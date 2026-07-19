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Тюкавин считает испанцев фаворитами финала ЧМ

В решающем матче они сыграют с аргентинцами.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сборная Испании является фаворитом финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин.

В финале 19 июля сборная Испании сыграет против команды Аргентины.

«Я думаю, что фаворит — Испания, она выиграет финал. Просто мне нравится, как они играют, мы на теоретических занятиях много смотрим испанцев, — сказал Тюкавин. — Это не связано с моими симпатиями к Криштиану Роналду. У него, может, есть такое, чтобы Лионель Месси не выиграл, но у меня такого нет».

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