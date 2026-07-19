Сборная Англии обыграла Францию и впервые за 60 лет стала призером ЧМ

Сборная Англии по футболу со счетом 6:4 обыграла команду Франции в матче за третье место чемпионата мира.
Англичане захватили инициативу с первых минут. Деклан Райс открыл счет на 3-й, а Эзри Конса удвоил преимущество на 18-й. Букайо Сака оформил хет-трик (37, 45+1, 87'). Точку в матче поставил Джуд Беллингем, забивший на 90+8-й минуте.
У французов Килиан Мбаппе оформил дубль (48, 66'), Брэдли Барколя забил на 54-й минуте, а Усман Дембеле сократил отставание на 90+6-й минуте.
Англичане в драматичном полуфинале уступили Аргентине (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время. Они впервые с победного чемпионата мира 1966 года стали призером турнира.
Англичане в третий раз боролась за бронзовые медали чемпионата мира и два раза до этого матча проигрывали — Италии (1:2) в 1990 году и Бельгии (0:2) в 2018-м. Чаще в матчах за третье место проигрывал только Уругвай — трижды.
Французы четвертый раз играли в матче за бронзу, ранее они становились третьими в 1958 и 1986 годах. Французская команда впервые с 2018 года не смогла пробиться в финал мирового первенства и стать призером мундиаля.
Этот матч стал 187-м и последним для главного тренера Дидье Дешама в сборной. Со 122 победами он является рекордсменом среди французских тренеров. После турнира его сменит Зинедин Зидан.
В финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании. Матч пройдет 19 июля (начало — в 22:00 мск) на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).
Дидье Дешам
Томас Тухель
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти