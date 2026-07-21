«В финале до последнего верил, что Месси сотворит чудо». Колонка Талалаева

На мой взгляд, именно Испания и Англия будут в европейском футболе гегемонами в ближайшие пару лет. А вот Франция свой пик уже прошла. Ну нет в ее игре баланса! Там яркие молодые футболисты, но все они рвутся в атаку. Грамотно обороняться не хотят, заигрываются. В отличие от англичан, у которых с защитой порядок плюс в центре поля есть Райс.