кроме того, Раскин занял второе место среди бельгийцев по количеству успешных отборов за матч (1,7).
Главные качества бельгийца — высокая интенсивность, тактическая дисциплина и умение эффективно работать как с мячом, так и без него. Он одинаково полезен и при разрушении атак соперника, и при начале собственных.
Болельщики «Рейнджерс» давно называют Раскина будущим капитаном команды. Однако после такого чемпионата мира переход в более статусный европейский клуб выглядит вполне реальным.
Руслан Непушкин