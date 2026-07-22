Прибыль ФИФА и удобная сетка. Что даст расширение ЧМ по футболу до 64 команд

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 12 июля заявил, что организация может рассмотреть возможность расширения чемпионата мира до 64 команд. Он отметил, что это даст каждой сборной больше возможностей для участия в самом престижном турнире.
Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес поддержал эту идею. Но вряд ли такой расклад поддержит глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, который находится в конфликте с Инфантино.
Есть ли плюсы
Участие 64 команд гарантирует их деление на 16 групп по четыре в каждой, соответственно, в плей-офф смогут выйти только две сборные из квартета. На чемпионате мира 2026 года, помимо команд, занявших первое и второе места в группах, в плей-офф выходили восемь лучших сборных с третьих позиций в квартетах. Из-за этого третий тур группового этапа был насыщен так называемыми гроссмейстерскими матчами, когда оба соперника играли на определенный результат, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. К примеру, Парагвай — Австралия (0:0).
Подобные ситуации возникали на турнирах с 1986 по 1994 год, когда по группам были распределены 24 команды. В случае увеличения количества участников до 64 команд чемпионат мира снова вернется к прозрачной сетке плей-офф, а сомнительных матчей на групповом этапе удастся избежать.
Деньги правят миром
ФИФА уже давно поставила во главу угла не спортивный интерес, а заработок. Чемпионат мира 2026 года с 48 командами принес организации рекордную прибыль в $15 млрд. Доход же прогнозировался в $11 млрд. Превысить показатели удалось за счет продажи билетов на вторичном рынке. При увеличении количества участников до 64 прибыль, без сомнения, вырастет, что поможет заработать как ФИФА, так и странам — участникам мирового первенства.
Прошедший чемпионат мира познакомил болельщиков со сборными Кюрасао, Кабо-Верде, Иордании и Узбекистана, которые впервые выступили на мундиале. Кабовердийцы даже смогли войти в историю, выйдя в плей-офф. Особенно запомнился фанатам феноменальный вратарь команды Возинья.
Уже известно, что при расширении участников турнира в УЕФА будут лоббировать увеличение квот от Европы. И тут не стоит исключать возможность для сборной России попасть в облегченную группу отбора на мировое первенство, если, конечно, ко времени начала отборочного турнира нас до него допустят. До отстранения национальная команда смогла квалифицироваться на четыре мировых первенства из семи.
Доверие к Инфантино
Решение ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна разделило футбольный мир на два лагеря. В УЕФА такое вопиющее нарушение регламента нещадно критиковали, намекая на то, что на новых выборах президента ФИФА должен победить консервативный в футболе человек.
Возможное увеличение участников финальной стадии ЧМ позволит Африке, Южной Америке и Азии увеличить свое представительство на главном турнире четырехлетия, что скажется на рейтинге Инфантино на новых выборах главы ФИФА — футбольные федерации этих стран наверняка будут голосовать за него.
Рекорды
Увеличение количества участников приведет к увеличению матчей. На турнире 2026 года групповой этап был не так интересен для болельщиков, потому что в нем не было серьезных противостояний топ-сборных.
Но еще до его окончания турнир побил рекорд посещаемости мировых первенств. А уровень соперников и количество матчей позволило сначала Лионелю Месси, а потом и Килиану Мбаппе обновить рекорды по голам на чемпионатах мира. На счету француза теперь 22 мяча на мундиалях, что сделало его лучшим бомбардиром мировых первенств.
Минусы расширения
Футбольный болельщик смотрит чемпионат мира ради матчей топ-сборных. Увеличение турнира до 64 команд существенно обеднит сетку трансляции, так как появится большое количество игр с заурядными командами. Телевизионные рейтинги на групповом этапе упадут, вернется же интерес зрителя к просмотру турнира только на стадии плей-офф.
В прошлом году ФИФА провела обновленный клубный чемпионат мира с участием 32 команд, игроки команд не успевали передохнуть между сезонами, это сказалось на их здоровье. Некоторые клубы лишались важных футболистов перед стартом нового сезона. Чемпионат мира 2026 года проходил без малого шесть недель, увеличение количества участников до 64 команд увеличит сроки нового турнира. Предполагается, что первенство будет длиться чуть ли не два месяца.
Нововведения повлияют на игру футболистов, к финалу игроки будут далеки от лучших кондиций. Можно сказать, что аргентинцы попали под это на прошедшем турнире, в финале против испанцев они играли без сил.
Географическая проблема
Принять сразу 64 команды сможет не каждая страна, для проведения новых турниров ФИФА задействует сразу несколько государств. Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, матчи открытия примут Аргентина, Уругвай и Парагвай. Сделано это в честь 100-летия проведения первого мирового первенства в 1930 году.
Логистика точно будет хромать: к примеру, сборная Японии на ЧМ-2026 провела три матча группы в трех разных странах — Мексике, США и Канаде.
На чемпионате мира 2030 года некоторым командам уже придется сыграть в четырех странах, хоть и на разных этапах. И это даже без увеличения турнира до 64 сборных. В итоге перед ФИФА стоит серьезная проблема, решение которой организация пока откладывает.
Автор: Роман Шлуинский