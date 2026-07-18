Ягудин признался, что в матче за бронзу ЧМ болеет за французов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в матче за бронзу чемпионата мира по футболу будет болеть за сборную Франции, которую надеялся увидеть в финале. Об этом он рассказал ТАСС на Российской креативной неделе, где принял участие в панельной сессии «Герой вне пьедестала: как спорт формирует человека будущего», организованной российским обществом «Знание».
«Мой прогноз, который я давал где-то пару недель назад, уже точно не сбудется, потому что я мечтал о повторении финала предыдущего чемпионата мира Франция — Аргентина. Но мои французы, к сожалению, отправились в гостиничные номера паковать чемоданы», — сказал Ягудин.
«Много очень крутых прикольных видюшек на просторах интернета, когда, например, в автобусе едут и Роналду, и Мбаппе, и так далее. Все уже капитаны, все яркие личности. Гарри Кейн тоже останавливает этот автобус: “Подберите меня”. И вот англичане тоже отправляются. Но им еще предстоит побороться за бронзу. Опять же, там я на стороне французской сборной», — сказал Ягудин.
Матч за бронзу между сборными Франции и Англии пройдет в ночь с субботы на воскресенье.