Болельщики обвиняют FIFA в преференциях в ходе ЧМ. 5 скандалов чемпионата в США

Решения в пользу Аргентины и кризис доверия к VAR
• Чемпионат мира не избежал скандалов, связанных с судейством и видеоповторами. Хотя в целом спорных решений было меньше, чем на предыдущих турнирах, отдельные инциденты были, и оказались они связаны в основном со сборной Аргентины. Действующий на тот момент чемпион мира встречался со сборной Египта в ⅛ финала и уступал ему со счетом 0:2 вплоть до 79-й минуты. Разница могла быть еще больше, но арбитр Франсуа Летексье воспользовался VAR и отменил еще один гол египтян из-за фола в контратаке.
• К концу второго тайма аргентинцы сумели сравнять счет, после чего в добавленное время Хулиан Альварес нарушил правила на Мохаммеде Салахе. Египетские футболисты требовали назначить пенальти, но рефери отказался это делать. Спустя всего несколько секунд Энцо Фернандес забил победный гол Аргентины. Такая невероятная развязка вызвала обвинения в фаворитизме в пользу чемпионов мира и их главной звезды Лионеля Месси.
• На этом скандалы с Аргентиной не закончились. В четвертьфинале против Швейцарии у болельщиков вновь появился повод для подозрений. На 67-й минуте сборная из Европы забила Аргентине и сделала счет 1:1, а уже спустя пять минут она оказалась в меньшинстве. Аргентинский игрок Леандро Паредес совершил подкат на Бреле Эмболо и получил предупреждение, но VAR отменил первоначальное решение арбитра. Повтор показал, что Эмболо упал еще до касания, так что его наказали желтой карточкой, которая оказалась для него второй. Вдесятером швейцарцы не смогли противостоять Аргентине и уступили в дополнительное время.
• Еще один спорный эпизод с VAR произошел в матче 1/16 финала между Хорватией и Португалией. Во втором тайме португальцы получили право на пенальти после видеоповтора. Он показал, что Никола Влашич боролся с Ренато Вейге и свалил его в штрафной площади, чего арбитр не сразу заметил. Капитан хорватов Лука Модрич после матча заявил, что VAR следует использовать только для предотвращения грубых ошибок арбитров, а не исправления их первоначальных решений, иначе придется бесконечно перепроверять каждый эпизод. Хорватия после того пенальти пропустила гол и в конечном счете проиграла матч.
• В сумме все эти эпизоды с одной стороны вызвали обширную критику работы арбитров, уличая их преференциальном судействе, с другой — усилили недовольство VAR. Главу FIFA Джанни Инфантино фанаты подозревают в том, что он болеет за сборную Аргентины, основываясь на нескольких его неосторожных заявлениях. Также существует расхожее мнение о том, что Аргентину «тащили», чтобы увеличить сборы: чем дольше играет звезда ее сборной Лионель Месси, тем больше FIFA может заработать на мировом первенстве. Впрочем, все эти гипотезы являются лишь домыслами и подозрениями болельщиков.
Потасовка после финального матча
• Сразу после окончания финального матча чемпионата мира между Испанией и Аргентиной, на котором «красная фурия» победила со счетом 1:0, началась драка между аргентинским полузащитником Леандро Паредесом, который обхватил за шею испанского защитника Гарсия, а когда их разняли, толкнул полузащитника. За эти действия он получил красную карточку.
• Позже FIFA приняла решение не наказывать аргентинца: факт его удаления не был включен в официальный протокол. Позже стало известно, что никакие дисциплинарные меры по отношению к игроку приняты не будут, однако FIFA проведет дисциплинарное разбирательство.
Отмена дисквалификации игрока США
• В ходе ЧМ была и другая скандальная отмена дисквалификации футболиста. В ходе 1/16 финала ЧМ между США и Боснией и Герцеговиной американский нападающий Фоларин Балогун получил красную карточку из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Из-за этого он должен был пропустить следующий матч сборной с Бельгией, но в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома, по его собственным словам, позвонил Инфантино и попросил о пересмотре ситуации, так как, по мнению президента, это был не фол.
• Дисциплинарный комитет FIFA приостановил действие дисквалификации Балогуна: он был признан виновным в нарушении, но исполнение наказания отложили на испытательный срок в один год. Также бомбардира обязали выплатить штраф в размере $40 тыс. Это решение бурно обсуждалось в соцсетях, оно вызвало волну негодования, которая усилилась на фоне сообщений СМИ о том, что Мохаммад аль Камали, глава дисциплинарного комитета, в который входят 18 человек, якобы принял решение об отмене дисквалификации в одиночку, без консультаций. Хоть это и не запрещено, но обычно решения комитета принимаются коллегиально.
• Также стала появляться информация о том, что аль Камали из ОАЭ поддерживает отношения с Инфантино и с американскими футбольными чиновниками, благодаря лоббированию которых он получил свой пост. При этом Бельгия не намеревалась оставлять произошедшее без внимания. Несмотря на победу в ⅛ против США, Королевская бельгийская футбольная ассоциация подала жалобу на решение FIFA, но апелляционный комитет признал ее обращение неприемлемым, поскольку бельгийская сторона не являлась стороной первоначального дисциплинарного разбирательства и не имела юридических оснований для подачи жалобы.
Высокие цены на билеты
• Почти каждое крупное спортивное мероприятие неизбежно сталкивается с рядом жалоб и скандалов из-за проблем в организации. Однако в случае ЧМ-2026 их масштаб был настолько значителен, что привел к бойкоту первенства президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чефериным. По данным СМИ, последней каплей для него стала ситуация с отменой дисквалификации Балогуна.
• Громче других раздаются жалобы на крайне высокие цены на билеты, и, особенно, на финальный матч. В этом году FIFA впервые применила динамическое ценообразование, при котором стоимость билетов и их наличие в продаже менялась в зависимости от спроса — создавался искусственный дефицит. Ранее цены обычно устанавливались по стадиям и категориям и оставались более предсказуемыми, в этом же году два болельщика могли купить билеты на соседние места на один и тот же матч по сильно отличающимся ценам.
• В начале турнира билеты на групповой этап во время первичных продаж можно было приобрести от $60 до $620, однако эта сетка распространялась не на все матчи. Для наиболее востребованных игр, особенно матчей открытия и сборных-хозяек, цены были значительно выше. Также по мере динамических корректировок минимальная цена многих доступных в свободной продаже билетов на матчи группового этапа поднялась примерно до $140, поскольку билеты по $60 быстро исчезали или находились в специальных квотах. На финал чемпионата мира по футболу официальные цены на билеты первоначально составляли от $2030 до $6370, а затем, в ходе продаж, максимальная стандартная цена билета подскочила до $10 990. В июле самый дешевый билет на финальный матч стоил уже более $5 тыс., хотя первоначальная минимальная цена была около $2 тыс.
Организация, логистика и визы
• Во время чемпиона многие болельщики жаловались на неудобную и дорогую логистику. Из-за того, что города проведения матчей расположены на больших расстояниях друг от друга, необходимо было тратить много времени и средств на дорогу. Переезды, порой, перелеты и размещение в отелях стоили дорого, помимо этого в США зачастую сложно путешествовать без автомобиля: общественный транспорт не полностью решает проблему. Некоторые фанаты в этой связи вспоминали российский Fan ID, который во время чемпионата мира-2018 давал право на бесплатные проезд в специальных поездах.
• Особенно тяжело в этой связи пришлось иранской сборной и делегации страны. Из-за конфликта на Ближнем Востоке команда базировалась в Мексике, одной из стран-хозяек, и не имела права оставаться в США по окончании игрового дня. Это означало, что утром команда должна была лететь в Штаты на матч, сразу после него вновь садиться на самолет и дважды в день проходить пограничный контроль.
• С правом на пребывание в США проблемы возникли не только у сборной Ирана. Некоторые футболисты по прилету в США подверглись многочасовым допросам — тяжело пришлось сборным Узбекистана, Сенегала и Бразилии. Нападающего из Ирака по фамилии Хуссейн заподозрили в связях с террористом из-за его имени и допрашивали более семи часов. Фотографу из Ирака после 10 часов допроса запретили въезд. Помимо этого, Штаты отказали в визе сомалийскому арбитру Омару Артану, схожая история произошла с главой Палестинской футбольной ассоциации Джибрилем Раджубом. Несмотря на то, что палестинская команда не участвовала в чемпионате, FIFA традиционно приглашает на крупные турниры представителей футбольного сообщества. Так Раджуб получил аккредитацию и стал почетным гостем матча открытия в Мехико, но в США въехать не смог.
• Несмотря на то, что FIFA не влияет на визовую политику государств, обвинения в связи с организационными проблемами получила в основном эта организация. К ним прибавилась и критика из-за трехминутных пауз на водопой на 22-й и 67-й минутах матча. Несмотря на то, что игры проводились на фоне сильной жары, многие тренеры раскритиковали эти паузы, пояснив, что они ломают ход игры. По словам критиков, чиновники ввели их только когда поняли, что это время можно использовать для коммерческой рекламы в телеэфирах, хотя на протяжении более чем 50 лет организация занимала крайне жесткую позицию по этому вопросу, не позволяя футболистам пить воду даже при риске тепловых ударов.
• Яркой иллюстрацией позиции критиков стал инцидент во время матча Катар — Швейцария. Команды уже вернулись на поле после трехминутной паузы, но главный арбитр заблокировал игру. Он больше минуты не позволял возобновить встречу, поскольку в этот момент на американском телевидении всё еще шла реклама, которая не уложилась в хронометраж.