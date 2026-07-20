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Мадонна с Роналдо и Роналдиньо, Бибер и Шакира: шоу в перерыве финала ЧМ

Перерыв в общей сложности продлился 27 минут.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Шоу с участием многих известных звездных артистов прошло в перерыве финала чемпионата мира 2026 года. В общей сложности перерыв продлился 27 минут.

Шоу началось с клипа на песню Music Inferno, которую исполнила Мадонна. В номере она ехала на машине вместе с чемпионами мира бразильцами Роналдиньо и Роналдо. Все трое в конце выступления вышли из подтрибунного помещения на поле и передали эстафету другим артистам.

Далее наступило время венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля, он управлял оркестром, который исполнил хит группы The White Stripes — Seven Nation Army. В один момент все музыканты замерли, а на экране показали известную перекличку болельщиков и футболистов сборной Норвегии. В этот момент игроки и фанаты в такт начинают грести воображаемыми веслами.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Финал, 19.07.2026, 22:00
Испания
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Источник: Reuters

После этого известная группа из Республики Корея BTS исполнила песню Dynamite. Далее на кромке поля появились персонажи известного американского сериала «Тед Лассо». Исполнители ролей главного тренера и его помощника Джейсон Судейкис и Брендан Хант настроили перед выступлением канадского певца Джастина Бибера, который исполнил песню Everything Hallelejah.

Источник: Reuters

Завершило шоу выступление колумбийской певицы Шакиры. Вместе с нигерийским музыкантом Burna Boy она исполнила неофициальный гимн чемпионата мира 2026 года Dai Dai. Шакира, как и всегда, была одета очень ярко, в этот раз на ней был пляжный желто-розовый костюм. Все действо проходило на специальном полотне, постеленном поверх поля. На нем были написаны слова на разных языках, в том числе и на русском — «любовь», «мир», «исследовать», «связь».

Источник: Reuters

Счет после первого тайма финального матча между сборными Испании и Аргентины 0:0.