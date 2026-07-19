Мбаппе уверен, что Месси забьет в финале ЧМ-2026

«Чемпионат мира выводит тебя на совершенно другой уровень. Но я бы предпочел не становиться лучшим бомбардиром в истории турнира и сыграть в финале. Сейчас я не думаю в первую очередь о рекорде. Я уже говорил: Месси постоянно забивает. Уверен, в финале он тоже отличится. Что касается меня, то я просто стараюсь каждый раз помогать команде. Очевидно, когда ты забиваешь так много голов, это что-то значит», — приводит слова Мбаппе Fox Sports.