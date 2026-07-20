Американские подборки: проклятие Кейна, звонок Трампа, шоу Возиньи

Чемпионат мира — 2026 завершился. До следующего мундиаля теперь ждать четыре года, до чемпионата Европы — два. Финал вряд ли войдет в число самых зрелищных, зато сам турнир подарил множество ярких, драматичных и уже культовых моментов. Собрали самые запоминающиеся из них в хронологическом порядке.
Возинья останавливает Испанию
- 15 июня. Испания — Кабо-Верде — 0:0
Одной из крупнейших сенсаций турнира стал матч группового этапа, в котором сборная Кабо-Верде чудом и на характере отстояла нулевую ничью с испанцами. Главным героем оказался Возинья. Он совершил семь сейвов и предотвратил 1,46 гола сверх ожидаемого. По ходу ЧМ кабовердианец стал самым популярным по числу подписчиков в соцсетях вратарем мира. Сборную Испании начали критиковать, и она лишилась статуса главного фаворита. Сейчас, конечно, особенно забавно об этом вспоминать.
Первый хет-трик Месси на ЧМ
- 17 июня. Аргентина — Алжир — 3:0
После ЧМ-2022 казалось, что он станет последним для Лионеля Месси. Но аргентинец всё же добрался до следующего первенства и по-настоящему всех удивил. На старте турнира ему было 38 лет, а 39-летие он отметил уже по ходу группового этапа. При этом в таком возрасте Месси играл на уровне одной из главных звезд. Особенное наслаждение принес матч с Алжиром, в котором Лионель оформил первый хет-трик в карьере на ЧМ и стал самым возрастным автором трех голов за игру. Тогда все поняли, что Месси всё еще в большом порядке, а Аргентина способна удивить.
Турция нанесла 62 удара и не забила
- 14 июня. Австралия — Турция — 2:0
- 20 июня. Турция — Парагвай — 0:1
Турция считалась одной из темных лошадок, способной пошуметь в плей-офф. Но с командой случилась национальная катастрофа. Сначала турки нанесли 30 ударов в проигранном матче с Австралией, затем еще 32 во встрече с Парагваем. Из 62 попыток лишь шесть пришлись в створ, и ни одна из них не стала голом. После двух туров и двух шокирующих поражений сборная досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф.
15 сейвов вратаря Кюрасао
- 21 июня. Кюрасао — Эквадор — 0:0
Весь ЧМ говорили о Возинье, но, пожалуй, самый яркий вратарский перформанс турнира выдал 37-летний Элой Ром из сборной Кюрасао. Он героически отстоял для своей страны ничью, совершив 15 сейвов в матче с Эквадором. Это лучший результат в 90-минутной игре чемпионата мира с 1966 года, когда такую статистику начали вести. Подвиг голкипера принес сборной самой малонаселенной страны в истории ЧМ дебютное очко на турнире.
Ганский колдун проклял Кейна
- 23 июня. Англия — Гана — 0:0
Перед матчем нашумевший в социальных сетях ганский колдун Нана Кваку Бонсам объявил, что наложил проклятие на Харри Кейна. Он пообещал не травмировать капитана Англии, а лишь лишить его возможности забить сборной Ганы. Англичане владели мячом 79% времени, но так и не открыли счет. В концовке Кейн получил прекрасный шанс и промахнулся. После игры Бонсам заявил, что снимает проклятие. Уже в следующей встрече с Панамой форвард снова забил. Как говорится, совпадение?
Дубль Роналду в ворота Узбекистана
- 23 июня. Португалия — Узбекистан — 5:0
После провального матча с ДР Конго атмосфера вокруг сборной Португалии накалилась. Кто-то призывал убрать Криштиану Роналду из основы, а его поклонники обвиняли партнеров и тренера в недостаточной помощи главной звезде. В игре с Узбекистаном критика хотя бы на время стихла. Криш выглядел замечательно и оформил дубль, став первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.
Провалы Муслеры и вылет Уругвая
- 16 июня. Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1
- 22 июня. Уругвай — Кабо-Верде — 2:2
- 27 июня. Уругвай — Испания — 0:1
Многие вратари зажгли на этом ЧМ, но 40-летний Фернандо Муслера стал одним из главных антигероев турнира. В первой игре он отбил мяч прямо перед собой и позволил саудовцам открыть счет. Во встрече с Кабо-Верде голкипер неверно рассчитал выход из ворот, после чего соперник сравнял. Наконец, Муслера не справился с несильным ударом Алекса Баэны и в перерыве матча с испанцами сам попросил Марсело Бьелсу заменить его. Он допустил по результативной ошибке во всех трех турах, а Уругвай набрал два очка и стал одним из главных разочарований чемпионата мира.
«Договорняк» Алжира и Австрии
- 28 июня. Алжир — Австрия — 3:3
Обе команды перед последним матчем группового этапа устраивала ничья. Обычно в таких ситуациях мы видим унылый футбол, но соперники решили удивить и уже в первом тайме забили по два мяча. Ближе к концу встречи всё наконец успокоилось, а алжирцы без сопротивления катали мяч в центре поля. Однако на 90+3-й минуте из ниоткуда отличился Рияд Марез, словно нарушив негласное джентльменское соглашение. Австрийцы были буквально поражены. На замену срочно выпустили «столба» Сашу Калайджича, который первым же касанием прекратил это недоразумение и сравнял счет на 90+6-й. Обе сборные вышли в плей-офф, но вылетели в первом раунде.
Парагвай выбил Германию по серии пенальти
- 29 июня. Германия — Парагвай — 1:1, пенальти — 3:4
Первой топ-сборной, вылетевшей с турнира, стала Германия. Она была ближе к победе, чем Парагвай, но к командам с таким составом совершенно другие требования. Серия пенальти получилась сумасшедшей, с кучей промахов и поворотов. Главным героем оказался вратарь парагвайцев Орландо Хиль, отразивший два удара. Несколько лет назад ему пришлось продавать свои футболки и бутсы, чтобы оплатить лечение тяжело заболевшего сына. Теперь голкипер выбил с чемпионата мира Германию.
Красная Балогуна и звонок Трампа
- 2 июня. США — Босния — 2:0
Основной нападающий сборной США Фалорин Балогун забил Боснии и Герцеговине, а затем получил прямую красную за наступ на ногу Тарика Мухаремовича. В Америке решение встретили со злостью и непониманием. Сразу видно, что люди там редко смотрят футбол.
Удаление автоматически означало пропуск встречи ⅛ финала с Бельгией. Однако в последний момент ФИФА приостановила исполнение дисквалификации на год. Дональд Трамп потом публично признался, что звонил руководству организации с просьбой дать Балогуну сыграть. Это привело футбольный мир в бешенство и объединило многих в желании рьяно поболеть за Бельгию. Она не разочаровала и победила со счетом 4:1.
Роналду против Модрича
- 3 июля. Португалия — Хорватия — 2:1
Этот ЧМ был особенным, поскольку мы увидели множество последних танцев легенд футбола. Самым эмоциональным в этом плане стал матч Португалии и Хорватии, где сошлись Лука Модрич и Криштиану Роналду. Поначалу португальцы играли лучше, но во втором тайме хорваты перехватили инициативу и забили первыми. Затем Роналду сравнял счет с пенальти, впервые отличившись в плей-офф чемпионата мира, а уже в добавленное время иберийцы вышли вперед. В самой концовке Хорватия вроде бы забила второй, но гол отменили из-за офсайда Игоря Матановича, который система нашла буквально по волоску. Криш и Модрич обнялись после финального свистка. Оба, скорее всего, участвовали в последнем для себя крупном турнире.
Гол Кабрала Аргентине
- 4 июля. Аргентина — Кабо-Верде — 3:2
Сказка Кабо-Верде привела команду в плей-офф, где ей предстояло сразиться с Аргентиной. Многие ждали легкой прогулки для фаворита, но кабовердианцы дали невероятный бой и дважды отыгрывались. Особенно запомнился потрясающий гол Сидни Кабрала на 103-й минуте. Он получил мяч справа, ворвался в штрафную, сместился под левую и закрутил в дальнюю «девятку». Красота!
Дубль Холанна с Бразилией
- 5 июля. Бразилия — Норвегия — 1:2
Эрлинг Холанн во время ЧМ-2026 наконец стал известен самым широким массам аудитории, которые очень редко смотрят футбол. В интернете обсуждали его внешность и смешную физиогномику. Но Холанн запомнился и своим выступлением на поле. Он впервые провел Норвегию в четвертьфинал, оформил дубль в битве с Бразилией и выбил пентакампеонов с чемпионата мира.
Англия выжила на «Ацтеке»
- 6 июля. Мексика — Англия — 2:3
Одним из самых эмоциональных матчей турнира стало противостояние Мексики и Англии на легендарной «Ацтеке». Сложно представить более враждебное место для соперников в мировом футболе, а начало игры еще и на час отложила непогода. Однако гости выстояли благодаря дублю Джуда Беллингема за 98 секунд и голу Харри Кейна, хотя с 54-й минуты играли в меньшинстве!
Камбэк Аргентины с Египтом
- 7 июля. Аргентина — Египет — 3:2
Аргентине досталась очень легкая сетка в плей-офф, но двигалась она по ней куда тяжелее, чем ожидалось. Следующим после Кабо-Верде триллером стал матч с Египтом. За 11 минут до конца основного времени чемпионы 2022 года уступали со счетом 0:2. У Месси совершенно не шла игра, но в этом и состоит его гений. Он способен включиться в любой момент. Сначала Лионель отдал передачу на Кристиана Ромеро, затем сам сравнял счет. Энцо поставил точку в добавленное время, а его победный мяч стал 3000-м в истории чемпионатов мира. Аргентина снова доказала, что благодаря характеру может выбраться из самой сложной ситуации.
Два победных гола Мерино
- 6 июля. Испания — Португалия — 1:0
- 10 июля. Испания — Бельгия — 2:1
Не стоит забывать, что новые чемпионы мира далеко не всегда легко проходили соперников в плей-офф этого турнира. С португальцами и бельгийцами Испанию выручил главный джокер Микель Мерино. В ⅛ финала он вышел на 85-й минуте и забил на 90+1-й. Через четыре дня появился на поле на 86-й, а уже на 88-й оформил еще один гол. Оба мяча оказались победными. Игра в «Арсенале» на позиции форварда не прошла зря!
Трусость Тухеля и два ассиста Месси
- 15 июля. Англия — Аргентина — 1:2
Англичане очень достойно смотрелись в полуфинале до 55-й минуты и мало что позволяли создавать аргентинцам. Однако после гола Энтони Гордона сборная Англии откатилась в оборону и просто встала, буквально подарив сопернику возможность совершить камбэк. «Автобус» был совершенно бездарным — аргентинских игроков не встречали и давали им время принять верное решение. Месси этим воспользовался и двумя передачами организовал оба мяча в концовке. Главному тренеру Томасу Тухелю досталось огромное количество заслуженной критики, но, похоже, еще один цикл под руководством немца мы всё-таки увидим.
Самый безумный матч за бронзу
- 19 июля. Франция — Англия — 4:6
Перед матчем французская сторона открыто говорила, что ни одна из команд не хочет играть за третье место. Но встреча в итоге получилась, хотя зрелище было своеобразным. Сначала англичане на контратаках уничтожали соперника. Где это было с Аргентиной? Уже к перерыву счет стал 4:0. Затем Франция взбодрилась и едва не отыгралась, сократив разрыв до одного мяча. Тот же Майкл Олисе мог забивать не единожды.
И всё-таки Англия дожала противника и завоевала первую медаль ЧМ с 1966 года. Сама игра скорее походила на «Матч всех звезд», а не на профессиональный футбол. Ну, в Америке же играли!
Победный гол Феррана Торреса в финале
- 19 июля. Испания — Аргентина — 1:0
Ну как обойтись без победного гола в финале, пусть и не самом событийном? Над Ферраном Торресом годами смеются и в «Барселоне», и в сборной Испании. Он стал мемом, Альваро Моратой своего поколения с репутацией игрока с ужасной реализацией. Торрес обо всей этой критике знает и буквально молился, пока ВАР проверял его гол в матче с Саудовской Аравией. Даже дедушка перед турниром отказался его поддержать! И в итоге, конечно, поэтично, что именно Ферран принес Испании Кубок мира. Его мяч на 106-й минуте оказался единственным для него на турнире, зато навсегда вошел в историю. Через все страдания и насмешки Торрес добрался до главного гола в карьере.
Андрей Антсон