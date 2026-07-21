«В финале до последнего верил, что Месси сотворит чудо». Колонка Талалаева

Алекс Фергюсон когда-то произнес: «Атака выигрывает матчи, оборона — титулы». ЧМ-2026 в очередной раз эту мудрость подтвердил.
За восемь игр Испания пропустила лишь один мяч. Защитники настолько четко справлялись со своими обязанностями, что у вратаря Симона набралось за турнир всего 9 сейвов. Меньше, чем сделал аргентинец Мартинес в финале!
Там встретились не просто две сильнейшие команды планеты на данный момент. Чемпионам мира-2022 противостояли чемпионы Европы-2024. Может ли быть вывеска круче?
При этом Испания и Аргентина абсолютно разные стилистически. Одни ставят на системность, другие — на импровизацию.
Кстати, то же самое было в матче за третье место, где сошлись системный футбол Томаса Тухеля и индивидуальное мастерство французов. И тогда, и сейчас системность победила. Правда, вчера — без голевой феерии.
У Лионеля Скалони все заточено под одного игрока, великого и неповторимого. У Луиса де ла Фуэнте другой подход. Понимая, что Испания — одна из лучших системных команд, он все равно каждый раз подстраивает ее под соперника. Отсюда перестановки в центре поля. Педри начинал турнир железобетонным игроком основы, но с четвертьфинала в опорной зоне выходил уже Фабиан Руис.
А в решающем матче испанцам удалось закрыть Месси. Я до последнего верил, что он все-таки сотворит чудо. Но играли с ним настолько плотно, что за 120 минут аргентинский волшебник ничего не показал.
Тухель в полуфинале тоже справлялся с этой задачей, но ровно тайм. Во втором Лео ушел на фланг и блестяще проявил себя в качестве распасовщика. Сделал девять удачных обводок — до перерыва их было ноль.
Здесь надо отдать должное и Скалони, который вовремя перестроил игру. Настырные вбегания низкорослых, но агрессивных, уверенных в себе аргентинцев привели к тому, что они вспороли массивную оборону высоченных англичан. Не давали им продохнуть за счет постоянного давления, прессинга, подборов, нацеленности на ворота.
В финале мы этого уже не увидели. Если сравнивать с Англией, Испания — более фундаментальная команда, взломать ее тяжелее. В итоге матч прошел под тотальным контролем «Красной фурии» и закончился ее заслуженной победой.
Испанцы практически не ошибаются. Великолепно работают как с мячом, так и без него. Не оголяют зоны. Все, в том числе Ямаль, успешно сочетают индивидуальную игру с командными взаимодействиями. Никто не тянет одеяло на себя. Каждый знает, что от него требуется на поле, и спокойно расшатывает оборону соперника, заставляя его фолить.
У тех же французов все сложносочиненные атаки идут через Олисе. Остальные полагаются на индивидуальные действия. Особенно Мбаппе. Когда он пускается в обводку, партнеры, конечно же, под него подстраиваются. Если потеря или обрез, у соперника сразу появляется пространство для контрвыпада. Чем испанцы в полуфинале и воспользовались.
Еще два слова об Олисе, лучшем ассистенте турнира. Его прогресс впечатляет. Парень изумительно оснащен технически, тонко чувствует момент, когда надо отдать пас. Осталось добавить в концовке. Наколотить-то за этот месяц мог не меньше, чем Мбаппе, в каждом матче имел кучу моментов. Если Майкл начнет забивать — встанет в один ряд с Лео и Килианом.
А в тройку лучших тренеров ЧМ-2026 помимо де ла Фуэнте и Скалони я бы включил Тухеля. После полуфинала его заклеймили за отказ от собственных принципов и переход на схему с пятью защитниками. Но ошибки в отдельно взятом матче не могут перечеркнуть общей картины.
Странно, что кто-то не замечает разницы между Англией Саутгейта и Тухеля. При немце в сборной появилась системность, игра стала более атакующей. В четвертьфинале он сумел нейтрализовать главную норвежскую звезду — Холанна. Затем на тайм перекрыл кислород Месси.
Ну и категорически не согласен с теми, кто упрекает тренера в трусливой тактике в матче с Аргентиной. Он все делал правильно с точки зрения логики. Просто не сработало. Бывает.
Тут еще надо учитывать, что на ЧМ-2026 англичане налетали больше всех — 22 тысячи километров! Причем с мексиканцами сражались на высоте 2200 метров, вдобавок из-за удаления защитника целый тайм отбегали вдесятером. Это не могло не сказаться на функциональном состоянии игроков. Если сомневаетесь, попробуйте сами пожить месяц в таком режиме.
На мой взгляд, именно Испания и Англия будут в европейском футболе гегемонами в ближайшие пару лет. А вот Франция свой пик уже прошла. Ну нет в ее игре баланса! Там яркие молодые футболисты, но все они рвутся в атаку. Грамотно обороняться не хотят, заигрываются. В отличие от англичан, у которых с защитой порядок плюс в центре поля есть Райс.
Для меня хавбек «Арсенала» — открытие турнира. Как же он прибавил за последнее время! Райс трехлетней давности и сегодняшний — небо и земля. Сейчас гениально управляет игрой, при этом и в единоборствах хорош, цепкий, неуступчивый. В фестивальной битве за бронзу игроком матча признали Сака, который сделал хет-трик. Но я бы отдал приз Райсу. В тот вечер он был безоговорочно лучшим.
У Франции игровой баланс держится на Рабьо. В полуфинале он отыграл лишь тайм, а в перерыве попросил замену, опасаясь, что получит вторую желтую. Адриен ушел — и без него сразу случился фатальный перекос в сторону нападения. Надеюсь, Зинедин Зидан, который сменит Дидье Дешама, вернет Францию к прежним настройкам, когда она остро атаковала и организованно оборонялась.
Меньян выдал шикарный сезон в «Милане» и на ЧМ-2026 до поры был непробиваем. Однако в решающий момент дрогнул, пропустив от Испании и Англии в общей сложности восемь мячей. И французы посыпались.
Пикфорд — голкипер опытный, но не топ-уровня. Даже марокканца Буну и парагвайца Хиля я бы поставил выше. Не говоря уже о Мартинесе, Симоне, Куртуа, Кобеле…
У Голландии, которой я изначально симпатизировал, — другая история. Есть хороший вратарь — Фербрюгген, но нет забивного форварда. Такого, как ван Бастен или ван Нистелрой.
Как ни странно, новых звезд среди молодежи турнир не открыл. Наоборот, проходил он по принципу: в бой идут одни старики. Яркий пример — Аргентина, у которой в заявке 18 чемпионов мира во главе с 39-летним Месси.
Единственное исключение — Испания. Де ла Фуэнте не боится доверять молодым, к тому же со многими из них он работал еще до национальной сборной.
На групповом этапе, где легче проявить себя в силу разного уровня команд, у юных дарований были какие-то проблески. Но все ограничилось эпизодами. А в плей-офф уже никто не сверкнул. Даже Ямаль — хотя тут, как мне кажется, дело в травме. Выделить можно разве что центрального защитника сборной Испании Кубарси. Парню 19 лет, но фантастически надежен.
Если говорить о тактических находках, бросилась в глаза разноплановость в атаке у Норвегии и Марокко. Сначала на флангах выходят дриблеры. Они могут убежать за спину, обыгрывают один в один. А потом вместо них выпускают футболистов, которые действуют проще, за счет навесов и прострелов постоянно грузят мяч в штрафную. Защитники вынуждены резко перестраиваться, и не всем это удается.
В первой колонке, опубликованной перед стартом турнира, я отметил, что появляется все больше универсальных команд, которые начинают встречать соперника далеко от своих ворот. Таким образом, атакуя, они уже защищаются. И наоборот, защищаясь — атакуют.
Но на ЧМ-2026 так против топов играли немногие. Бельгия — и то фрагментарно, да Марокко. А Сенегал вообще отошел от своей взрывной контратакующей игры, пытался расшатать оборону соперника с помощью контроля мяча. За это и поплатился. Хотя сборная очень сильная, сейчас в Африке одна лучших.
…Изнуряющий футбольный марафон завершен. Позади 104 матча, бессонные ночи. Но нашим болельщикам долго скучать не придется. Уже в пятницу стартует чемпионат России. Жду всех на матчах «Балтики». Несмотря на потери в составе, надеюсь, мы продолжим радовать публику зрелищной, самобытной игрой.