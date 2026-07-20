Родри стал лучшим игроком чемпионата мира

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Капитан сборной Испании Родри признан лучшим футболистом чемпионата мира.
Сборная Испании в воскресенье обыграла команду Аргентины (1:0, дополнительное время) в финале чемпионата мира. По окончании игры полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч» как лучший игрок турнира.
«Серебряный мяч» получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, «Бронзовый мяч» достался форварду сборной Франции Килиану Мбаппе.
Ранее «Золотой мяч» дважды получал Месси (2014 и 2022), по разу обладателями награды становились итальянец Паоло Росси (1982), аргентинец Диего Марадона (1986), итальянец Сальваторе Скиллачи (1990), бразильцы Ромарио (1994), Роналдо (1998), немец Оливер Кан (2002), француз Зинедин Зидан (2006), уругваец Диего Форлан (2010) и хорват Лука Модрич (2018).
Родри 30 лет, в 2024 году он был признан лучшим игроком победного для сборной Испании чемпионата Европы. Полузащитник стал обладателем награды «Золотой мяч» от France Football в 2024 году.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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