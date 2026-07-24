«Игра с Кабо-Верде вернула нас с небес на землю». Де ла Фуэнте прокомментировал все матчи Испании на ЧМ-2026

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
Валюр
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Стьярнан
1
:
Ильвес
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
4
:
ЮНА Штрассен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Дерри Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Браво
2
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
5
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Мотеруэлл
2
:
ХБ Торсхавн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рунавик
0
:
Копер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Борац Б-Л
3
:
Петрокуб
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лугано
1
:
Дукаджини
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жилина
2
:
ГКС Катовице
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЛНЗ
0
:
Гент
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хапоэль Тель-Авив
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вараждин
3
:
Яблонец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Алюминий
1
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
1
:
Панатинаикос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Войводина
1
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
3
:
Копенгаген
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ФКСБ
2
:
Ауда
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
4
:
Атлетик Э
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
МЛ Витебск
3
:
Сутьеска
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ГАИС
1
:
Норшелланн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кл
2
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зимбру
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тб
3
:
Жальгирис В
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
БАТЭ
1
:
Сьон
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Колома
1
:
Рапид В
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
4
:
Вестри
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
3
:
Валлетта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ДАК
1
:
Вележ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Бейтар И
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Флора
1
:
ТНС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ХИК
5
:
Колрейн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дебрецен
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дила
0
:
Аполлон
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пайде
1
:
Зиря
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Паневежис
1
:
Тобол Кс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лиепая
0
:
Аустрия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Алашкерт
1
:
ЧФР
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Малишево
2
:
Хайберниан
0
П1
X
П2

«Игра с Кабо-Верде вернула нас с небес на землю». Де ла Фуэнте прокомментировал все матчи Испании на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте коротко прокомментировал каждый матч, который его команда провела на ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

Испанцы стали чемпионами мира, перед этим победив на Евро-2024.

"Матч с Кабо-Верде (0:0) вернул нас с небес на землю и показал, каким на самом деле будет этот турнир. Мы поняли, насколько всем будет тяжело и что чемпионат мира, еще раз повторю, не имеет ничего общего с чемпионатом Европы. Игра с Саудовской Аравией (4:0) подтвердила: когда осознаешь всю сложность ситуации, нужно сохранять спокойствие и верить в себя.

В матче с Уругваем (1:0) я бы прежде всего отметил зрелость команды и то, что мы не стали играть по правилам соперника. Мы проявили стойкость и футбольное мастерство. В 1/16 финала против Австрии (3:0) мы сделали еще один шаг вперед и закрепили все, чего добились в предыдущих матчах.

Перед встречей с Португалией Роналду (1:0) я говорил, что это может быть досрочный финал. Португалия считалась одним из фаворитов и заставила нас выложиться по полной. Четвертьфинал с Бельгией (2:1) казался мне матчем с подвохом. Они были быстрыми и очень динамичными. Даже когда мы впервые пропустили на этом чемпионате мира, нам удалось сохранить хладнокровие.

В полуфинале нас ждала Франция Мбаппе (2:0) — безоговорочный фаворит. Но, думаю, на трибунах люди волновались сильнее, чем внутри нашей команды. Мы действовали как единое целое и держали матч под контролем от начала до конца. Каждый футболист проявил себя великолепно, но как команда мы были еще сильнее.

А игра с Аргентиной (1:0) стала матчем всех матчей. Действующий чемпион мира, трехкратный победитель турнира, прощание Месси… Игра мечты. Эта победа замкнула круг и стала итогом всего, к чему мы шли на протяжении чемпионата. В конечном счете весь турнир в целом прошел именно так, как мы заранее планировали и представляли", — приводит слова де ла Фуэнте Marca.