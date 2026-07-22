Прибыль ФИФА и удобная сетка. Что даст расширение ЧМ по футболу до 64 команд

Участие 64 команд гарантирует их деление на 16 групп по четыре в каждой, соответственно, в плей-офф смогут выйти только две сборные из квартета. На чемпионате мира 2026 года, помимо команд, занявших первое и второе места в группах, в плей-офф выходили восемь лучших сборных с третьих позиций в квартетах. Из-за этого третий тур группового этапа был насыщен так называемыми гроссмейстерскими матчами, когда оба соперника играли на определенный результат, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. К примеру, Парагвай — Австралия (0:0).