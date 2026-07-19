На пути к финалу сборная Аргентины обыграла команды Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1) на групповом этапе. В плей-офф аргентинцы были сильнее сборных Кабо-Верде (3:2 — после д. в.), Египта (3:2), Швейцарии (3:1 — после д. в.) и Англии (2:1). Перед полуфиналом болельщики создали петицию, чтобы отстранить сборную Аргентины от участия в турнире. Ее подписали более 10 млн человек. Ранее некоторые пользователи высказывали мнение, что ФИФА делает все для победы аргентинцев на чемпионате мира. В качестве примеров отмечают непоказанную красную карточку Лионелю Месси в матче группового этапа с алжирцами и легкую сетку плей-офф.