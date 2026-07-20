Месси. Нефутбольная сторона гениальной карьеры лучшего игрока в истории

Месси проиграл. Завершился финал чемпионата мира, сборная Аргентины оказалась слабее команды Испании. Сборные были осторожны, Месси практически не было видно. Скорее всего, это конец выступлениям выдающегося футболиста в сборной. Но даже смазанный финал не омрачит легендарной карьеры.
Далекий 2004 год. Октябрь. Идет 82-я минута каталонского дерби. На поле выходит 17-летний юноша. Тогда абсолютно никто не мог представить, что в мире начинается новая эпоха. Эпоха Лионеля Месси. Но история могла сложиться иначе. У юного Лео был дефицит гормона роста.
«Продолжу бороться за счастье детей»
Футбол перестал быть просто игрой. Это явление, которое меняет судьбы. И жизнь Месси тому самое яркое подтверждение. Футбол помог ему стать легендой, сам аргентинец спасает жизни. Буквально.
В 2007 году Месси посетил детскую больницу в Бостоне (США), там он познакомился с неизлечимо больными детьми. Эта встреча настолько его потрясла, что стала толчком к основанию благотворительного фонда. «Посетив больницу, я осознал, какое особое значение имеет публичная фигура. Я понял, что одно присутствие известного футболиста может действительно помочь больным детям. Просто быть рядом с ними заставляет тебя улыбаться, а их наполняет особой радостью и желанием продолжать бороться», — рассказывал Месси.
Так, в 20 лет аргентинец создал благотворительный фонд, который по сей день помогает детям с редкими заболеваниями. Он объяснял, что каждый день видит, как дети улыбаются от осознания, что есть надежда. «Вот почему мы решили создать Фонд Лео Месси. Я продолжу бороться за счастье детей с той же силой и самоотдачей, которые мне нужны, чтобы продолжать играть в футбол», — отмечал аргентинец.
В 2012 году Месси узнал о 12-летнем марокканце, которому поставили тот же диагноз, что и Месси в детстве, — дефицит гормона роста. Семья не могла позволить себе лечение. Месси ответил и взял на себя все расходы: €208 каждые 15 дней вплоть до 18-летия мальчика.
В 2013 году Месси подписал соглашение с мэрией родного города Росарио, в рамках которого выделил €670 000 на полную реконструкцию отделения гематоонкологии детской больницы. Параллельно его фонд оплатил поездки местных врачей в Барселону на обучение.
После разрушительного землетрясения в Непале в апреле 2015 фонд Месси выделил $500 000 на строительство 14 медицинских пунктов в пострадавших районах. К марту 2017 года три центра уже функционировали, еще 11 строились. «Я очень рад видеть, что проект фонда в Непале идет отлично», — писал аргентинец.
В октябре 2018 года Месси приехал на торжественную закладку фундамента детского онкологического центра в Барселоне. Но больницы могло не быть, на строительство не хватало почти €3 млн. Именно фонд аргентинца внес недостающие деньги, строительство состоялось. Центр стал крупнейшим детским онкологическим центром в Европе, рассчитанным на 400 пациентов в год.
Месси активно инвестирует в медицинскую инфраструктуру Аргентины. В 2019 году его фонд подписал соглашение с больницей в Буэнос-Айресе об ежегодном выделении €100 000 на исследования детских онкологических заболеваний: лейкемии и опухолей мозга. Часть средств пошла на оснащение лаборатории молекулярной патологии. Более того, уже несколько лет к тому моменту шло сотрудничество между аргентинскими и барселонскими врачами.
В марте 2020 года Месси пожертвовал €1 млн на борьбу с пандемией коронавируса: половину — больнице в Барселоне, половину — медицинскому центру в Росарио. Больница подтвердила получение средств и поблагодарила его в официальном Twitter.
В ноябре 2023 года Месси выставил через Sotheby’s на аукцион шесть маек, в которых играл на чемпионате мира 2022 года. Часть из вырученных $7,8 млн он передал детской больнице в Барселоне, в проект для лечения детей с редкими заболеваниями.
«Никогда не забуду этот жест»
В 2009 году Месси пожертвовал школе в Росарио сумму, эквивалентную двум ее годовым бюджетам. На эти деньги, в частности, заасфальтировали двор и поставили каменные столы со скамейками.
В июле 2010 года, прервав отпуск после чемпионата мира, Месси прилетел на Гаити в качестве посла ЮНИСЕФ. Аргентинец посетил лагерь беженцев, где ютились 50 000 лишившихся крова гаитян, встретился с детьми и участниками миротворческой миссии ООН. Месси признался, что бедность, в которой жили люди, его потрясла.
В сезоне 2010/11 колумбийский полузащитник испанской «Альмерии» Фабиан Варгас попросил у Месси майку. Он хотел выставить ее на аукцион в пользу жертв наводнений в Колумбии. но в итоге «Альмерия» проиграла «Барселоне» со счетом 0:8, и в расстроенных чувствах Варгас забыл о просьбе. Но Месси не забыл. Он сам нашел Варгаса в раздевалке соперника и передал маленькую сумку. Открыв ее, Варгас обнаружил майки не только Месси, но и Хави, Иньесты, Данни Алвеса, Жерара Пике и Карлеса Пуйоля. «Я никогда не забуду этот жест», — сказал Варгас.
В 2011 году фонды Месси и «Барселоны» пригласили на легендарный стадион каталонского клуба «Камп Ноу» 30 японских детей из префектуры Иватэ, одной из наиболее пострадавших от землетрясения и цунами. Месси встретился с ними, подписал специальные футболки, поиграл в футбол и выслушал их истории.
Также Месси профинансировал строительство спортивного зала для клуба «Ньюэллс Олд Бойз» в Росарио, в котором начинал спортивную карьеру аргентинец. Также с 2012 по 2014 год его фонд финансировал работу молодежного клуба «Сармьенто» — команды из его родного квартала.
В 2015 году фонд Месси передал 4,5 млн аргентинских песо на поддержку работы ЮНИСЕФ Аргентина. Месси записал видеообращение, где заявил, что для него большая честь работать с детским фондом ООН.
В 2016 году в Аргентинской федерации футбола разразился финансовый кризис. Трое сотрудников службы безопасности сборной страны полгода не получали зарплату. Они пришли к Месси в номер: «Лео, мы должны поговорить. Нам полгода не платят зарплату. Ситуация тяжелая, ты капитан команды, ты нас знаешь — мы просим о помощи». Месси немедленно позвонил отцу и попросил перечислить им деньги из собственных средств. Никаких заявлений или интервью на эту тему он не давал.
В этом же году вирусными стали фотографии 5-летнего афганца Муртазы Ахмади в майке, сшитой братом из полиэтиленового пакета с надписью Messi 10. Аргентинец отреагировал немедленно: через ЮНИСЕФ отправил мальчику подписанные майки и мяч, а в декабре 2016 года специально договорился с организаторами матча в Дохе о личной встрече — ребенок вышел с ним на поле.
В мае 2017 года ЮНИСЕФ сообщил: фонд Лео профинансировал установку 20 сборных классов в Тартусе и сельских районах Дамаска в Сирии. Более 60% из 1 600 учеников этих школ были вынуждены покинуть дома из-за войны. Классы были оборудованы мебелью и солнечными панелями.
В феврале 2019 года фонд Месси объявил о пожертвовании €200 000 на проект с ЮНИСЕФ в Кении: строительство насосной станции питьевой воды, прокладка канализации в школах и раздача 4 000 пищевых пакетов детям в районах, где 58 000 подростков страдали от недоедания. Это обеспечило доступ к чистой воде более чем 2 000 детей и взрослых, каждый ребенок стал получать 2 литра воды в школьный день.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти