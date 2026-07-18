Финал ЧМ парализовал две страны

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не полетит в США на финал «из суеверия». По его словам, он будет смотреть матч в том же месте, из которого следил за остальными играми. Также в качестве приметы президент уже больше месяца носит одну куртку. Милей рассказал, что снял ее лишь во время матча со Швейцарией, и сборная Аргентины сразу же забила гол. В день финала многие компании, магазины и заведения, скорее всего, приостановят свою работу, рассказал житель Буэнос-Айреса и автор Telegram-канала «Папа Женя в Аргентине» Евгений: