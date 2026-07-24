Играл со сломанным позвоночником и сделал больше всех сейвов. Недооцененные герои ЧМ-2026

Вильям Салиба —центральный защитник, Франция
В «Арсенал» Салиба перешел из «Сент-Этьена» в 2019-м за €30 млн. Игрока несколько раз отправляли в аренду, а после сезона, проведенного за «Марсель», в 2022 году он закрепился в составе «канониров». С тех пор Вильям вырос в одного из лучших центральных защитников мира. Еще в апреле футболист сломал позвоночник в одном из матчей АПЛ, но доиграл до ЧМ на уколах и обезболивающих, не пропустив ни одной игры за «Арсенал» в сезоне — в активе игрока 50 матчей.
Затем Салиба поехал на мундиаль, где терпел боль еще полтора месяца. В итоге он провел за сборную Франции шесть матчей. Вильям пропустил игру группового этапа с Норвегией (4:1), а в полуфинале с Испанией (0:2) игрок уже почувствовал нестерпимую боль и был заменен на 30-й минуте. С Англией в борьбе за третье место он тоже помочь не смог — французы уже в первом тайме пропустили целых четыре мяча. До полуфинала Франция при участии Вильяма пропустила всего два мяча и провела четыре «сухих» матча, но в символической сборной от ФИФА игрока не оказалось — от сборной в защите был представлен только Дайо Упамекано. Теперь принявший самоотверженное решение Салиба, вероятно, пропустит начало сезона-26/27.
Леандро Троссард — вингер, Бельгия
Троссард перешел из «Брайтона» в «Арсенал» в 2023 году и стал своеобразным джокером для своей команды, удачно играя после выхода на замену. За сборную Бельгии он выступает с 2020 года и в ней тоже не был главной звездой. Но на этом чемпионате мира Леандро сыграл все шесть матчей, напрямую повлияв на то, что сборная Бельгии так далеко забралась.
Команда сыграла вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а решающий матч с Новой Зеландией выиграла со счетом 5:1 — в нем Троссард сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи. Именно этот результат позволил «красным дьяволам» финишировать первыми в группе. В плей-офф Бельгия прошла Сенегал в 1/16 финала (3:2), в которой Троссард отдал передачу на гол, переведя на последних минутах матч в дополнительное время. В ⅛ финала бельгийцы разгромили США (4:1), и там игрок тоже отдал пас. Но в «Арсенале» как безальтернативный игрок основы он не закрепится, ведь уже во время турнира Леандро перешел в турецкий «Бешикташ», где, вероятно, сможет показать свои лучшие стороны.
Айюб Буадди — полузащитник, Марокко
Сейчас Буадди только 18 лет, а свой первый профессиональный контракт с «Лиллем» он подписал в 2023-м — в 15. В декабре прошлого года руководство клуба продлило с ним контракт до 2029 года. Благодаря этому Айюб стал самым молодым игроком этой французской команды, преодолевшим отметку в 50 матчей в лиге, обойдя по этому показателю Эдена Азара.
На мундиале полузащитник вышел в стартовом составе в пяти матчах из шести, пропустив лишь игру группового этапа с Шотландией (1:0). Марокко сыграло вничью с Бразилией (1:1), где Айюб стал одним из лучших игроков на поле, и разгромило Гаити (4:2), заняв в группе второе место, затем по пенальти прошло Нидерланды в 1/16 финала и разгромило Канаду (3:0) в ⅛. В четвертьфинале Марокко уступило Франции (0:2), но сам факт выхода Буадди на этой стадии сделал его вторым самым молодым игроком стартового состава ¼ ЧМ — младше был только Пеле. Такой турнир резко разогнал трансферные слухи вокруг игрока: за него боролись «Арсенал», «Ливерпуль» и ПСЖ, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, он перейдет в «Манчестер Сити» за ?102 млн.
Андреас Шельдеруп — крайний полузащитник, Норвегия
22-летний Шельдеруп начинал карьеру в датском «Норшелланне», а в январе 2023-го перешел в португальскую «Бенфику», из которой начал вызываться во взрослую сборную. Он удачно провел прошедший сезон, но на этом ЧМ на протяжении турнира оставался запасным игроком, выходя на замену Антонио Нусе. С Ираком и Сенегалом Шельдеруп не отличался результативными действиями, но получил в заключительном туре группы против Франции (1:4), отдав результативную передачу. В 1/16 финала против Кот-д’Ивуара (2:1) он вновь остался на скамейке, выйдя лишь на концовку матча.
Настоящим героем Шельдеруп стал в ⅛ финала против Бразилии (2:1): выйдя на замену в перерыве, он дважды ассистировал Эрлингу Холанду и помог норвежцам пробиться в четвертьфинал. В игре против Англии он впервые на турнире начал матч в стартовом составе и открыл счет на 36-й минуте, но норвежцы все равно проиграли со счетом 1:2. По итогам турнира трансфером интересуется «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», и сам Шельдеруп, по данным источников, хочет играть в АПЛ и пока не подписал новый контракт с «Бенфикой».
Жоан Манзамби — полузащитник, Швейцария
Манзамби дебютировал за «Фрайбург» в Бундеслиге в 2024-м, когда ему было 18 лет. Впервые его вызвали в сборную Швейцарии в прошлом году, на ЧМ он, как и Шельдеруп, был игроком запаса. В стартовом матче против Катара (1:1) он провел на поле около получаса и ничем не запомнился, но во втором туре против Боснии и Герцеговины (4:1) он вышел на замену и всего за 19 минут оформил дубль. В решающей игре группы против Канады (2:1) он уже начал матч в старте — сначала отдал голевую передачу, а затем сам забил победный мяч.
В 1/16 финала против Алжира (2:0) Манзамби снова отметился результативной передачей, но получил травму и больше на турнире не сыграл. Без него Швейцария прошла Колумбию по пенальти в ⅛ финала, не сумев забить по ходу игры ни одного мяча, а затем уступила Аргентине в четвертьфинале. Жоан по результатам мундиаля уже покинул «Фрайбург» и отправился покорять АПЛ — «Астон Вилла» официально объявила о подписании Манзамби, обойдя в борьбе за него «Ньюкасл» и заплатив около €70 млн. Его переход стал трансферным рекордом немецкого клуба и рекордной покупкой для «Астон Виллы», обогнавшей трансфер бельгийца Амаду Онаны в 2024 году.
Орландо Хиль — вратарь, Парагвай
Хиль дебютировал в парагвайской Примере еще в 2020-м. В конце 2023-го перешел в аргентинский «Сан-Лоренсо» на правах аренды под резервный состав, а заиграл только в начале 2025-го, когда у клуба возникли проблемы с вратарями. Клуб выкупил 50% его прав всего за $500 тыс., а в сентябре того же года Хиль дебютировал за взрослую сборную Парагвая. Старт мундиаля получился тяжелым для Орландо — поражение от США со счетом 1:4. Но потом он перестал пропускать вовсе. Хиль выручал в матче с Турцией (1:0), в котором большую часть игры команда провела в меньшинстве после удаления Мигеля Альмирона, а затем сохранил свои ворота в неприкосновенности и в ничьей с Австралией (0:0). Парагвай финишировал третьим в группе с четырьмя очками, выйдя в плей-офф на Германию.
В 1/16 финала против «бундестим» (1:1, по пенальти 4:3) Хиля признали лучшим игроком матча — он сделал шесть сейвов за 120 минут, а затем отразил два из первых четырех пенальти немцев в решающей серии. Но в ⅛ финала против Франции (0:1) только Мбаппе с 11-метровым ударом сумел огорчить Орландо, при этом он снова стал лучшим игроком встречи. По итогам всего турнира Хиль набрал рекордные 23 сейва в пяти матчах — лучший показатель среди всех вратарей ЧМ-2026. По данным некоторых изданий, «Манчестер Юнайтед» рассматривает Хиля как конкурента основному вратарю Сенне Ламменсу, несмотря на уже подписанного Карла Дарлоу из «Лидса».
Даниил Хмелевской