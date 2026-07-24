«Игра с Кабо-Верде вернула нас с небес на землю». Де ла Фуэнте прокомментировал все матчи Испании на ЧМ-2026

Испанцы стали чемпионами мира, перед этим победив на Евро-2024.
"Матч с Кабо-Верде (0:0) вернул нас с небес на землю и показал, каким на самом деле будет этот турнир. Мы поняли, насколько всем будет тяжело и что чемпионат мира, еще раз повторю, не имеет ничего общего с чемпионатом Европы. Игра с Саудовской Аравией (4:0) подтвердила: когда осознаешь всю сложность ситуации, нужно сохранять спокойствие и верить в себя.
В матче с Уругваем (1:0) я бы прежде всего отметил зрелость команды и то, что мы не стали играть по правилам соперника. Мы проявили стойкость и футбольное мастерство. В 1/16 финала против Австрии (3:0) мы сделали еще один шаг вперед и закрепили все, чего добились в предыдущих матчах.
Перед встречей с Португалией Роналду (1:0) я говорил, что это может быть досрочный финал. Португалия считалась одним из фаворитов и заставила нас выложиться по полной. Четвертьфинал с Бельгией (2:1) казался мне матчем с подвохом. Они были быстрыми и очень динамичными. Даже когда мы впервые пропустили на этом чемпионате мира, нам удалось сохранить хладнокровие.
В полуфинале нас ждала Франция Мбаппе (2:0) — безоговорочный фаворит. Но, думаю, на трибунах люди волновались сильнее, чем внутри нашей команды. Мы действовали как единое целое и держали матч под контролем от начала до конца. Каждый футболист проявил себя великолепно, но как команда мы были еще сильнее.
А игра с Аргентиной (1:0) стала матчем всех матчей. Действующий чемпион мира, трехкратный победитель турнира, прощание Месси… Игра мечты. Эта победа замкнула круг и стала итогом всего, к чему мы шли на протяжении чемпионата. В конечном счете весь турнир в целом прошел именно так, как мы заранее планировали и представляли", — приводит слова де ла Фуэнте Marca.