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Сборная Англии обыграла Францию и впервые за 60 лет стала призером ЧМ

Встреча завершилась победой англичан со счетом 6:4 — это первая медаль ЧМ для них с победного турнира 1966 года. В битве за золотые медали сразятся Аргентина и Испания.

Источник: Getty Images

Сборная Англии по футболу со счетом 6:4 обыграла команду Франции в матче за третье место чемпионата мира.

Англичане захватили инициативу с первых минут. Деклан Райс открыл счет на 3-й, а Эзри Конса удвоил преимущество на 18-й. Букайо Сака оформил хет-трик (37, 45+1, 87'). Точку в матче поставил Джуд Беллингем, забивший на 90+8-й минуте.

У французов Килиан Мбаппе оформил дубль (48, 66'), Брэдли Барколя забил на 54-й минуте, а Усман Дембеле сократил отставание на 90+6-й минуте.

Англичане в драматичном полуфинале уступили Аргентине (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время. Они впервые с победного чемпионата мира 1966 года стали призером турнира.

Англичане в третий раз боролась за бронзовые медали чемпионата мира и два раза до этого матча проигрывали — Италии (1:2) в 1990 году и Бельгии (0:2) в 2018-м. Чаще в матчах за третье место проигрывал только Уругвай — трижды.

Французы четвертый раз играли в матче за бронзу, ранее они становились третьими в 1958 и 1986 годах. Французская команда впервые с 2018 года не смогла пробиться в финал мирового первенства и стать призером мундиаля.

Этот матч стал 187-м и последним для главного тренера Дидье Дешама в сборной. Со 122 победами он является рекордсменом среди французских тренеров. После турнира его сменит Зинедин Зидан.

В финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании. Матч пройдет 19 июля (начало — в 22:00 мск) на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Франция
4:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Томас Тухель
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
Англия
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
9
11
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
3
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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