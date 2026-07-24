«Игра с Кабо-Верде вернула нас с небес на землю». Де ла Фуэнте прокомментировал все матчи Испании на ЧМ-2026

"Матч с Кабо-Верде (0:0) вернул нас с небес на землю и показал, каким на самом деле будет этот турнир. Мы поняли, насколько всем будет тяжело и что чемпионат мира, еще раз повторю, не имеет ничего общего с чемпионатом Европы. Игра с Саудовской Аравией (4:0) подтвердила: когда осознаешь всю сложность ситуации, нужно сохранять спокойствие и верить в себя.