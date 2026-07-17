10 открытий ЧМ-2026: Возинья, Манзамби, Шельдеруп и другие

В играх с Кюрасао и Кот-д’Ивуаром Ундав выходил на замену, но набрал в них 3+2 по системе «гол плюс пас» всего за 56 минут. Пять результативных действий менее чем за час на поле — выдающийся показатель. Тем самым немец повторил достижение Роже Миллы, который на чемпионате мира 1990 года также набрал пять результативных действий после выходов на замену.