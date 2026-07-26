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Холанд оценил мемы про себя: «Очень смешные. Надо уметь смеяться над собой»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отреагировал на интернет-мемы с самим собой.

Источник: Reuters

«Мемы прекрасны, они очень смешные. Над мемами и над собой нужно уметь смеяться, люди порой воспринимают все слишком близко к сердцу.

Откуда у меня столько двойников? Ну, у меня длинные волосы. Иногда этого достаточно.

Это все очень забавно. Плюс, людям нравится, что у комментирую посты — их лайкают по миллиону человек. Все видео, где мы в роли викингов, просто нереальные, пусть они ИИ-шные. От некоторых видео у меня мурашки по коже», — сказал Холанд в видео на своем канале.

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Основное время: 1:1 (1:1)
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Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти