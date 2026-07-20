Американские подборки: проклятие Кейна, звонок Трампа, шоу Возиньи

Аргентине досталась очень легкая сетка в плей-офф, но двигалась она по ней куда тяжелее, чем ожидалось. Следующим после Кабо-Верде триллером стал матч с Египтом. За 11 минут до конца основного времени чемпионы 2022 года уступали со счетом 0:2. У Месси совершенно не шла игра, но в этом и состоит его гений. Он способен включиться в любой момент. Сначала Лионель отдал передачу на Кристиана Ромеро, затем сам сравнял счет. Энцо поставил точку в добавленное время, а его победный мяч стал 3000-м в истории чемпионатов мира. Аргентина снова доказала, что благодаря характеру может выбраться из самой сложной ситуации.