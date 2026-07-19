«ФИФА надо убраться с нашего газона». Власти города злы на продажу поля с финала ЧМ по кусочкам — из-за денег

● Налоги на доходы участников. Федеральные послабления для ФИФА и ассоциаций не отменяет налоги штатов и городов на личные доходы физических лиц — игроков, тренеров и членов делегаций. В США остаются налоги штатов (например, в Калифорнии ставка до 13,3%), в Канаде действуют отдельные правила для нерезидентов, в Мексике — отдельные ставки для доходов от выступлений и призов (либо 25% с валового дохода, либо 35% с чистого дохода пропорционально матчам).