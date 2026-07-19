«ФИФА надо убраться с нашего газона». Власти города злы на продажу поля с финала ЧМ по кусочкам — из-за денег

Власти Нью-Джерси, где пройдет финал ЧМ-2026, идут на прямой конфликт с ФИФА — из-за продажи кусочков поля. Американцы требуют долю от выручки, а ФИФА-то привыкла в Америке вообще ни с кем не делиться.
«Это не просто невыгодная сделка — это незаконно». Власти потратили больше 13 млн налогов — потому и требуют долю
За 450 долларов можно купить себе на память уникальный сувенир: фрагмент поля, на котором сыграют Испания и Аргентина за золото чемпионата мира. Вот этого проблемного — но все же поля, где пройдет одно из главных событий эпохи.
На акриловом футляре будет логотип ЧМ-2026, место, дата финала и итоговый счет. В комплекте USB-накопитель с данными — для подтверждения подлинности. На странице продаж указано, что сувениры отправят после матча, причем доставка есть только по США и в Европу.
Есть три дополнительных варианта за 900, 1200 и 3000 долларов, тираж — по 2026 экземпляров каждого. Если распродадут все, это принесет ФИФА более 11 миллионов долларов.
А вот власти Нью-Джерси против. Подготовку газона полностью оплатил штат, Государственное управление спорта и выставок выделило свыше 13 млн долларов из денег налогоплательщиков на проектирование и строительство поля, на покупку оборудования и его обслуживание. «Нью-Джерси заплатил миллионы долларов за все расходы, связанные с полем на стадионе “Метлайф”, поэтому налогоплательщики штата должны получить долю от выручки», — заявил представитель губернатора Мики Шеррилл Стив Сигмунд.
Республиканец Майк Инганаморт призвал власти заблокировать продажу: «ФИФА должна убраться с нашего поля — в буквальном смысле. Налогоплательщики Нью-Джерси профинансировали модернизацию стадиона “Метлайф” на 13 млн долларов, включая замену искусственного покрытия натуральным газоном. ФИФА не может просто продать футбольное поле без разрешения. Это не просто невыгодная сделка для налогоплательщиков Нью-Джерси — это незаконно. Администрация должна использовать все доступные методы, чтобы остановить ФИФА, включая обращение за судебным запретом».
По данным источников, ФИФА и оргкомитет договорились, что большая часть дохода достанется совместному оргкомитету Нью-Йорка и Нью-Джерси — чтобы они потом направили деньги на инвестиции в регион. ФИФА в итоге получит меньшую долю за использование своей лицензии — предположительно ниже 10%.
Налоги ФИФА заплатит в Швейцарии. Американскому бюджету не достанется
ЧМ-2026 — самый дорогой для ФИФА. Игорь Сергеев подробно разбирал, кто и сколько здесь заработает. Нам важно знать, как работают налоги.
Принимающие страны не получают долю от телеправ, билетов и глобальных спонсоров ФИФА. Их заработок — косвенный: туристы, гостиницы, рестораны, транспорт, занятость и налоги. Экономический эффект — это не деньги на счете. Это прогноз того, как турнир разгонит местную экономику.
Еще ФИФА требует налоговые льготы для себя и партнеров, но нагрузка не исчезает полностью — она распределяется между городами, штатами, игроками, подрядчиками и ассоциациями.
● Налоги с продаж билетов. Страны-хозяйки освободили от налогов товары ФИФА и ее аффилированных структур. Потенциальные потери Атланты — до 25 млн долларов, Майами — 7,4 млн. «Миссури, Джорджия, Флорида и другие штаты, принимавшие чемпионат мира, предоставляют налоговые льготы не по доброте душевной. Это обязательные требования ФИФА», — резюмирует Институт налоговой и экономической политики США.
● Налоги на доходы участников. Федеральные послабления для ФИФА и ассоциаций не отменяет налоги штатов и городов на личные доходы физических лиц — игроков, тренеров и членов делегаций. В США остаются налоги штатов (например, в Калифорнии ставка до 13,3%), в Канаде действуют отдельные правила для нерезидентов, в Мексике — отдельные ставки для доходов от выступлений и призов (либо 25% с валового дохода, либо 35% с чистого дохода пропорционально матчам).
● Налоги ФИФА. Принимающие страны обязаны освободить оргструктуру турнира и связанные с ней компании от местных налогов на период подготовки, проведения и закрытия ЧМ. Формально это объясняется тем, что ФИФА зарегистрирована в Цюрихе как некоммерческая ассоциация и там же платит налоги — по ставке 4,25% на федеральном уровне, это вдвое ниже корпоративной.
«Мне непонятно, как организация с миллиардными оборотами может считаться некоммерческой ассоциацией. Обычный человек этого не поймет», — критиковал решение местных властей сохранить за ФИФА льготный статус депутат Цюриха Стефан Фельдманн еще в 2018-м.
Это помогает самой организации минимизировать налоговую нагрузку, но не решает автоматически все вопросы для национальных ассоциаций, игроков, подрядчиков и персонала. В результате получается, что ФИФА защищена лучше, чем многие участники турнира, а города при этом теряют часть налоговой базы даже на билетах.
И вот конкретно в истории с полем в Нью-Джерси ФИФА столкнулась с сопротивлением: вероятно, такие ходы, как продажа стадионного газона, не были нигде прописаны заранее — это точно не стандартная практика, больше похоже на спонтанную идею монетизации из общего тренда делать деньги в США на всем. Поэтому у местных властей появилась возможность надавить на ФИФА, чтобы заполучить себе заметную часть выручки за кусочки поля.
Автор: Илья Панаев