Ягудин признался, что в матче за бронзу ЧМ болеет за французов

«Много очень крутых прикольных видюшек на просторах интернета, когда, например, в автобусе едут и Роналду, и Мбаппе, и так далее. Все уже капитаны, все яркие личности. Гарри Кейн тоже останавливает этот автобус: “Подберите меня”. И вот англичане тоже отправляются. Но им еще предстоит побороться за бронзу. Опять же, там я на стороне французской сборной», — сказал Ягудин.