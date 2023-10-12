Черчесов вслед за Карпиным рассказал, зачем надо уезжать российским игрокам

Как рассказал Черчесов, в его время футболисты тоже уезжали из Российской Премьер-лиги (РПЛ), но это было для того, чтобы развиваться. По словам экс-тренера, он тоже уехал из России в Бундеслигу, а не в какую-то деревенскую лигу. Также Черчесов привел в пример Захаряна, который был воспитанником «Динамо», а сейчас уехал в испанский клуб, но практически и не бегает за них, хотя талант у него есть. Черчесов добавил, что сейчас мы будем говорить о том, что надо уезжать и развиваться, а по итогу получится, что они не выступают. Раз ситуация такая, футбольному сообществу надо максимально сконцентрироваться и ситуацию эту минимизировать, — передает слова Черчесова «РИА Новости».