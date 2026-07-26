Холанд оценил мемы про себя: «Очень смешные. Надо уметь смеяться над собой»

«Мемы прекрасны, они очень смешные. Над мемами и над собой нужно уметь смеяться, люди порой воспринимают все слишком близко к сердцу.



Откуда у меня столько двойников? Ну, у меня длинные волосы. Иногда этого достаточно.



Это все очень забавно. Плюс, людям нравится, что у комментирую посты — их лайкают по миллиону человек. Все видео, где мы в роли викингов, просто нереальные, пусть они ИИ-шные. От некоторых видео у меня мурашки по коже», — сказал Холанд в видео на своем канале.