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19:59 (мск), источник: Московский комсомолец

Черчесов вслед за Карпиным рассказал, зачем надо уезжать российским игрокам

Бывший главный тренер «Ференцвароша», сборной России и московского футбольного клуба «Спартак» Станислав Черчесов рассказал, что российским игрокам надо уезжать туда, где они будут прогрессировать и развиваться, а не сидеть на скамейке.

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Источник: РИА "Новости"

Как рассказал Черчесов, в его время футболисты тоже уезжали из Российской Премьер-лиги (РПЛ), но это было для того, чтобы развиваться. По словам экс-тренера, он тоже уехал из России в Бундеслигу, а не в какую-то деревенскую лигу. Также Черчесов привел в пример Захаряна, который был воспитанником «Динамо», а сейчас уехал в испанский клуб, но практически и не бегает за них, хотя талант у него есть. Черчесов добавил, что сейчас мы будем говорить о том, что надо уезжать и развиваться, а по итогу получится, что они не выступают. Раз ситуация такая, футбольному сообществу надо максимально сконцентрироваться и ситуацию эту минимизировать, — передает слова Черчесова «РИА Новости».

Напомним, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что футболистам национальной команды при наличии возможности нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в иностранные клубы.

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