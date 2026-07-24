Играл со сломанным позвоночником и сделал больше всех сейвов. Недооцененные герои ЧМ-2026

Хиль дебютировал в парагвайской Примере еще в 2020-м. В конце 2023-го перешел в аргентинский «Сан-Лоренсо» на правах аренды под резервный состав, а заиграл только в начале 2025-го, когда у клуба возникли проблемы с вратарями. Клуб выкупил 50% его прав всего за $500 тыс., а в сентябре того же года Хиль дебютировал за взрослую сборную Парагвая. Старт мундиаля получился тяжелым для Орландо — поражение от США со счетом 1:4. Но потом он перестал пропускать вовсе. Хиль выручал в матче с Турцией (1:0), в котором большую часть игры команда провела в меньшинстве после удаления Мигеля Альмирона, а затем сохранил свои ворота в неприкосновенности и в ничьей с Австралией (0:0). Парагвай финишировал третьим в группе с четырьмя очками, выйдя в плей-офф на Германию.