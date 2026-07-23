Болельщики обвиняют FIFA в преференциях в ходе ЧМ. 5 скандалов чемпионата в США

• В начале турнира билеты на групповой этап во время первичных продаж можно было приобрести от $60 до $620, однако эта сетка распространялась не на все матчи. Для наиболее востребованных игр, особенно матчей открытия и сборных-хозяек, цены были значительно выше. Также по мере динамических корректировок минимальная цена многих доступных в свободной продаже билетов на матчи группового этапа поднялась примерно до $140, поскольку билеты по $60 быстро исчезали или находились в специальных квотах. На финал чемпионата мира по футболу официальные цены на билеты первоначально составляли от $2030 до $6370, а затем, в ходе продаж, максимальная стандартная цена билета подскочила до $10 990. В июле самый дешевый билет на финальный матч стоил уже более $5 тыс., хотя первоначальная минимальная цена была около $2 тыс.